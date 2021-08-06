Разработчик Google рассказал, что не так с Google

Что не так с Android? Да по большому счёту, в общем-то, всё так. И по части функциональности, и по части безопасности, и по части быстродействия. Единственная претензия, которую зачастую предъявляют операционной системе Google, состоит разве что в том, что она – не iOS. Нет, ну правда. Android почему-то всегда пытаются сопоставлять с мобильной платформой Apple, причём почему-то всегда не в её пользу. А, между тем, с точки зрения пользовательского опыта Android весьма и весьма хороша. Другое дело, когда о недостатках начинают говорить сами разработчики.

По словам программиста Google Киса Кука, ключевая проблема Android заключается в низком уровне его защищённости. Но она связана не с нежеланием или неспособностью разработчиков устранить все эти прорехи и дыры безопасности, которые скрыты в операционке. Всё дело в том, что Android построен на базе ядра Linux, которое буквально испещрено уязвимостями.

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Большинство всех уязвимостей Android, которые обнаруживают исследователи в области кибербезопасности, так или иначе связаны с Linux, говорит Кук. Но проблема усугубляется тем, что те или иные изменения в платформе, которые вносят нижестоящие разработчики оболочек и прошивок на базе Android, провоцируют проявление уязвимостей, которые до этого себя не проявляли.

Проблемы безопасности Android

По сути, первичная проблема безопасности Android заключается в использовании ядра Linux, которое не обладает достаточным уровнем защищённости, а вторичная – фрагментация. Производители смартфонов сами несут обязанность за безопасность своих пользователей, потому что их прошивки, хоть и выстроены на базе Android, имеют множество отличий от стоковой операционки.

Именно поэтому, кстати, Google просто не имеет возможности выпускать обновления безопасности для всех смартфонов под управлением Android разом как того хотелось бы многим. Вместо этого она вынуждена предоставлять производителям исходники, а те в свою очередь подстраивать апдейт под особенности своих устройств с учётом уязвимостей, характерных только для них.

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Отсюда проистекает и другая проблема. Она заключается в том, что многие производители подолгу не выпускают обновления для своих смартфонов. Принято считать, что они просто не хотят тратить на это время. По большому счёту так и есть. Но не будьте к ним слишком строгими, говорит Кук. Еженедельно в ядре устраняется до сотни уязвимостей. То есть в месяц их оказывается уже свыше 400. Само собой, производители не могут исправлять их все, поэтому выбирают только наиболее опасные бреши и исправляют уже их.

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Получается, что самый простой способ наладить безопасность Android – отказаться от сторонних оболочек в пользу стоковой операционки без изменений от производителей смартфонов. Но ведь это немыслимо. В этом и состоит вся прелесть Android, не так ли? Многие попросту не представляют возможности использования чистой ОС. Им нравятся оболочки, будь то MIUI, EMUI, One UI и прочие, тем более что в большинстве случаев они реально удобнее и функциональнее «стока».

Значит, нужно действовать иначе. Менять ядро. Но ведь это очень сложно. Даже людям, далёким от программирования и архитектуры операционных систем понятно, что придётся переворошить вообще всё. Но Google подготовилась. Недавно она представила операционную систему Fuchsia на собственном ядре Zircon. Так что ничего, вообще говоря, не мешает ей взять внешнее оформление Android, накатить его на Fuchsia и выпустить под видом обычного обновления.

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Другое дело — нужно ли это пользователям? Честно скажу, не знаю. С одной стороны, ощущение полной безопасности — это, конечно, круто. Но, с другой, эксплуатация уязвимостей — явление в принципе довольно редкое. Чтобы кому-то захотелось взломать вас с использованием системной бреши, вы должны быть ну очень высокопоставленным и интересным человеком. Но такие, как они, вряд ли пользуются обычными смартфонами в повседневной жизни. Так что, если хотите знать моё мнение, то меня всё устраивает и так.