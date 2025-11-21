Пользователи iPhone теперь могут пересылать файлы через AirDrop на устройства Android

  2. Темы
  3. OS
Юрий Кудлович

Разработчики Android придумали кое-что такое, что поможет забыть о неудобствах при передаче файлов между iPhone и Android. В Google объявили, что специалистам удалось добиться обратной совместимости между «яблочным» AirDrop и новым сервисом QuickShare. Так что теперь можно легко передавать файлы между смартфонами на базе разных платформ. Правда, включили эту функцию без ведома Apple, так что возникает вопрос: примет ли компания этот шаг или уже скоро заблокирует лазейку?

Пользователи iPhone теперь могут пересылать файлы через AirDrop на устройства Android. Эксклюзивная фишка Apple теперь доступна и на Android. Изображение: gizchina.com. Фото.

Эксклюзивная фишка Apple теперь доступна и на Android. Изображение: gizchina.com

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как передать файлы с iPhone на Android

Недавно Google нашла способ передавать файлы между iPhone, iPad и Mac, а также Android-смартфонами с помощью интеграции AirDrop и QuickShare. Для этого не нужны дополнительные программы и сложные настройки.

Вот, как это работает на практике:

  • Откройте настройки AirDrop на айфоне и включите режим “Всем на 10 минут”.
  • Активируйте на Android функцию QuickShare и включите режим приема.
Как передать файлы с iPhone на Android. Но учтите, что эта надстройка активирует видимость для всех окружающих устройств. Фото.

Но учтите, что эта надстройка активирует видимость для всех окружающих устройств

  • Начните отправку файла с iPhone привычным способом, а на андроиде подтвердите прием.
  • Загруженный файл сохранится в приложении “Файлы”.

Пока что функция работает только в одном режиме AirDrop — “Всем на 10 минут”. В свою очередь Google заявляет, что в будущем может добавить поддержку режима “Только контактам”, но это уже точно потребует официального согласия со стороны Apple.

Однако позволит ли Apple оставить эту совместимость? С одной стороны этот ход Google идет наперекор многолетней стратегии экосистемы Apple, с другой, регуляторы все больше давят на межплатформенную совместимость, так что сопротивляться тоже не имеет большого смысла.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Пока все работает стабильно, но пользователям нужно иметь в виду: на данный момент функция поддерживается только на Pixel 10 и новых моделях фирменных смартфонов Google. Впрочем, протокол работает на системном уровне, а значит, владельцам других аппаратно совместимых Android-устройств просто придется дождаться соответствующих обновлений.

Теги
Новости по теме
Новый компонент сделает смартфоны Samsung намного быстрее и автономнее. Что случилось?
В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?
Google передумала запрещать установку APK на Android, но процесс усложнят
Лонгриды для вас
Когда выйдет ультратонкий HUAWEI Mate 70 Air, и как он изменит индустрию

Линейка Mate от HUAWEI традиционно ассоциируется с мощными камерами и выразительным дизайном, а модели с приставкой Air у других производителей обычно делают акцент на минимализме и тонком корпусе. Однако новые утечки показывают, что Mate 70 Air может кардинально изменить это правило, превратившись в полноценный флагман в компактном форм-факторе.

Читать далее
Почему Google Pixel 10 уменьшает оперативку, когда остальные увеличивают

Новая серия Google Pixel 10 принесла множество инноваций, особенно в области искусственного интеллекта. Это действительно хороший смартфон, который вызывает немало интереса со многих сторон. Однако сейчас, после его выхода, проявилась интересная особенность: Когда другие производители стараются дать как можно больше оперативной памяти, Google наоборот уменьшает ее количество. Почему же так происходит?

Читать далее
Xiaomi считает, что электромобили должны вызывать эмоции. Но почему же они такие не делают

С момента появления на рынке электроседана Xiaomi SU7 в марте прошлого года и, позже, кроссовера YU7, компания неоднократно сталкивалась с упрёками в копировании решений таких именитых автопроизводителей, как Porsche, McLaren, и Ferrari. Особенно громко эти обвинения звучат в медиасреде Китая, где для электромобилей Xiaomi уже придумали созвучные с западными брендами прозвища. С одной стороны решение выпускать свои машины это хорошо, но с другой возникает вопрос, почему нельзя сделать их красивыми и самобытными, ведь электромобили дают куда больше пространства для фантазии, чем их аналоги с ДВС.

Читать далее
Новости партнеров
SEC убрала раздел о криптовалютах из своих приоритетов на 2026 год. Что это значит для индустрии?
SEC убрала раздел о криптовалютах из своих приоритетов на 2026 год. Что это значит для индустрии?
Почему женщины реже отзывают научные работы. Причины неравенства в исследованиях
Почему женщины реже отзывают научные работы. Причины неравенства в исследованиях
Новая подписка Клуб VIP на Wildberries: что она дает, сколько стоит и как ее подключить
Новая подписка Клуб VIP на Wildberries: что она дает, сколько стоит и как ее подключить