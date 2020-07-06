Пользователи недовольны тем, как обновляются смартфоны на Android

Android постоянно за что-то ругают. Одни недолюбливают его за проблемы с безопасностью, другие – за требовательность к ресурсам, из-за которой нормальная работа ОС на слабых устройствах становится невозможна, а третьи – за перебои с обновлениями и довольно короткий срок программной поддержки. Сам я отношу себя к последним, потому как для меня первые две проблемы в принципе не существуют, а вот жертвой халатного подхода к обновлению мне становиться доводилось и не один раз. Но ведь не могло быть такого, чтобы эта особенность ОС распространялась только на меня одного? Конечно, нет.

Зачем нужны обновления Android

Чтобы выяснить, как пользователи относятся к обновлениям Android, я провёл опрос в нашем Telegram-чате. Вопрос был только один: «Сколько, по-вашему, должны обновляться смартфоны под управлением Android?». Ведь тех двух лет, в течение которых Google рекомендует производителям поддерживать свои аппараты, явно недостаточно. А, учитывая, что стоят современные флагманы по 100 тысяч рублей, списывать их со счетов уже через пару лет было бы слишком опрометчиво. Ведь вместо этого их можно развивать и развивать.

Сколько нужно обновлять смартфоны на Android

Вот, как распределились голоса наших читателей:

2 года – 10%

3 года – 27%

4 года – 24%

5 и больше лет – 35%

Не нужны обновления вообще – 4%

Я согласен платить за обновления Android. А вы?

По представленной разбивке видно, что пользователи в большинстве своём недовольны тем, как обновляются смартфоны на Android. Причём тех, кто хотел бы продлить поддержку хотя бы до 5 лет, — большинство. В общем говоря, это логично. Пользователи Android смотрят в сторону iPhone, которые обновляются по 5-6 лет, и не понимают, почему у них нельзя сделать так же. Ведь производительность современных флагманов, хоть от Apple, хоть от Samsung, плюс-минус одинакова. Значит, странно говорить о том, что пятилетний iPhone 6s может получить iOS 14, а его ровеснику Galaxy S6 не светит даже Android 9, не говоря уже об более свежих версиях.

Зачем нужны обновления Android

Два года поддержки — это слишком мало для смартфонов по той цене, по которой их продают сегодня. Galaxy S20 Ultra, OnePlus 8 Pro, Huawei P30 Pro, Huawei P40 Pro – это аппараты с ценой выше среднего, которые, однако, превратятся в тыкву по истечении двух лет, а то и раньше. Ведь смартфон без обновлений не живёт. Да, он не выходит из строя, но отсутствие значимых нововведений и усовершенствований программной основы как таковой не позволяют ему оставаться полноценным устройством. Если судить только по обновлениям, то получается, что, покупая Galaxy S20 Ultra за 100 тысяч рублей, мы платим по 50 тысяч за каждый год использования. После этого мы получаем устройство, про которое все, в том числе и производитель, забывают, и его уже невозможно продать даже за полцены на вторичном рынке, — заявил один из пользователей.

Мне надоели ежегодные обновления Android. А вам?

Мысль о ценности очень верна. Ведь, если смартфон не получает свежих обновлений, значит, он устарел. А если он устарел, то и стоить дорого он не может. Вы посмотрите на iPhone 7, который на старте продаж стоил 53 тысячи рублей, а сегодня, спустя четыре года, исправно продаётся за 23-25 тысяч. А теперь попробуйте найти дурака, который купит за те же деньги Galaxy S7. Думаете, дело в особой магии Apple? Можно называть это как угодно, но суть этой магии, как ни странно, сводится всего-навсего к нормальному отношению к пользователю, только и всего.