Samsung добавит в One UI 8.5 полезную функцию уведомлений, как у Apple

  2. Темы
  3. OS
Артем Сутягин

Samsung готовит новую функцию, которая может изменить привычный способ работы с уведомлениями. В новой операционной системе One UI 8.5 обнаружена функция AI‑сводки уведомлений — аналог решения, которое Apple ранее реализовала в своих iPhone. Однако корейская компания, похоже, сделает ставку на точность и локальную обработку данных, чтобы избежать прошлых ошибок конкурента.

Samsung добавит в One UI 8.5 полезную функцию уведомлений, как у Apple. Уведомления — важная часть использования смартфона. Хорошо, что разработчики делают что-то новое в этом направлении. Фото.

Уведомления — важная часть использования смартфона. Хорошо, что разработчики делают что-то новое в этом направлении.

Что такое ИИ‑сводка уведомлений

Функция, найденная разработчиками в тестовой сборке One UI 8.5, предназначена для краткого пересказа содержимого длинных сообщений и групповых чатов. После активации при первом открытии шторки уведомлений появится всплывающее окно с объяснением принципа работы новой системы.

ИИ‑сводка позволяет мгновенно понять суть длинных переписок без необходимости открывать каждое сообщение. Это особенно удобно при большом количестве входящих уведомлений — например, в рабочих чатах или публичных группах.

Журналисты SamMobile отметили, что реализация Samsung во многом совпадает с разрабатываемой функцией Google для Android — Notification Summaries. Интерфейс настроек почти идентичен, включая поле “Manage apps”, с помощью которого можно исключать определенные программы из обработки.

Это наталкивает на мысль, что Samsung использует API и инфраструктуру Google, дорабатывая их под собственные нужды. Однако компания уточняет, что сообщения не отправляются в облако, а сводка формируется «на устройстве с помощью ИИ».

Что такое ИИ‑сводка уведомлений. Пересказ уведомлений это удобно. Изображение: androidauthority. Фото.

Пересказ уведомлений это удобно. Изображение: androidauthority

Локальная обработка сообщений

Переход к локальным моделям искусственного интеллекта, таким как Gemini Nano, связан с ростом внимания к приватности. Пользователи всё чаще опасаются, что их переписки могут быть проанализированы сторонними сервисами. Поэтому акцент на локальной обработке данных — шаг, который должен укрепить доверие и к Google, и к Samsung.

Кроме того, работа ИИ‑функций напрямую на устройстве позволяет сэкономить трафик, ускорить отклик и сделать технологию доступной даже без постоянного подключения к сети.

Согласно утечкам, пользователи смогут выбирать, для каких приложений использовать ИИ‑сводку. Это поможет избежать ситуаций, когда алгоритмы анализируют ненужные или личные уведомления. Например, можно активировать функцию только для рабочих чатов, новостных приложений или мессенджеров.

Но при чем же тут Apple? Все просто. Купертиновцы уже проходилаи через похожие эксперименты со сводками уведомлений, но решение оказалось неоднозначным. Пользователи жаловались на искажения смысла сообщений и некорректную интерпретацию контекста. Samsung, очевидно, постарается не повторить эти ошибки, сделав ставку на точность формулировок и контроль со стороны пользователя.

Локальная обработка сообщений. Samsung постоянно пытается придумать какие-то новые функции. Хорошо получается не всегда, но хорошо, что она это делает. Изображение: Android Authority. Фото.

Samsung постоянно пытается придумать какие-то новые функции. Хорошо получается не всегда, но хорошо, что она это делает. Изображение: Android Authority

Что нового будет в One UI 8.5

Помимо ИИ‑работы с уведомлениями, грядущее обновление One UI 8.5 принесет и другие значительные новшества. Среди них упоминаются:

  • Улучшенные видео‑режимы и поддержка 3D‑записи, что сделает смартфоны Galaxy более конкурентоспособными в мобильной съемке
  • Жест двойного касания по задней панели, аналогичный функции iPhone, но реализованный на уровне системы
  • Функция защиты от фоточувствительной эпилепсии, снижающая риск воздействия мерцающего контента

Если все эти возможности окажутся действительно качественно реализованы, One UI 8.5 может стать одним из крупнейших обновлений интерфейса Samsung за последние годы.

Новости по теме
Samsung перевыпустила смартфон Galaxy A17. Он стал дешевле и лучше для России
Какой будет мощность зарядки Galaxy S26 Ultra. Спойлер: топовые Самсунги будут на уровне старых Айфонов
Samsung научилась выявлять деменцию. Функцию получат смарт-часы и другие Galaxy
Лонгриды для вас
Все, что известно про новые умные часы Samsung Galaxy Watch 8: характеристики, цена, дата выхода

Мероприятие Galaxy Unpacked уже близко - осталось всего несколько дней до того, как Samsung покажет новые устройства. Наряду со складными смартфонами фанаты компании очень ждут, когда выпустят новые Galaxy Watch 8. Из новой утечки стало известно, сколько будут стоить умные часы Samsung. Собрали в одном материале всё, что известно о новой линейке на данный момент.

Читать далее
Samsung снова выкатила глобальное обновление One UI 7. Что нужно знать

После непродолжительной паузы компания Samsung наконец-то возобновила распространение долгожданного обновления One UI 7. Многие пользователи Galaxy по всему миру уже начали получать новую версию пользовательского интерфейса на свои устройства. Надо выяснить, кто уже может установить обновление и какие новшества оно принесет.

Читать далее
В One UI 8.5 будет новая защита от серьезного заболевания. Как это работает

Samsung разрабатывает революционную функцию в One UI 8.5, которая поможет пользователям с фотосенсибильной эпилепсией безопасно пользоваться мобильными устройствами. Проблема в том, что не все догадываются о наличии у себя такого заболевания. Поэтому нововведение будет полезным широкому кругу пользователей. Система работает просто и незатейливо, но она работает. Сейчас разберемся, как именно.

Читать далее
