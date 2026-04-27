Патчи безопасности Android выходят каждый месяц, и обычно это хорошая новость. Но апрельский апдейт 2026 года для владельцев Samsung Galaxy S25 и S24 обернулся неприятным сюрпризом. После установки обновления Samsung быстро разряжается и греется. Причем это не единичные жалобы. В опросе Android Authority более 75% участников подтвердили, что их устройства тоже пострадали. Samsung пока молчит. Рассказываем, что происходит, и как с этим быть.

Проблемы с обновлением Galaxy S25 и S24

Samsung начала распространять апрельский патч безопасности для линеек Galaxy S25 и S24. Обновление должно было закрыть уязвимости, но вместо этого принесло серьезные проблемы с автономностью. Владельцы обоих поколений флагманов начали сообщать о резком росте расхода батареи и заметном нагреве корпуса.

Масштаб впечатляет. Один из читателей Android Authority описал ситуацию: зарядил телефон до 100% перед сном, а утром обнаружил 31% при том, что ночью вообще не пользовался устройством. До обновления такого не было.

Какие смартфоны Samsung быстро разряжаются

Android Authority провел опрос среди читателей — результаты тревожные. Более 75% проголосовавших заявили, что столкнулись с аномальным разрядом после установки апрельского обновления. Это не единичные случаи и не проблема конкретной партии. Речь о массовом сбое.

Примечательно, что похожая ситуация недавно случилась с владельцами Pixel: после мартовского обновления тысячи пользователей тоже жаловались на быстрый разряд. Похоже, проблема с качеством обновлений безопасности для Android-смартфонов в этом сезоне носит системный характер. Обновление One UI добавило проблем вместо того, чтобы их решить. Ситуация неприятная, но, к сожалению, не уникальная.

Samsung не держит заряд после обновления у трех из четырех владельцев. Это уже не баг, это катастрофа.

Почему Samsung быстро разряжается после обновления

Точная причина пока не установлена, но пользователи выдвигают несколько версий. Наиболее популярная — системное приложение Knox Matrix. Это встроенный сервис Samsung, отвечающий за безопасную связь между устройствами и изоляцию скомпрометированных девайсов в одной сети. Если после обновления Knox Matrix начал работать некорректно (постоянно активен в фоне), это объясняет и разряд, и нагрев.

Другие пользователи указывают на приложения Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России) как на возможного виновника. Встречаются версии о намеренном замедлении старых устройств, но подтверждений этому нет. Аккумулятор Samsung в данном случае не виноват. Проблема программная, а значит, исправляемая.

О том, что Samsung рекомендует делать при быстром разряде Galaxy, — рассказывали отдельно. Но пока компания не признала проблему, рассчитывать на официальное решение не приходится.

Что делать, если Samsung разряжается и греется

Гарантированного решения нет, ведь Samsung пока не выпустила исправление. Но есть шаги, которые могут снизить расход батареи до выхода патча:

Проверьте в «Настройки — Батарея — Использование батареи», какое приложение или системный процесс потребляет больше всего энергии. Если это Knox Matrix — попробуйте отключить синхронизацию между устройствами Samsung в настройках.

Обновите приложения Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России) до последней версии или временно ограничьте их фоновую активность.

Перезагрузите смартфон после обновления, если ещё не делали этого. Иногда это помогает системным процессам завершить оптимизацию корректно.

Очистите кэш системного раздела через режим Recovery: выключите телефон, зажмите кнопки питания и громкости вверх одновременно, в меню выберите Wipe cache partition.

Если ничего не помогает — включите режим энергосбережения Android. Это не решение проблемы, но поможет дотянуть до зарядки в критической ситуации.

Важно понимать: все перечисленное — обходные пути, а не лечение. Телефон быстро садится из-за программного сбоя, и полноценное исправление может прийти только от Samsung с новым обновлением.

Решение проблемы с батареей Samsung через обновление One UI

На момент публикации Samsung не выпустила официального заявления и не подтвердила наличие проблемы. Сроки исправления неизвестны. Когда три четверти пользователей фиксируют один и тот же дефект, а производитель молчит, это выглядит странно даже по меркам корпоративной коммуникации.

Если у вас Galaxy S25 или S24 и Samsung разряжается после обновления, но само обновление еще не установилось автоматически, имеет смысл подождать. Отложить установку апрельского патча можно в разделе «Обновление ПО» в настройках. Да, это означает временный отказ от свежих исправлений безопасности. Но стабильная работа смартфона в данном случае важнее.

Батарея телефона не должна садиться за несколько часов из-за обновления. Это напоминание о том, что даже патчи безопасности от крупных производителей стоит устанавливать с осторожностью, особенно в первые дни после выхода.