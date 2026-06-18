Перед выходом крупного обновления Xiaomi появилась удобная утилита для тех, кто хочет заранее понять, кто получит HyperOS 4. В приложении MemeOS Enhancer добавили проверку совместимости с HyperOS 4 — оно само определяет модель смартфона или планшета и показывает, на что можно рассчитывать. По слухам, HyperOS 4 дебютирует не на Xiaomi 18, а на складном смартфоне, так что интрига с первым устройством ещё сохраняется. Но имейте в виду: это сторонний инструмент, а не официальный сервис Xiaomi.

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Как проверить совместимость смартфона с HyperOS 4

Главное нововведение MemeOS Enhancer — встроенный чекер. После запуска приложение автоматически определяет вашу модель и показывает, получит ли смартфон HyperOS 4. Никаких ручных настроек: открыли — увидели результат.

Полезный момент в том, что утилита разделяет версию HyperOS и версию Android. Это две разные вещи, которые пользователи часто путают. Приложение показывает и саму совместимость с HyperOS 4, и поддержку Android 17 на Xiaomi отдельными статусами. Свежие новости и полезные советы по Android выходят в нашем Telegram-канале.

Чем HyperOS 4 отличается от Android 17

HyperOS 4, по утечкам и текущему направлению разработки, будет построена в основном на базе Android 17. Какие именно функции Android 17 появятся в HyperOS 4, уже частично известно по утечкам. Но не каждое подходящее устройство обязательно получит именно Android 17 — Xiaomi не раз выпускала крупные версии HyperOS на разных версиях Android в зависимости от модели.

Один и тот же телефон может получить новый интерфейс на старой базе Android — и это нормальная для Xiaomi ситуация. Если вам важна именно свежая версия ОС ради новых системных функций, стоит заранее посмотреть, какие Xiaomi получат Android 17, а не радоваться только обновлению оболочки.

Какие Xiaomi, Redmi и POCO получат Android 17

В базе совместимости уже довольно много моделей в разных категориях — от флагманов до бюджетников, включая планшеты и складные устройства. Фактически это список совместимых с Android 17 смартфонов в одном месте. По данным приложения, в список входят:

Флагманы и премиальные модели Xiaomi.

Складные смартфоны и особые модели Xiaomi.

Планшеты Xiaomi Pad.

Серии Redmi K и Turbo.

Линейки Redmi Note и номерные модели.

Планшеты Redmi Pad.

Устройства POCO.

Конкретный список моделей по каждой категории источник не приводит, так что точный вердикт по своему аппарату лучше смотреть прямо в приложении. Если не нашли свою модель или сомневаетесь в результате, заходите в наш чат в Telegram — подскажем по конкретному смартфону.

Новый лаунчер HyperOS 4 — что изменилось

Помимо чекера, в сеть утёк лаунчер HyperOS 4 — это та часть системы, что отвечает за рабочий стол: анимации, открытие приложений, переходы в меню недавних программ, виджеты и общую плавность интерфейса. Обновления сейчас активно раздают и конкуренты — например, Samsung только что выпустила крупное июньское обновление, но там это официальный релиз, а здесь — ранняя утечка.

Если хочется пощупать новый интерфейс Xiaomi раньше всех — делайте это осознанно и понимая риски. Плюс приложения в том, что оно даёт более организованный источник вместо ручного поиска APK-файлов на сомнительных сайтах. Это безопаснее, но всё равно не отменяет рисков ранних сборок. Если что-то пойдёт не так с установкой, пишите в наш чат в МАКСе — поможем разобраться.

Что нового будет в HyperOS 4

По ранним утечкам, HyperOS 4 будет станет крупнейшим обновлением Xiaomi за последние годы — с более глубоким визуальным и техническим переписыванием, а не просто косметикой. Некоторые и вовсе считают, что это обновление изменит смартфоны Xiaomi навсегда.

Если по-простому: часть системных приложений станет быстрее, с меньшим числом сбоев и более предсказуемой работой памяти. Xiaomi уже начала переводить часть компонентов в эту сторону, и в HyperOS 4 процесс может затронуть больше встроенных приложений. Но пока это направление разработки и утечки, а не финальные обещания.

Дублируем важные новости про прошивки на нашем канале в МАКСе — на случай, если Telegram перестанет открываться.

Если у вас Xiaomi, Redmi или POCO и вы просто хотите понять, ждать ли обновления, чекер совместимости снимет вопрос без гадания на форумах. Он бесплатный и не требует вмешательства в систему. А вот с утёкшим лаунчером спешить не стоит, особенно если телефон у вас единственный и рабочий. Дождитесь официального выхода HyperOS 4 — так вы получите стабильную версию без риска сломать устройство.