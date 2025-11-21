Пользователи iPhone теперь могут пересылать файлы через AirDrop на устройства Android

Разработчики Android придумали кое-что такое, что поможет забыть о неудобствах при передаче файлов между iPhone и Android. В Google объявили, что специалистам удалось добиться обратной совместимости между «яблочным» AirDrop и новым сервисом QuickShare. Так что теперь можно легко передавать файлы между смартфонами на базе разных платформ. Правда, включили эту функцию без ведома Apple, так что возникает вопрос: примет ли компания этот шаг или уже скоро заблокирует лазейку?

Как передать файлы с iPhone на Android

Недавно Google нашла способ передавать файлы между iPhone, iPad и Mac, а также Android-смартфонами с помощью интеграции AirDrop и QuickShare. Для этого не нужны дополнительные программы и сложные настройки.

Вот, как это работает на практике:

Откройте настройки AirDrop на айфоне и включите режим “Всем на 10 минут”.

Активируйте на Android функцию QuickShare и включите режим приема.

Начните отправку файла с iPhone привычным способом, а на андроиде подтвердите прием.

Загруженный файл сохранится в приложении “Файлы”.

Пока что функция работает только в одном режиме AirDrop — “Всем на 10 минут”. В свою очередь Google заявляет, что в будущем может добавить поддержку режима “Только контактам”, но это уже точно потребует официального согласия со стороны Apple.

Однако позволит ли Apple оставить эту совместимость? С одной стороны этот ход Google идет наперекор многолетней стратегии экосистемы Apple, с другой, регуляторы все больше давят на межплатформенную совместимость, так что сопротивляться тоже не имеет большого смысла.

Пока все работает стабильно, но пользователям нужно иметь в виду: на данный момент функция поддерживается только на Pixel 10 и новых моделях фирменных смартфонов Google. Впрочем, протокол работает на системном уровне, а значит, владельцам других аппаратно совместимых Android-устройств просто придется дождаться соответствующих обновлений.