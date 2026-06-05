Почти сразу после анонса обновления Android 17 компания Samsung, по данным инсайдера, начала внутреннее тестирование One UI 9 для линейки Galaxy S25. Причем сделала это примерно на две недели раньше, чем в прошлом году с One UI 8. Если информация подтвердится, владельцы Galaxy S25 могут получить новую прошивку заметно раньше, чем привыкли ждать. Сразу оговоримся: это слух. Источник — инсайдер Tarun Vats, у которого хорошая репутация по теме Samsung, но официального подтверждения от компании нет. Поэтому относимся к новости с обычной для предрелизных утечек осторожностью.

Что известно про One UI 9

По словам Tarun Vats, Samsung уже запустила внутреннее тестирование One UI 9 для Galaxy S25. Первая тестовая сборка засветилась, но её версия зашифрована, поэтому вытащить детали из номера сборки пока не получается. Зато можно успеть купить Galaxy S25 на AliExpress всего за 39 124 ₽.

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Главный момент — сроки появились раньше обычного. Год назад первую внутреннюю сборку One UI 8 для Galaxy S24 заметили только 19 июня. В этот раз тестовая сборка One UI 9 для Galaxy S25 появилась примерно на две недели раньше этого графика. Это может говорить о том, что команда Samsung взялась за разработку быстрее, чем в прошлом цикле.

Когда ждать бету One UI 9 для Galaxy S25

Отвечая на вопросы под своим постом, инсайдер предположил, что бета-программа One UI 9 для Galaxy S25 может стартовать уже в этом месяце, хотя июль тоже не исключён. Здесь важно понимать: сроки беты легко сдвигаются, особенно если в разработке всплывают неожиданные проблемы.

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Бета — это ранняя публичная версия прошивки, которую можно поставить добровольно, чтобы первым попробовать новые функции. За удобство первопроходца платят стабильностью: в бете чаще встречаются баги и нестыковки, поэтому ставить её на основной телефон стоит с осторожностью.

One UI 9 для других смартфонов

А вот тут новость менее радостная. На вопрос, повторит ли Samsung такой же ранний график для Galaxy S24, инсайдер ответил, что в ближайшее время этого ждать не стоит. По его словам, заметные признаки активности One UI 9 для Galaxy S24 могут появиться только в следующем месяце.

Иными словами, прошлогодние флагманы как обычно идут второй очередью. Это обычная практика Samsung: свежие модели получают крупные обновления первыми, а старые традиционно подтягивается чуть позже. Если у вас Galaxy S24, паниковать не нужно — обновление до вас дойдёт, просто через некоторое время после релиза для S25.

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Что полезно вынести уже сейчас:

Galaxy S25 с большой вероятностью окажется в первой волне One UI 9

бета может стартовать в ближайшие недели, но точная дата не подтверждена

владельцам Galaxy S24 придётся подождать дольше

никаких новых функций One UI 9 утечка пока не раскрывает

Кстати, пока ждёте новую прошивку, можно вспомнить базовые приёмы. Например, на Galaxy S25 Ultra скриншот делается одновременным нажатием кнопки питания и громкости вниз либо ребром ладони по экрану, если включён соответствующий жест — функция от One UI 9 не зависит и работает уже сейчас.

Когда выйдет стабильная версия One UI 9

Если коротко: Samsung, похоже, ускорила разработку One UI 9, и Galaxy S25 может получить новую систему раньше привычного. Если бета-версия выйдет в июне, то стабильная прошивка может появиться уже в августе 2026 года.

Пока это всё на уровне внутренних сборок и ответов инсайдера в соцсети. Ждём официальной информации от Samsung — именно она расставит точки по срокам и содержанию обновления. Она должна появиться в ближайшее время.