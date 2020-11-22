Производители начали сокращать поддержку Android-смартфонов до одного года

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Иван Кузнецов 0

Наверное, все знают, что срок программной поддержки Android-смартфонов, предусмотренный по умолчанию, составляет 2 года. Конечно, встречаются отклонения в ту или иную сторону, однако нормой остаётся именно двухлетняя поддержка. Другое дело, что, по мнению многих, этого откровенно мало. Ведь обидно покупать смартфон за тысячу долларов, осознавая, что всего через пару лет производитель о нём забудет и не выпустит для него ни одного патча безопасности. Поэтому среди пользователей стали ходить разговоры о том, что пора бы Google установить норму обновления смартфонов на Android на уровне 3-4 лет. Но такого, чтобы производители, наоборот, снизили сроки поддержки, не ждал никто.

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OnePlus объявила, что смартфоны Nord N10 и N100 получат только одно крупное обновление операционной системы. То есть фактический срок его поддержки составит всего лишь один год. Несмотря на то что OnePlus может затянуть и выпустить апдейт и через полтора, и даже через два года, сам факт того, что он будет лишь один, указывает на урезанный вдвое срок программной поддержки. Но хуже всего то, что пользователи в большинстве своём не обратили на эту особенность новинок никакого внимания, а, значит, скорее всего, будут покупать их как «обычные» смартфоны.

Поддержка смартфонов на Android

Обновление Android

Смартфонами мало даже двух лет обновлений, не говоря уже об одном

На мой взгляд, одногодичная поддержка современных смартфонов попросту недопустима. В то время как Apple старается продлевать сроки обновления iPhone до шести лет (а именно столько и будет обновляться iPhone 6s, например, и уже обновляется iPhone 6), производители аппаратов на Android делают всё возможное, чтобы съехать. Я понимаю, почему они не хотят обновлять свои смартфоны подолгу. Всё-таки поддержка как таковая не только приносит им денег, но ещё и отнимает их, поэтому логично по максимуму сократить все статьи расходов.

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Почему я так переживаю из-за обновлений Android? Ведь, в отличие от iOS, приложения из Google Play одинаково хорошо работают даже со старыми версиями операционной системы, а Google поддерживает смартфоны на Android посредством своих сервисов, обновляя их на постоянной основе. Если Safari, «Почту» или «Камеру» на iOS невозможно обновить минорными апдейтом, то на Android это вполне возможно. Другое дело, что минорных апдейтов обычно оказывается недостаточно.

Зачем нужны обновления Android

Сертификат безопасности

Сертификаты есть не только у сайтов, но и в устройствах

Полноценная поддержка – это крупные обновления, которые вносят изменения на системном уровне. За примерами далеко ходить не надо. Недавно стало известно, что смартфоны на базе Android версии 7.1.1 и более ранних в 2021 году лишатся возможности заходить на 200 миллионов сайтов в интернете из-за отказа Let’s Encrypt от поддержки сертификата DST Root X3. Вся проблема в том, что он вшит в Android на системном уровне, и теперь, чтобы обеспечить пользователям смартфоном с этим сертификатом возможность заходить на прежние сайты, его придётся обновить.

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Обновлять смартфоны 4-5-летней давности — да ещё и на Android, — как вы понимаете, никто не будет. В конце концов, кому это нужно? Ведь производителям не платят за то, что они выпускают обновления. Однако прецедент выпуска смартфонов с одногодичной поддержкой может положить начало новой эпохе. Производители поймут, что так, оказывается, было, можно, и перестанут нормально обновлять свои аппараты. В результате рынок смартфонов на Android стагнирует ещё больше. Спасти ситуацию может только Google, обозначив минимальные сроки поддержки. А иначе — всё.

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