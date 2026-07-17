Материнская компания OPPO планирует серьёзные изменения в линейке своих продуктов. Так, стало известно, что OnePlus закрывается в Европе и США. А Realme объявила о перемене в своей программной стратегии. Будущие смартфоны компании выйдут с ColorOS 17, а не с привычной оболочкой realme UI. Похожий путь готовит и OnePlus, который постепенно уходит от OxygenOS. Разбираем, что реально изменится для тех, кто уже пользуется этими телефонами, и стоит ли переживать.

Переход Realme на ColorOS 17 — где и когда

Речь пока идёт об индийском рынке, но направление задано ясно. На встрече с прессой компания заявила о переходе на ColorOS 17. Бренд подтвердил, что в дальнейшем смартфоны Realme будут выходить именно с ColorOS 17, и объяснил, что этот шаг направлен на упрощение процесса обновлений.

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Причина прозаичная — экономия и общий фундамент с OPPO. Ранее в этом месяце появилось сообщение о том, что realme UI объединят с ColorOS от OPPO ради сокращения расходов на разработку. То есть три бренда (OPPO, Realme и OnePlus) постепенно сводят софт к единой платформе.

Для большинства пользователей перемена вряд ли будет резкой. realme UI и так делит с ColorOS много элементов дизайна, функций и системных приложений. Так что говорить о полной смене привычного интерфейса не приходится. Более того, это в каком-то смысле возвращение к истокам. Первые смартфоны Realme работали именно на ColorOS, а собственную оболочку realme UI бренд представил только в 2020 году. Так что для компании это не революция, а скорее откат к общей базе.

Что будет со смартфонами Realme в 2026 году

Главный вопрос для владельцев — не потеряют ли они обещанные обновления. Здесь ответ обнадёживающий. Realme подтвердила, что подходящие по срокам поддержки смартфоны получат обновление до ColorOS 17 в рамках уже обещанной программы поддержки.

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Показательный пример — флагман 2025 года. Realme GT 8 Pro, который вышел на realme UI 7 с обещанием четырёх крупных обновлений Android, перейдёт на ColorOS 17 перед получением следующих версий системы. То есть счётчик обещанных апдейтов не обнуляется — просто следующая крупная версия придёт уже под другим названием. Важная оговорка про географию. Подтверждение перехода на ColorOS от Realme India касается только Индии, хотя, вероятно, за ней последуют и другие рынки. Официального заявления по другим регионам, включая российский рынок, пока нет.

Какая прошивка будет на OnePlus

Realme здесь не одинока. Объявление последовало за недавним подтверждением OnePlus о том, что подходящие смартфоны также получат опциональное обновление до ColorOS 17 после официального релиза. Ключевое слово тут — опциональное.

OnePlus обещает не загонять пользователей в новую оболочку принудительно. Владельцы смогут сами решить, переходить ли с OxygenOS на ColorOS, а те, кто перейдёт, получат возможность позже откатиться обратно на OxygenOS.

Стоит ли переживать владельцам Realme и OnePlus

Если коротко — паниковать причин нет, но и восторгов от новости ждать не стоит. Практическая разница для рядового пользователя минимальна: интерфейсы и раньше были близки, а обещанные обновления никто не отбирает. Меняется в первую очередь название оболочки, а не логика работы телефона.

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Кому стоит следить за темой внимательнее — так это фанатам OxygenOS, которые ценили её именно за отличия от ColorOS. Для них важна возможность отката, которую пообещал OnePlus. Владельцам Realme в России и других странах вне Индии остаётся ждать официальных заявлений: перенос подтверждён пока только для индийского рынка, и переносить его на свой регион без подтверждения преждевременно.