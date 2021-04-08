Правда ли, что iOS нужно меньше оперативки, чем Android

Думаю, вам не раз приходилось слышать теорию о том, что iPhone якобы требуется меньше оперативной памяти, чем Android-смартфонам. Дескать, iOS настолько экономична и оптимизирована, что ей бы хватило и 1 ГБ, в то время как Android’у будет мало и 4, и 6, и даже 10 ГБ. Именно так, во всяком случае, владельцы iPhone обычно объясняют, почему Apple никак не осилит оснастить их нормальным объёмом оперативки. Другое дело, что по факту сама ОС жрёт не так много ОЗУ, а основная её часть энергозависимой памяти уходит совсем на другие процессы.

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Для начала небольшой ликбез. Оперативная память – это память, которая отвечает за процессы, которые выполняются здесь и сейчас. Она обеспечивает работу активных и фоновых приложений, операционной системы и различных механизмов. Оперативка является энергозависимым типом памяти. То есть она работает только до тех пор, пока на неё подаётся питание. Но, когда оно перестаёт подавать – например, смартфон выключили – все данные из оперативной памяти либо удаляются, либо переносятся в долгосрочное хранилище.

Куда уходит оперативная память на Android

Итак, для начала предлагаю посмотреть, сколько оперативной памяти расходует Android:

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Система и обновления»»;

В открывшемся окне выберите меню «Для разработчиков»;

Пролистайте вниз и откройте вкладку «Работающие приложения»;

Значение напротив графы «Система» — это и есть расходуемый Android объём ОЗУ.

По большому счёту оперативка, которую расходует Android, не фиксирована и может отличаться в зависимости от модели смартфона, используемой прошивки и доступного объёма ОЗУ. В моём случае расход может колебаться от 1,3 до 2,5 ГБ. Причём, что интересно, чем дольше работает смартфон без перезагрузок, чем меньше приложений я выгружаю из фонового режима, тем меньше ОЗУ расходуется. А, если я только что перезагрузил смартфон, какое-то время он тестирует работоспособность всех своих функций и механизмов и может враз израсходовать даже 3 ГБ.

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К сожалению, возможности проверить, сколько оперативки потребляет iOS, у нас нет. Поэтому предлагаю остановиться на сравнении, которое понятно всем, — а именно, на приложениях. Ведь любой школьник знает, что чем больше оперативки, тем больше приложений одновременно смартфон может удерживать в памяти. Конечно, владельцы iOS пытаются убедить нас в обратном, утверждая, что их iPhone со своими 3-4 ГБ ОЗУ работают эффективнее, чем 8-12 ГБ в Android, но, забегая вперёд, скажу, что это далеко не так.

Ниже я привожу показательное видео, где автор сравнивает скорость запуска приложений на Galaxy Note 20 и iPhone 11. Да, первая часть ролика нам мало что даёт, демонстрируя скорее быстродействие процессора, потому что оперативка здесь почти не участвует. Куда интереснее для нас вторая часть, где блогер начинает запускать все открытые приложения с конца, чтобы понять, на каком приложении оперативки не хватает, и смартфон вместо того чтобы подтянуть программу из кэша, загружает её заново.

Расход оперативной памяти телефонов

Galaxy Note 20 (как вы понимаете, на его месте может быть вообще любой Android-смартфон) исправно подтягивает из фонового режима все приложения. А вот iPhone 11 сдаётся примерно на 2/3. Около трети приложений, которые были запущены в рамках первого этапа тестирования, банально выгружаются из-за нехватки оперативной памяти. В результате Galaxy Note 20 приходит к финишу первым, тратя на повторный запуск приложений меньше времени, чем iPhone 11.

Да, разницу во времени загрузки приложений между смартфонами нельзя назвать критической – это считанные секунды. Однако это видео отлично доказывает нам как минимум два факта.

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Во-первых, iOS нифига не эффективнее расходует ОЗУ, чем Android. Безусловно, у Galaxy Note 20 втрое больше оперативки, чем у iPhone 11, но это только подтверждает утверждение о том, что айфонам нужен качественный прирост.

Во-вторых, оперативка хоть и не влияет на быстродействие системы как таковой, позволяет ускорить запуск приложений. Ведь если они уже есть в фоне, смартфону не приходится тратить время на их повторную загрузку.

Поймите меня правильно. Я прекрасно осознаю, что 4 ГБ, которыми оснащается iPhone 11, — это в три раза меньше, чем 12 ГБ у Galaxy Note 20. Это довольно большой разрыв. Однако нужно понимать, что все утверждения фанатов о том, что айфон покажет себя лучше с меньшим объёмом ОЗУ, чем любой Android-смартфон, — неправда. И тут, и там каждое приложение в фоне занимает плюс-минус 150 МБ. То есть никаких особых преимуществ перед Android у iOS нет. Так что признайте: чем больше оперативки в смартфоне, тем лучше.