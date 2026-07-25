realme сворачивает realme UI и полностью переходит на оболочку ColorOS от OPPO — надстройку Android, которая отвечает за внешний вид меню, настройки, фирменные функции и внешний вид системы. Изменение затронет не только новые модели, но и уже вышедшие смартфоны, которые получат ColorOS 17 в виде обновления. Подобное уже происходит со многими моделями OnePlus, а теперь разберёмся, кого это касается среди владельцев realme и стоит ли переживать.

Почему realme переходит на ColorOS

realme официально подтвердила, что отказывается от Realme UI и полностью переходит на ColorOS от OPPO, о чём мы уже писали ранее. Это значит следующее: новые смартфоны realme будут выходить уже с оболочкой ColorOS, но перемена затронет и существующие устройства.

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Компания заявила, что подходящие старые модели realme обновят до ColorOS 17. При этом официального списка совместимых устройств компания пока не публиковала — приведённый ниже перечень мы составили на основе текущей политики обновлений бренда, а не по официальному подтверждению.

Какие смартфоны realme получат ColorOS 17: полный список

Ниже — перечень моделей, которые, по расчётам на основе политики обновлений, попадают под переход на ColorOS 17. Ещё раз подчеркнём: это не официальный список realme, а прогноз, поэтому финальный набор устройств может измениться.

Серия realme GT:

realme GT 8 Pro;

realme GT 7;

realme GT 7 Pro;

realme GT 7 Pro Racing;

realme GT 7T;

realme GT 6;

realme GT 6T;

realme GT 5 Pro.

Номерная серия realme:

realme 16, 16 Pro, 16 Pro+, 16T;

realme 15, 15 Pro, 15 Lite, 15T, 15x;

realme 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T.

Серия realme P:

realme P4, P4 Pro, P4 Lite, P4 Lite 4G, P4 Power 5G, P4R, P4x;

realme P3, P3 Pro, P3 Ultra, P3x.

Серия realme C:

realme C100, C100 4G, C100x, C100i;

realme C85, C85 4G, C85 Pro;

realme C83, C75, C75x, C73, C71.

Серия realme Narzo:

realme Narzo Power 5G;

realme Narzo 100x, 100 Lite;

realme Narzo 90, 90X;

realme Narzo 80 Lite, 80 Lite 4G, 80 Pro, 80x.

Серия realme Note:

realme Note 80;

realme Note 70;

realme Note 70T.

Помимо смартфонов, обновление получит и планшет realme Pad 3 — он перейдёт на ColorOS 17 на базе Android 17.

Когда выйдет ColorOS 17 для realme

Точных сроков пока нет. realme не назвала ни первую модель с ColorOS 17, ни дату начала рассылки обновления на старые устройства. Но первым ColorOS 17 должен получить смартфон OPPO, а не realme — логично, ведь оболочка родом именно оттуда.

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При этом можно ориентироваться на общий график выхода ColorOS 17, завязанный на релизе Android 17. Свежая операционка уже поступает на смартфоны Google, а потому realme начнут получать обновление осенью 2026 года..

Что изменится после выхода ColorOS 17 для realme

realme UI и ColorOS давно похожи внешне и, по сути, много лет строятся на одной программной базе. Поэтому переход не будет резким контрастом: интерфейс, логика меню и привычные жесты в основном останутся узнаваемыми.

Разница будет в деталях. Обладатели нового realme P4 и других смартфонов могут получить некоторые функции, которые раньше были только в ColorOS. Насколько их окажется много и будут ли они полезны в повседневных сценариях, пока сказать нельзя — realme деталей не раскрывала.

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Если у вас относительно свежий realme из GT-, номерной, P-, C-, Narzo- или Note-серии, есть смысл держать в голове: ваша оболочка в будущем сменится на ColorOS. На повседневном использовании это, судя по всему, скажется мягко.