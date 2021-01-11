Что должно произойти, чтобы я не обновил свой смартфон Huawei на EMUI 11

В прошлом году Huawei призналась, что не сможет выпустить Android 11. Эта новость стала шоком для многих из тех, кто верил, что компания, несмотря на санкции США, по-прежнему будет продолжать обновлять свои смартфоны. Но, как объяснили китайцы, решение о выпуске EMUI 11 и Magic UI 4.0 на базе Android 10 было принято из-за поджимающих сроков. Ведь если по умолчанию производители получают доступ к обновлению ОС ещё на стадии бета-тестирования, то у Huawei такой возможности не было. Соответственно, если бы она решила дождаться релиза Android 11, времени на её оптимизацию ушло бы слишком много. Но меня смущает отнюдь не это.

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Несмотря на обширный перечень нововведений, которые Huawei подготовила для EMUI 11, по слухам, обновление может привести к удалению GMS из прошивки всех совместимых устройств. Нет, если верить информации отраслевых источников, удаление не будет односторонним. То есть хоть китайцы и намерены отказаться от сервисов Google в EMUI и Magic UI окончательно, отказ будет сопровождаться переходом к Huawei Mobile Services. Это собственная платформа Huawei, которая является аналогом Google Mobile Services, но меня это мало устраивает.

Зачем нужны сервисы Google

Для меня поддержка Google Mobile Services имеет определяющее значение по нескольким причинам:

Google Play. Без него мне придётся скачивать половину приложений из тех, которыми я пользуюсь, в виде APK, а это не слишком-то безопасно.

Google Pay. Бесконтактная оплата на Android – это боль, но без платёжного сервиса Google будет ещё хуже, потому что на SberPay я переходить на намерен.

Gmail. Почтовый сервис Google является моим рабочим инструментом, к которому я максимально привык, и не собираюсь его менять на что-то ещё.

Google Телефон. Фирменная звонилка поискового гиганта нравится мне функцией блокировки спам-звонков, определителем и нативным чёрным списком.

Google Фото. Да, я помню, что вскоре безлимитное хранилище прикроют, но это не остановит меня от использования этого сервиса, за который я даже готов платить.

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Но важнее всего для меня, конечно, Google Pay. В конце концов, благодаря ему я не только отказался от наличности, но и кошелёк брать с собой практически перестал. Ведь если покупку можно совершить бесконтактным способом при помощи смартфона, зачем таскать с собой ещё и карточки? Но, к сожалению, с Huawei Pay, который с некоторых пор тоже работает в России, такой трюк пока невозможен. О том, почему Huawei Pay почти неприменим у нас в стране, я писал в отдельной статье — обязательно почитайте.

Чем заменить сервисы Google

Я неоднократно слышал, что у Яндекса – да и у других разработчиков тоже – есть аналоги всех сервисов Google. Но, во-первых, не всех, потому что заменить Google Pay не смог пока никто, если не считать проприетарных платёжных сервисов. А, во-вторых, менять удобный инструментарий, к которому привык и которым ты реально наслаждаешься, на что-то альтернативное, — это всегда компромисс. Очевидно, что большую часть функций компенсировать всё-таки удастся, но ведь и форма для многих имеет большое значение.

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Я прекрасно понимаю, что Huawei, отказываясь от Google Mobile Services в старых устройствах – конечно, если это правда, а не бестолковый наброс, — делает следующий шаг навстречу собственной экосистеме. Это вполне вероятно, поскольку компания, во-первых, представила HMS Core для EMUI, а, во-вторых, очевидно намерена развиваться в новом направлении, в котором нет места сервисам Google. Другое дело, что я пока не вижу никаких преимуществ в этом переходе. Поэтому я предпочту не обновляться, если GMS из EMUI 11 действительно удалят. Уж лучше я откажусь от смартфона Huawei, чем добровольно лишу себя доступа к приложениям и сервисам, к которым привык.