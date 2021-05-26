Правда ли, что Fuchsia OS заменит Android? Самый неожиданный ответ

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Иван Кузнецов 0

Вчера Google сделала то, чего от неё на самом деле не ждал никто. Она выпустила Fuchsia OS официально. Запуск прошёл несколько скомкано и максимально тихо, так что было понятно, что компания не очень хочет привлекать внимание к этому событию. Однако скрыть его от общественности тоже не удалось. Поэтому избежать повышенного интереса к новой операционке явно не получится. А значит, нужно по крайней мере разобраться с тем, в каком направлении она будет развиваться и что её запуск означает для Android. Этим и займёмся.

Fuchsia OS

Fuchsia OS не заменит Android. Но от неё это и не требуется

Операционная система Fuchsia: зачем она нужна, чем отличается от Android и куда пропала

Начнём с того, что Google не будет заменять Android на Fuchsia OS. Она говорила об этом сама ещё два года назад. Как раз в мае 2019-го Хироши Локхаймер, вице-президент Google по разработке Android и Chrome OS, объяснил, что проект Fuchsia OS никогда не планировался на роль замены Android. Изначально это был всего лишь тестовый полигон для испытания новых функций и возможностей для уже существующих операционных систем компании.

Зачем нужна Fuchsia OS

«Fuchsia дает нам возможность по-новому взглянуть на то, какой может быть операционная система, — заявил Локхаймер в интервью The Verge. – Я знаю, что многие очень возбуждаются, когда что-то про нее слышат. “О, это замена Android” или “О, это же новая Chrome OS”, но это не так. На самом деле Fuchsia для нас – это возможность изучать операционную систему, а впоследствии применять полученные знания при работе с другими нашими продуктами».

Linux

Главное преимущество Fuchsia OS в том, что она — не Linux

Тут важно сделать небольшое уточнение. Обычно, когда кто-то из руководства крупных корпораций делает публичные заявления – неважно, о чём – они тщательно выверяют каждое слово. Локхаймер, скорее всего, тоже не исключение. Поэтому он не сказал ничего революционного. Да, Fuchsia OS не заменит Android, но ей это и не нужно, например, если она составит его основу. Как такое возможно? На самом деле очень просто, и в этом мы уже убедились на примере Apple и самой Google.

Что-то будет: Samsung готовит первое устройство на Fuchsia OS от Google?

Несколько лет назад Apple перевела HomePod на tvOS. Нет, компания никак не изменила интерфейс или функциональность умной колонки. Дело в том, что прошивка AudioOS, которая лежит в основе HomePod, раньше была основана на базе iOS, а потом стала использовать tvOS. При этом для пользователей ничего принципиально не изменилось. Просто колонку, во-первых, стало проще обновлять, а, во-вторых, работать она стала заметно быстрее из-за легковесности tvOS.

Что будет с Android в будущем

Фуксия

Fuchsia OS — это универсальная платформа, которая вполне может лечь в основу Android

То же самое вчера провернула и Google. Она перевела операционку Cast OS, которая составляла программную основу Nest Hub и которая основывалась на Linux, на Fuchsia OS. То. Есть операционка как бы осталась той же самой, но её ядро стало совершенно другим. Интерфейс, функции, инструментарий разработки – всё осталось тем же самым, что и было. Но теперь это не linux-зависимая платформа, а решение собственной разработки Google со всеми вытекающими.

Google добавила Fuchsia OS поддержку приложений для Android

Что я хочу сказать? А то, что, если Google задумает перевести Android с Linux на Fuchsia OS, то этого никто даже не заметит. Перенести интерфейс сегодня не представляет никаких проблем, а изменённое ядро никак себя не проявит с функциональной точки зрения. В результате Google и обещание не отказываться от Android в пользу Fuchsia OS выполнит, и операционку сделает лучше с точки зрения универсальности и отзывчивости, потому что она станет легковеснее и менее прожорливой ресурсно.

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