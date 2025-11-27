Прилетело обновление Android? Не торопитесь ставить, это может быть вирус

Юрий Кудлович

Эксперты по кибербезопасности сообщили о появлении нового вредоносного ПО для Android под названием Sturnus. Эта программа действует скрытно, маскируясь под системное обновление, и способна практически полностью подчинить себе зараженное устройство. А потом она крадет файлы и конфиденциальную информацию, в том числе банковские данные.

Прилетело обновление Android? Не торопитесь ставить, это может быть вирус. Новый вирус скрытно проникает в систему и перехватывает управление смартфоном. Фото.

Новый вирус скрытно проникает в систему и перехватывает управление смартфоном

Распространяется Sturnus через приложения, установленные в обход Google Play: например, через APK-файлы, загруженные с “левых” сайтов или через неофициальные каналы. После запуска зараженная программа показывает пользователю фальшивый системный экран “обновления Android”. Пока владелец смартфона верит в реальность происходящего, вредонос запрашивает ключевые разрешения. Прежде всего он пытается получить возможность отображать свои окна поверх любых приложений.

Прилетело обновление Android? Не торопитесь ставить, это может быть вирус. С каждым годом вирусы становятся только хитрее. Изображение: androidcentral.com. Фото.

С каждым годом вирусы становятся только хитрее. Изображение: androidcentral.com

Именно это позволяет ему подменять интерфейсы банковских программ, показывая фальшивые формы авторизации и собирая логины, пароли и другие чувствительные данные. Помимо этого, Sturnus может читать сообщения в мессенджерах и даже предоставить злоумышленникам удаленный контроль над смартфоном. Например, они могут перехватить процесс проведения транзакций и даже вести переписку. Первые случаи заражения и атаки уже зафиксированы в Европе, и специалисты ожидают, что распространение вредоноса продолжится по всему миру.

Как защитить смартфон от нового вируса

Сам по себе вредоносный файл никак не попадет на ваш смартфон. Так что не нужно бояться и отключать интернет или прятать устройство под шапочку из фольги. Здесь все зависит только от вас: как вы будете использовать гаджет, какие файлы качать и откуда ставить приложения.

Вот несколько главных советов, которые помогут избежать проблем и обойти стороной новый вирус:

  • Устанавливайте приложения только из доверенных источников. Используйте Google Play или проверенные магазины от производителей. Избегайте скачивания APK со сторонних сайтов, даже если их рекомендуют на форумах или в видео.
  • Проверяйте разрешения, которые запрашивает приложение. Будьте особенно осторожны, если программа просит доступ к работе поверх других окон, доступ к службам специальных возможностей, правам администратора устройства и чтению уведомлений.

  • Следите за поведением смартфона. Внезапные всплывающие окна, появление экранов авторизации, ускоренный разряд батареи, рост потребления трафика, задержки в работе мессенджеров — все это может указывать на заражение.
  • Проверьте смартфон на наличие вредоносов. Например, через Google Play, ESET Mobile Security и другие мобильные антивирусы.
  • Включите двухфакторную аутентификацию. Тогда даже если злоумышленник получит пароль, ему будет намного сложнее провести операцию без дополнительного подтверждения.
  • Регулярно обновляйте Android и приложения. Каждый патч повышает безопасность и закрывает уязвимости, которыми пользуются подобные вредоносы.

К слову, если вы соблюдаете все вышеперечисленные пункты, то заражение вам не грозит. Разработчики Google уже все проверили и сообщили, что ни одно приложение, содержащее вредоносное ПО, не было обнаружено в Google Play.

