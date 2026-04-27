Патчи безопасности Android выходят каждый месяц, и обычно это хорошая новость. Но апрельский апдейт 2026 года для владельцев Samsung Galaxy S25 и S24 обернулся неприятным сюрпризом. После установки обновления Samsung быстро разряжается и греется. Причем это не единичные жалобы. В опросе Android Authority более 75% участников подтвердили, что их устройства тоже пострадали. Samsung пока молчит. Рассказываем, что происходит, и как с этим быть.
Проблемы с обновлением Galaxy S25 и S24
Samsung начала распространять апрельский патч безопасности для линеек Galaxy S25 и S24. Обновление должно было закрыть уязвимости, но вместо этого принесло серьезные проблемы с автономностью. Владельцы обоих поколений флагманов начали сообщать о резком росте расхода батареи и заметном нагреве корпуса.
Масштаб впечатляет. Один из читателей Android Authority описал ситуацию: зарядил телефон до 100% перед сном, а утром обнаружил 31% при том, что ночью вообще не пользовался устройством. До обновления такого не было.
Какие смартфоны Samsung быстро разряжаются
Android Authority провел опрос среди читателей — результаты тревожные. Более 75% проголосовавших заявили, что столкнулись с аномальным разрядом после установки апрельского обновления. Это не единичные случаи и не проблема конкретной партии. Речь о массовом сбое.
Примечательно, что похожая ситуация недавно случилась с владельцами Pixel: после мартовского обновления тысячи пользователей тоже жаловались на быстрый разряд. Похоже, проблема с качеством обновлений безопасности для Android-смартфонов в этом сезоне носит системный характер. Обновление One UI добавило проблем вместо того, чтобы их решить. Ситуация неприятная, но, к сожалению, не уникальная.
Samsung не держит заряд после обновления у трех из четырех владельцев. Это уже не баг, это катастрофа.
Почему Samsung быстро разряжается после обновления
Точная причина пока не установлена, но пользователи выдвигают несколько версий. Наиболее популярная — системное приложение Knox Matrix. Это встроенный сервис Samsung, отвечающий за безопасную связь между устройствами и изоляцию скомпрометированных девайсов в одной сети. Если после обновления Knox Matrix начал работать некорректно (постоянно активен в фоне), это объясняет и разряд, и нагрев.
Другие пользователи указывают на приложения Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России) как на возможного виновника. Встречаются версии о намеренном замедлении старых устройств, но подтверждений этому нет. Аккумулятор Samsung в данном случае не виноват. Проблема программная, а значит, исправляемая.
О том, что Samsung рекомендует делать при быстром разряде Galaxy, — рассказывали отдельно. Но пока компания не признала проблему, рассчитывать на официальное решение не приходится.
Что делать, если Samsung разряжается и греется
Гарантированного решения нет, ведь Samsung пока не выпустила исправление. Но есть шаги, которые могут снизить расход батареи до выхода патча:
- Проверьте в «Настройки — Батарея — Использование батареи», какое приложение или системный процесс потребляет больше всего энергии. Если это Knox Matrix — попробуйте отключить синхронизацию между устройствами Samsung в настройках.
- Обновите приложения Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России) до последней версии или временно ограничьте их фоновую активность.
- Перезагрузите смартфон после обновления, если ещё не делали этого. Иногда это помогает системным процессам завершить оптимизацию корректно.
- Очистите кэш системного раздела через режим Recovery: выключите телефон, зажмите кнопки питания и громкости вверх одновременно, в меню выберите Wipe cache partition.
- Если ничего не помогает — включите режим энергосбережения Android. Это не решение проблемы, но поможет дотянуть до зарядки в критической ситуации.
Важно понимать: все перечисленное — обходные пути, а не лечение. Телефон быстро садится из-за программного сбоя, и полноценное исправление может прийти только от Samsung с новым обновлением.
Решение проблемы с батареей Samsung через обновление One UI
На момент публикации Samsung не выпустила официального заявления и не подтвердила наличие проблемы. Сроки исправления неизвестны. Когда три четверти пользователей фиксируют один и тот же дефект, а производитель молчит, это выглядит странно даже по меркам корпоративной коммуникации.
Если у вас Galaxy S25 или S24 и Samsung разряжается после обновления, но само обновление еще не установилось автоматически, имеет смысл подождать. Отложить установку апрельского патча можно в разделе «Обновление ПО» в настройках. Да, это означает временный отказ от свежих исправлений безопасности. Но стабильная работа смартфона в данном случае важнее.
Батарея телефона не должна садиться за несколько часов из-за обновления. Это напоминание о том, что даже патчи безопасности от крупных производителей стоит устанавливать с осторожностью, особенно в первые дни после выхода.