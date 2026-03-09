Xiaomi будет по-новому выпускать HyperOS. Что изменится и как

Герман Вологжанин

Смартфоны Xiaomi регулярно получают обновления системы, но у этого процесса есть один неприятный момент — после установки устройство почти всегда нужно перезагружать, причем иногда Xiaomi перезагружается бесконечно. Пока телефон выключается, устанавливает обновление и снова запускается, пользоваться им невозможно. Иногда это занимает всего минуту, а иногда — значительно дольше. Но похоже, что в ближайшее время ситуация может измениться, ведь Xiaomi готовит новую систему обновлений Super OTA (SOTA), которая появится с выходом HyperOS 3.1.

Xiaomi будет по-новому выпускать HyperOS. Что изменится и как. Обновления HyperOS будут устанавливаться без перезагрузки. Изображение: GSM Fix. Фото.

Обновления HyperOS будут устанавливаться без перезагрузки. Изображение: GSM Fix

Что такое Super OTA в HyperOS

Super OTA — это новый механизм обновления системы, который Xiaomi разрабатывает для будущих версий HyperOS. Он позволит устанавливать некоторые обновления прямо во время работы устройства. Если раньше система требовала обязательную перезагрузку, то теперь часть компонентов сможет обновляться в фоновом режиме, почти так же, как обычные приложения из магазина.

Пользователь просто получит уведомление об обновлении, система скачает необходимые файлы, установит их в фоне и продолжит работать дальше. Перезагрузка в таких случаях не понадобится.

Почему Xiaomi перезагружается после обновления

Большинство обновлений Android затрагивает системные файлы, которые используются прямо во время работы устройства. Чтобы заменить такие файлы, системе приходится временно остановить работу некоторых компонентов.

Почему Xiaomi перезагружается после обновления. Перезагрузка больше не потребуется. Изображение: Fix369. Фото.

Перезагрузка больше не потребуется. Изображение: Fix369

Именно поэтому смартфон перезагружается и устанавливает обновление в специальном режиме. Новая система Super OTA решает эту проблему за счёт разделения компонентов системы. Некоторые части прошивки можно будет обновлять отдельно, не затрагивая весь системный раздел.

Какие обновления будут устанавливаться без перезагрузки

Важно понимать, что новая технология не отменяет перезагрузку полностью. Крупные обновления HyperOS по-прежнему будут требовать перезапуск устройства. Например:

  • обновления самой версии Android;
  • крупные обновления HyperOS;
  • изменения ядра системы.

Однако более мелкие обновления смогут устанавливаться без перезагрузки. К ним относятся:

  • обновления системных сервисов;
  • исправления ошибок;
  • обновления отдельных компонентов интерфейса;
  • патчи безопасности.

Это позволит Xiaomi быстрее распространять исправления и улучшения, а нам — не ждать длительное время, пока все компоненты установятся на смартфон.

Когда появится новая система обновлений Xiaomi

Когда появится новая система обновлений Xiaomi. Все будет с выходом HyperOS 3.1. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Все будет с выходом HyperOS 3.1. Изображение: xiaomitime.com

Ожидается, что технология Super OTA дебютирует вместе с релизом HyperOS 3.1. Пока компания официально не объявляла дату релиза, но по слухам это может произойти в ближайшие месяцы. Если планы Xiaomi не изменятся, смартфоны компании смогут получать часть обновлений без перезагрузки уже в ближайших версиях системы.

И если технология действительно заработает так, как задумано, процесс обновления Android на устройствах Xiaomi станет заметно быстрее и удобнее для пользователей. А пока рекомендуем ознакомиться с информацией о том, какие Xiaomi получат HyperOS 3.1.

