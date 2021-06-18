Qualcomm рассказала, как Google врёт своим пользователям

Вы когда-нибудь задумывались, почему смартфоны под управлением Android обновляются всего два года? Ведь это ощутимо меньше, чем iPhone, которые продолжают поддерживать в течение 5, а то и 6 лет. Google объясняет это тем, что не тянут процессоры. Якобы запаса их мощности не хватает, чтобы вытянуть три и больше обновлений. Поверить в это, честно говоря, было сложно, учитывая, что обычно квалкоммовские «камни» всегда били рекорды производительности. Но оспорить что-либо всё равно было невозможно. Но тут вмешалась Qualcomm.

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Поводом для вмешательства Qualcomm в отношения Google со своими клиентами стал вопрос относительно обновления смарт-часов на WearOS. Началось всё с того, что Google завалили вопросами о том, получат ли часы с процессором Snapdragon Wear 3100, которым уже исполнилось три года, новую версию Wear OS.

Обновление Wear OS

Google решила не игнорировать пользователей, но и обнадёживать их не хотела. Поэтому представители компании заявили, что решение ещё не принято. Якобы команде инженеров и разработчиков предстоит провести серию исследований, чтобы выяснить, совместимо ли предстоящее обновление с настолько старым процессором.

Однако Qualcomm заявила, что вычислительного потенциала Snapdragon Wear 3100 совершенно точно достаточно для того, чтобы часы на базе этого процессора потянули предстоящее обновление. То есть теперь всё упирается в решение Google и производителей, которые используют фирменный «камень» Qualcomm в качестве аппаратной основы своих гаджетов.

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Получается, Google явно не договаривает, когда рассказывает, что решение по обновлению смарт-часов на Snapdragon Wear 3100 ещё не принято. Вернее, само-то решение, может быть, и правда не принято. Но не потому, что чипу не хватает производительности и он не способен вытянуть нововведения апдейта, а потому что Google не уверена, стоит ли ей вообще продлевать жизнь настолько старым смарт-часам.

Почему нет обновления

Не последнюю роль в принятии этого решения должна играть модель обновления Android. Google просто не может сказать потребителям, что смарт-часы трёхлетней давности получат новую версию операционной системы, а смартфоны, которые имеют не в пример более мощное железо, ограничатся только двумя. Это может вызвать ненужные вопросы, разгребать которые потом придётся Google, а не Qualcomm.

Просто в этой ситуации как бы и нет виноватых. Qualcomm со своей стороны делает процессоры, Google делает программное обеспечение, а производители – компонуют их. Так что пойди разбери, из-за кого старенький гаджет не получил обновление. Например, Mobvoi и Fossil уже признали, что не будут обновлять часы на Snapdragon Wear 3100, хотя и виноваты вроде бы не они.

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Не знаю, как у вас, а у меня лично нет никаких сомнений в том, что ключевая причина, по которой трёх- и четырёхлетние устройства не обновляются, заключатся в сговоре Google и производителей. Поисковому гиганту совершенно не хочется заниматься оптимизацией под старые устройства, ведь куда проще сразу выпустить быстрый апдейт для новых. А производителям не хочется поддерживать их, потому что заработать на них уже не получится.