Samsung Galaxy S26 будет читать всю переписку, пока вы набираете сообщения

Герман Вологжанин

Не сумев обеспечить качественный скачок серии Galaxy S26 на фоне предшественников, в своих новых смартфонах компания Samsung акцентирует внимание потенциальных покупателей на возможностях искусственного интеллекта. Так, корейцы анонсировали функцию Now Nudge, которую будет поддерживать фирменная клавиатура. Правда, есть нюанс. С помощью этой функции Samsung сможет читать переписку.

Samsung Galaxy S26 будет читать всю переписку, пока вы набираете сообщения. Готовьтесь слить всю переписку Samsung. Изображение: 9to5google.com. Фото.

Готовьтесь слить всю переписку Samsung. Изображение: 9to5google.com

Что такое Now Nudge на Samsung

Производитель сделал фирменную клавиатуру Samsung обязательной для смартфонов Galaxy S26. Именно она работает по умолчанию, а не, например, Gboard. К выпуску новых моделей Samsung прокачала клавиатуру, добавив функцию Now Nudge.

Она делает подсказки, пока вы набираете текст: хоть в MAX, хоть в Telegram. Например, если вы рассказываете собеседнику о своем недавнем путешествии, Now Nudge предлагает поделиться фотографиями, будто предугадывая ваши действия.

Что такое Now Nudge на Samsung. Now Nudge дает подсказки, пока вы набираете текст. Изображение: 9to5google.com. Фото.

Now Nudge дает подсказки, пока вы набираете текст. Изображение: 9to5google.com

Очевидно, что для составления рекомендаций Now Nudge получает доступ к содержимому переписки. Во всяком случае со стороны владельца Galaxy S26, который набирает текст. То есть Samsung следит за пользователями, и не скрывает этого.

Безопасно ли пользоваться клавиатурой Samsung

Samsung уверяет, что при использовании Now Nudge содержимое переписки обрабатывается локально без загрузки в облако. Однако проверить достоверность заявлений пока не представляется возможным.

Тем не менее, производитель не запрещает владельцам Galaxy S26 отключить функцию Now Nudge, чтобы предотвратить возможную слежку. На данный момент это действие является единственным способов повышения приватности.

Контекст:

  • Samsung усиливает ставку на ИИ-функции в линейке Galaxy S26 из-за отсутствия серьезных аппаратных новшеств;
  • интеграция ИИ в системную клавиатуру означает доступ к тексту в любых приложениях, включая Telegram и MAX;
  • производители все чаще заявляют о локальной обработке данных, но механизмы аудита таких заявлений остаются непрозрачными;
  • вопрос приватности становится ключевым фактором при выборе смартфона, особенно на фоне роста ИИ-ассистентов.
Лонгриды для вас
Заставляют скачивать MAX — законно ли это и можно ли отказаться

Приложение MAX — яркий пример сервиса, который стал сверхпопулярным не за счет высокого качества и грамотно выстроенного маркетинга, а путем едва ли не силового навязывания. Рост популярности национального мессенджера совпал с ограничением работы конкурентов, а в СМИ и личных беседах все чаще фигурируют слухи о том, что кого-то заставляют устанавливать MAX. Вот только насколько это законно? За блокировки в России отвечает специальное ведомство, на работу которого не может повлиять отдельно взятый гражданин. А как насчет принудительной установки мессенджера под угрозой увольнения или отчисления? Что делать, если заставляют скачивать MAX?

Читать далее
Samsung слила Galaxy XR: все о гарнитуре смешанной реальности на Android — характеристики, дата выхода и цена

Samsung готова бросить вызов Apple Vision Pro. В сеть утекли подробности о новой гарнитуре Project Moohan, которая, по всей видимости, выйдет под коммерческим названием Samsung Galaxy XR. Это станет первой серьезной попыткой компании ворваться в сегмент устройств смешанной реальности на базе Android XR: новой платформы, созданной Google совместно с Qualcomm.

Читать далее
Дисплей-антишпион в Galaxy S26: как Samsung будет прятать вашу переписку от посторонних взглядов

Смартфоны Samsung всегда отличались странными, но на удивление полезными функциями. Взять хотя бы историю с оплатой: раньше фишкой флагманов была MST: технология, которая имитировала магнитную полосу и помогала расплачиваться даже там, где нет NFC. Или безрамочный экран в Galaxy S8 — по сути, один из заметных шагов к эпохе смартфонов без физических кнопок на передней панели. И вот, в ближайшем поколении флагманов нам обещают еще одну функцию из серии "полезно, но необычно". Что это такое и как это будет работать?

Читать далее
