Накануне Samsung выпустила важное обновление безопасности для своих смартфонов, о чём мы рассказали в отдельном материале. Но теперь вскрылась обратная сторона медали. Часть владельцев прошлогодних и позапрошлогодних флагманов Samsung столкнулась с проблемами. Резкий разряд батареи и перегрев — вот на что жалуются пользователи Galaxy S25 Ultra и S24 Ultra на форумах поддержки. Разбираем, что известно и что с этим делать прямо сейчас.

Что происходит после обновления Samsung

Пользователи двух прошлых поколений «ультра»-флагманов начали массово создавать темы на форуме сообщества Samsung. Речь идёт об июльском обновлении безопасности — том самом ежемесячном патче, который закрывает уязвимости системы.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Владельцы Galaxy S25 Ultra и S24 Ultra пишут об одном и том же наборе жалоб: батарея садится быстрее обычного, а телефон при этом ощутимо греется. В обсуждениях также всплывали модели S24 Ultra и S24 Plus, так что круг затронутых устройств не ограничивается одним смартфоном.

Samsung разряжается после обновления — замеры автономности

Один из владельцев Galaxy S25 Ultra описал ситуацию как критический и внезапный разряд, который начался сразу после установки июльского патча. По его словам, за ночь в режиме сна заряд упал с 85% до 5% к середине дня.

Тот же пользователь оценил потери примерно в 5–7% заряда в час без активного использования телефона. Про перегрев он не упоминал, зато о нём написал другой владелец: помимо быстрого разряда его аппарат, по описанию, сильно нагревается. Проблему с батареей подтверждает и отдельная тема по Galaxy S24 Ultra — там жалуются, что не хватает заряда на день при привычном сценарии использования.

Что делать, если Samsung разряжается после обновления

Пользователи на форуме уже пробовали помогать друг другу стандартными методами устранения неполадок — теми самыми, которые обычно советуют при проблемах с батареей. Пока ничего из этого не сработало. Люди отправили Samsung нужные логи и другие подробности, чтобы компания разобралась с причиной.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Важно понимать границу знания: это жалобы отдельных пользователей на форуме, а не официально подтверждённая массовая поломка. В частности, на моём Galaxy S25 Ultra таких проблем нет — я поставил июльский патч примерно неделей ранее, и время автономной работы осталось прежним, а нагрев появляется только в играх, что нормально.

Стоит ли устанавливать июльский патч безопасности Samsung

Это не первый случай, когда флагманы серии S25 доставляют владельцам хлопоты с питанием. Ранее Galaxy S25 Plus и Ultra сталкивались с проблемами зарядки, которые связывали с фирменным кабелем и адаптером Samsung. Поэтому, если у вас Galaxy S25 Ultra, S24 Ultra или S24 Plus, а обновление ещё не пришло, есть смысл не спешить и подождать пару дней, наблюдая за отзывами других владельцев. Обновления безопасности важны, но резкий разряд и перегрев способны испортить повседневный опыт сильнее, чем гипотетическая уязвимость.

Если патч уже установлен и вы заметили быстрый разряд или нагрев, стоит зафиксировать проблему через приложение поддержки Samsung и отправить логи — именно так поступают затронутые пользователи. Радует, что в прошлый раз с зарядкой Samsung отреагировала относительно быстро и подтвердила, что проблему закроют программным патчем. На это же рассчитывают и сейчас, но официального решения на момент выхода материала нет.