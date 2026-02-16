Почему я перестал ждать обновления Android для своего смартфона

Само словосочетание обновление Android звучит как нечто, что способно вдохнуть свежесть в текущий смартфон. И действительно: зачем покупать более современное устройство, когда вот-вот выйдет очередной апдейт, который сделает все лучше? Но мой опыт показывает, что эти ожидания совершенно пустые. Я давно перестал ждать обновления Android на телефон, поскольку знаю: ничего хорошего не будет, и на то есть несколько причин.

Когда выйдет Android на телефон

Ожидание выхода обновления Android — это пустая трата нервов. Если владелец айфона знает, когда появится очередная iOS, и точно знает дату релиза, то в случае с операционной системой Android все превращается в бессмысленное ожидание.

Первые устройства получили обновление Android 16 в июне 2026 года. Но до сих пор апдейтом обзавелись далеко не все поддерживаемые устройства. Многие из них до сих пор находятся в стадии ожидания, что заставляет их владельцев искать информацию о том, когда выйдет Android 16. Хотя это не стоит их нервов.

Что нового появляется в Android

Почему? Да потому что ни Android 16, ни Android 17 не принесет ничего принципиально нового. Каждая следующая версия операционной системы не меняет дизайн и не добавляет функции для простого человека. Все изменения затрагивают разработчиков оболочек и приложений, но не рядового пользователя.

Если вы действительно хотите узнать о нововведениях для смартфонов, ждите не выхода Android, а релиза очередной версии оболочки: HyperOS для Xiaomi, One UI для Samsung и так далее. Вот тут могут интересные изменения, но точно не в самой операционке.

Телефон плохо работает после обновления

Наконец, ни одно обновление Android не делает текущий смартфон свежее. Напротив, апдейты лишь замедляют его. Добавляя порцию новых функций и анимаций, разработчики заставляют систему потреблять больше ресурсов процессора. Поэтому телефон начинает быстрее греться, тормозить и разряжаться. А это — точно не то, чего ждешь от обновления системы.

Кроме того, апдейты программного обеспечения зачастую выходят сырыми. Подстраиваясь под внутренние даты, разработчики упускают из вида откровенные косяки, которые приводят к вылетам приложений и другим неприятностям. Так стоит ли ради этого ждать обновление Android?