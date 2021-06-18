Qualcomm рассказала, как Google врёт своим пользователям

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Иван Кузнецов 0

Вы когда-нибудь задумывались, почему смартфоны под управлением Android обновляются всего два года? Ведь это ощутимо меньше, чем iPhone, которые продолжают поддерживать в течение 5, а то и 6 лет. Google объясняет это тем, что не тянут процессоры. Якобы запаса их мощности не хватает, чтобы вытянуть три и больше обновлений. Поверить в это, честно говоря, было сложно, учитывая, что обычно квалкоммовские «камни» всегда били рекорды производительности. Но оспорить что-либо всё равно было невозможно. Но тут вмешалась Qualcomm.

Пиноккио

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Поводом для вмешательства Qualcomm в отношения Google со своими клиентами стал вопрос относительно обновления смарт-часов на WearOS. Началось всё с того, что Google завалили вопросами о том, получат ли часы с процессором Snapdragon Wear 3100, которым уже исполнилось три года, новую версию Wear OS.

Обновление Wear OS

Google решила не игнорировать пользователей, но и обнадёживать их не хотела. Поэтому представители компании заявили, что решение ещё не принято. Якобы команде инженеров и разработчиков предстоит провести серию исследований, чтобы выяснить, совместимо ли предстоящее обновление с настолько старым процессором.

Wear OS

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Однако Qualcomm заявила, что вычислительного потенциала Snapdragon Wear 3100 совершенно точно достаточно для того, чтобы часы на базе этого процессора потянули предстоящее обновление. То есть теперь всё упирается в решение Google и производителей, которые используют фирменный «камень» Qualcomm в качестве аппаратной основы своих гаджетов.

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Получается, Google явно не договаривает, когда рассказывает, что решение по обновлению смарт-часов на Snapdragon Wear 3100 ещё не принято. Вернее, само-то решение, может быть, и правда не принято. Но не потому, что чипу не хватает производительности и он не способен вытянуть нововведения апдейта, а потому что Google не уверена, стоит ли ей вообще продлевать жизнь настолько старым смарт-часам.

Почему нет обновления

Не последнюю роль в принятии этого решения должна играть модель обновления Android. Google просто не может сказать потребителям, что смарт-часы трёхлетней давности получат новую версию операционной системы, а смартфоны, которые имеют не в пример более мощное железо, ограничатся только двумя. Это может вызвать ненужные вопросы, разгребать которые потом придётся Google, а не Qualcomm.

Wear

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Просто в этой ситуации как бы и нет виноватых. Qualcomm со своей стороны делает процессоры, Google делает программное обеспечение, а производители – компонуют их. Так что пойди разбери, из-за кого старенький гаджет не получил обновление. Например, Mobvoi и Fossil уже признали, что не будут обновлять часы на Snapdragon Wear 3100, хотя и виноваты вроде бы не они.

Как улучшить производительность часов на Wear OS

Не знаю, как у вас, а у меня лично нет никаких сомнений в том, что ключевая причина, по которой трёх- и четырёхлетние устройства не обновляются, заключатся в сговоре Google и производителей. Поисковому гиганту совершенно не хочется заниматься оптимизацией под старые устройства, ведь куда проще сразу выпустить быстрый апдейт для новых. А производителям не хочется поддерживать их, потому что заработать на них уже не получится.

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