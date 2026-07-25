realme сворачивает realme UI и полностью переходит на оболочку ColorOS от OPPO — надстройку Android, которая отвечает за внешний вид меню, настройки, фирменные функции и внешний вид системы. Изменение затронет не только новые модели, но и уже вышедшие смартфоны, которые получат ColorOS 17 в виде обновления. Подобное уже происходит со многими моделями OnePlus, а теперь разберёмся, кого это касается среди владельцев realme и стоит ли переживать.

Полный список realme, которые получат новую оболочку. Фото.

Полный список realme, которые получат новую оболочку

Почему realme переходит на ColorOS

realme официально подтвердила, что отказывается от Realme UI и полностью переходит на ColorOS от OPPO, о чём мы уже писали ранее. Это значит следующее: новые смартфоны realme будут выходить уже с оболочкой ColorOS, но перемена затронет и существующие устройства.

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Компания заявила, что подходящие старые модели realme обновят до ColorOS 17. При этом официального списка совместимых устройств компания пока не публиковала — приведённый ниже перечень мы составили на основе текущей политики обновлений бренда, а не по официальному подтверждению.

Какие смартфоны realme получат ColorOS 17: полный список

Ниже — перечень моделей, которые, по расчётам на основе политики обновлений, попадают под переход на ColorOS 17. Ещё раз подчеркнём: это не официальный список realme, а прогноз, поэтому финальный набор устройств может измениться.

Оболочку ColorOS получат как новые, так и прошлогодние модели. Фото.

Оболочку ColorOS получат как новые, так и прошлогодние модели

Серия realme GT:

  • realme GT 8 Pro;
  • realme GT 7;
  • realme GT 7 Pro;
  • realme GT 7 Pro Racing;
  • realme GT 7T;
  • realme GT 6;
  • realme GT 6T;
  • realme GT 5 Pro.

Номерная серия realme:

  • realme 16, 16 Pro, 16 Pro+, 16T;
  • realme 15, 15 Pro, 15 Lite, 15T, 15x;
  • realme 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T.

Серия realme P:

  • realme P4, P4 Pro, P4 Lite, P4 Lite 4G, P4 Power 5G, P4R, P4x;
  • realme P3, P3 Pro, P3 Ultra, P3x.

Серия realme C:

  • realme C100, C100 4G, C100x, C100i;
  • realme C85, C85 4G, C85 Pro;
  • realme C83, C75, C75x, C73, C71.

Серия realme Narzo:

  • realme Narzo Power 5G;
  • realme Narzo 100x, 100 Lite;
  • realme Narzo 90, 90X;
  • realme Narzo 80 Lite, 80 Lite 4G, 80 Pro, 80x.

Серия realme Note:

  • realme Note 80;
  • realme Note 70;
  • realme Note 70T.

Помимо смартфонов, обновление получит и планшет realme Pad 3 — он перейдёт на ColorOS 17 на базе Android 17.

Когда выйдет ColorOS 17 для realme

Точных сроков пока нет. realme не назвала ни первую модель с ColorOS 17, ни дату начала рассылки обновления на старые устройства. Но первым ColorOS 17 должен получить смартфон OPPO, а не realme — логично, ведь оболочка родом именно оттуда.

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При этом можно ориентироваться на общий график выхода ColorOS 17, завязанный на релизе Android 17. Свежая операционка уже поступает на смартфоны Google, а потому realme начнут получать обновление осенью 2026 года..

Что изменится после выхода ColorOS 17 для realme

realme UI и ColorOS давно похожи внешне и, по сути, много лет строятся на одной программной базе. Поэтому переход не будет резким контрастом: интерфейс, логика меню и привычные жесты в основном останутся узнаваемыми.

Оболочки отличаются в мелочах. Изображение: androidauthority.com. Фото.

Оболочки отличаются в мелочах. Изображение: androidauthority.com

Разница будет в деталях. Обладатели нового realme P4 и других смартфонов могут получить некоторые функции, которые раньше были только в ColorOS. Насколько их окажется много и будут ли они полезны в повседневных сценариях, пока сказать нельзя — realme деталей не раскрывала.

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Если у вас относительно свежий realme из GT-, номерной, P-, C-, Narzo- или Note-серии, есть смысл держать в голове: ваша оболочка в будущем сменится на ColorOS. На повседневном использовании это, судя по всему, скажется мягко.