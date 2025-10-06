Samsung добавит в One UI 8.5 полезную функцию уведомлений, как у Apple

Samsung готовит новую функцию, которая может изменить привычный способ работы с уведомлениями. В новой операционной системе One UI 8.5 обнаружена функция AI‑сводки уведомлений — аналог решения, которое Apple ранее реализовала в своих iPhone. Однако корейская компания, похоже, сделает ставку на точность и локальную обработку данных, чтобы избежать прошлых ошибок конкурента.

Что такое ИИ‑сводка уведомлений

Функция, найденная разработчиками в тестовой сборке One UI 8.5, предназначена для краткого пересказа содержимого длинных сообщений и групповых чатов. После активации при первом открытии шторки уведомлений появится всплывающее окно с объяснением принципа работы новой системы.

ИИ‑сводка позволяет мгновенно понять суть длинных переписок без необходимости открывать каждое сообщение. Это особенно удобно при большом количестве входящих уведомлений — например, в рабочих чатах или публичных группах.

Журналисты SamMobile отметили, что реализация Samsung во многом совпадает с разрабатываемой функцией Google для Android — Notification Summaries. Интерфейс настроек почти идентичен, включая поле “Manage apps”, с помощью которого можно исключать определенные программы из обработки.

Это наталкивает на мысль, что Samsung использует API и инфраструктуру Google, дорабатывая их под собственные нужды. Однако компания уточняет, что сообщения не отправляются в облако, а сводка формируется «на устройстве с помощью ИИ».

Локальная обработка сообщений

Переход к локальным моделям искусственного интеллекта, таким как Gemini Nano, связан с ростом внимания к приватности. Пользователи всё чаще опасаются, что их переписки могут быть проанализированы сторонними сервисами. Поэтому акцент на локальной обработке данных — шаг, который должен укрепить доверие и к Google, и к Samsung.

Кроме того, работа ИИ‑функций напрямую на устройстве позволяет сэкономить трафик, ускорить отклик и сделать технологию доступной даже без постоянного подключения к сети.

Согласно утечкам, пользователи смогут выбирать, для каких приложений использовать ИИ‑сводку. Это поможет избежать ситуаций, когда алгоритмы анализируют ненужные или личные уведомления. Например, можно активировать функцию только для рабочих чатов, новостных приложений или мессенджеров.

Но при чем же тут Apple? Все просто. Купертиновцы уже проходилаи через похожие эксперименты со сводками уведомлений, но решение оказалось неоднозначным. Пользователи жаловались на искажения смысла сообщений и некорректную интерпретацию контекста. Samsung, очевидно, постарается не повторить эти ошибки, сделав ставку на точность формулировок и контроль со стороны пользователя.

Что нового будет в One UI 8.5

Помимо ИИ‑работы с уведомлениями, грядущее обновление One UI 8.5 принесет и другие значительные новшества. Среди них упоминаются:

Улучшенные видео‑режимы и поддержка 3D‑записи, что сделает смартфоны Galaxy более конкурентоспособными в мобильной съемке

Жест двойного касания по задней панели, аналогичный функции iPhone, но реализованный на уровне системы

Функция защиты от фоточувствительной эпилепсии, снижающая риск воздействия мерцающего контента

Если все эти возможности окажутся действительно качественно реализованы, One UI 8.5 может стать одним из крупнейших обновлений интерфейса Samsung за последние годы.