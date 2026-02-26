Samsung Galaxy S26 будет читать всю переписку, пока вы набираете сообщения

Не сумев обеспечить качественный скачок серии Galaxy S26 на фоне предшественников, в своих новых смартфонах компания Samsung акцентирует внимание потенциальных покупателей на возможностях искусственного интеллекта. Так, корейцы анонсировали функцию Now Nudge, которую будет поддерживать фирменная клавиатура. Правда, есть нюанс. С помощью этой функции Samsung сможет читать переписку.

Что такое Now Nudge на Samsung

Производитель сделал фирменную клавиатуру Samsung обязательной для смартфонов Galaxy S26. Именно она работает по умолчанию, а не, например, Gboard. К выпуску новых моделей Samsung прокачала клавиатуру, добавив функцию Now Nudge.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

Она делает подсказки, пока вы набираете текст: хоть в MAX, хоть в Telegram. Например, если вы рассказываете собеседнику о своем недавнем путешествии, Now Nudge предлагает поделиться фотографиями, будто предугадывая ваши действия.

Очевидно, что для составления рекомендаций Now Nudge получает доступ к содержимому переписки. Во всяком случае со стороны владельца Galaxy S26, который набирает текст. То есть Samsung следит за пользователями, и не скрывает этого.

Безопасно ли пользоваться клавиатурой Samsung

Samsung уверяет, что при использовании Now Nudge содержимое переписки обрабатывается локально без загрузки в облако. Однако проверить достоверность заявлений пока не представляется возможным.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Тем не менее, производитель не запрещает владельцам Galaxy S26 отключить функцию Now Nudge, чтобы предотвратить возможную слежку. На данный момент это действие является единственным способов повышения приватности.

Контекст: