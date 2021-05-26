Правда ли, что Fuchsia OS заменит Android? Самый неожиданный ответ

Вчера Google сделала то, чего от неё на самом деле не ждал никто. Она выпустила Fuchsia OS официально. Запуск прошёл несколько скомкано и максимально тихо, так что было понятно, что компания не очень хочет привлекать внимание к этому событию. Однако скрыть его от общественности тоже не удалось. Поэтому избежать повышенного интереса к новой операционке явно не получится. А значит, нужно по крайней мере разобраться с тем, в каком направлении она будет развиваться и что её запуск означает для Android. Этим и займёмся.

Операционная система Fuchsia: зачем она нужна, чем отличается от Android и куда пропала

Начнём с того, что Google не будет заменять Android на Fuchsia OS. Она говорила об этом сама ещё два года назад. Как раз в мае 2019-го Хироши Локхаймер, вице-президент Google по разработке Android и Chrome OS, объяснил, что проект Fuchsia OS никогда не планировался на роль замены Android. Изначально это был всего лишь тестовый полигон для испытания новых функций и возможностей для уже существующих операционных систем компании.

Зачем нужна Fuchsia OS

«Fuchsia дает нам возможность по-новому взглянуть на то, какой может быть операционная система, — заявил Локхаймер в интервью The Verge. – Я знаю, что многие очень возбуждаются, когда что-то про нее слышат. “О, это замена Android” или “О, это же новая Chrome OS”, но это не так. На самом деле Fuchsia для нас – это возможность изучать операционную систему, а впоследствии применять полученные знания при работе с другими нашими продуктами».

Тут важно сделать небольшое уточнение. Обычно, когда кто-то из руководства крупных корпораций делает публичные заявления – неважно, о чём – они тщательно выверяют каждое слово. Локхаймер, скорее всего, тоже не исключение. Поэтому он не сказал ничего революционного. Да, Fuchsia OS не заменит Android, но ей это и не нужно, например, если она составит его основу. Как такое возможно? На самом деле очень просто, и в этом мы уже убедились на примере Apple и самой Google.

Что-то будет: Samsung готовит первое устройство на Fuchsia OS от Google?

Несколько лет назад Apple перевела HomePod на tvOS. Нет, компания никак не изменила интерфейс или функциональность умной колонки. Дело в том, что прошивка AudioOS, которая лежит в основе HomePod, раньше была основана на базе iOS, а потом стала использовать tvOS. При этом для пользователей ничего принципиально не изменилось. Просто колонку, во-первых, стало проще обновлять, а, во-вторых, работать она стала заметно быстрее из-за легковесности tvOS.

Что будет с Android в будущем

То же самое вчера провернула и Google. Она перевела операционку Cast OS, которая составляла программную основу Nest Hub и которая основывалась на Linux, на Fuchsia OS. То. Есть операционка как бы осталась той же самой, но её ядро стало совершенно другим. Интерфейс, функции, инструментарий разработки – всё осталось тем же самым, что и было. Но теперь это не linux-зависимая платформа, а решение собственной разработки Google со всеми вытекающими.

Google добавила Fuchsia OS поддержку приложений для Android

Что я хочу сказать? А то, что, если Google задумает перевести Android с Linux на Fuchsia OS, то этого никто даже не заметит. Перенести интерфейс сегодня не представляет никаких проблем, а изменённое ядро никак себя не проявит с функциональной точки зрения. В результате Google и обещание не отказываться от Android в пользу Fuchsia OS выполнит, и операционку сделает лучше с точки зрения универсальности и отзывчивости, потому что она станет легковеснее и менее прожорливой ресурсно.