Samsung готовится сделать свой аналог iCloud

Сейчас, когда смартфоны стали в целом близки друг к другу по своим характеристикам, производители должны как-то по-другому привлекать к себе внимание. Тут на первый план выходит создание хорошей инфраструктуры, и уже сейчас кто-то предлагает лучшие решения. Остальные постепенно подтягиваются, и на пути к унификации Samsung увеличивает инвестиции в создание новой экосистемы, чтобы конкурировать с Apple. Соперничество Samsung и Apple всегда было чем-то захватывающим. Обе компании не хотят отставать и проигрывать в конкурентной борьбе. Теперь Samsung хочет вывести конкуренцию на новый уровень и построить экосистему, подобную ее американскому аналогу.

Экосистема Apple

Все мы знаем, что у Apple одна из самых надежных технологических экосистем в мире, и практически ни одна компания не может с ней конкурировать. Купертиновцы имеют полный контроль над программным и аппаратным обеспечением. Благодаря этому, обеспечиваемая ими целостность просто фантастическая. Руководители Samsung понимают, что им надо работать в этом направлении и наконец-то начинают предпринимать решительные шаги.

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Экосистема Samsung

Согласно отчету, подготовленному SamMobile, менеджеры Samsung встречаются каждые две недели, чтобы обсудить будущую экосистему компании. Эти обсуждения происходят на уровне высшего руководства компании, что показывает серьезность намерений Samsung в отношении собственной экосистемы.

Samsung предприняла серьезные шаги, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, но этих шагов еще недостаточно для создания продукта, сопоставимого с экосистемой Apple. В проекте участвуют глава подразделения дисплеев Samsung Хан Чон Хи, глава подразделения бытовой электроники Ли Джэ Сын и глава подразделения мобильной связи Ро Тэ Мун. Впервые встречаться по поводу создания нового продукта они начали в конце прошлого года.

Более того, сопредседатель Samsung Ким Хён Сок и финансовый директор компании Чой Юн Хо, как сообщается, непосредственно контролируют ход обсуждения и активно поддерживают реализацию этого плана.

Почему сложно сделать телефоны универсальными

Построить экосистему довольно сложно. Когда она будет готова, пользователи начнут пробовать ее, но по-настоящему заинтересовать их еще сложнее, чем создать конкурентный продукт. Но даже если все сделано, это все равно только половина пути. Надо будет убедить пользователей остаться и использовать экосистему. Это все намного сложнее, чем просто продавать смартфоны.

Десятки компаний сейчас продают смартфоны, и перейти на новое устройство стало проще, чем когда-либо. Samsung знает, что экосистема Apple играет важную роль в успехе компании. Пользователи ежегодно приносят миллиарды долларов купертиновцам, понимая важность и удобство их экосистемы для себя.

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Стоит ли покупать устройства одного производителя

Конечная цель Samsung — улучшить пользовательский опыт тех людей, которые владеют сразу несколькими устройствам. А заодно заставить их покупать больше собственных устройств. То есть, если будет хорошая экосистема, пользователи смартфонов Samsung при покупке ноутбука или планшета отдадут предпочтение корейскому бренду. Примерно так это работает у Apple.

Покупка большего количества устройств — это не только прямой доход компании, это еще увеличение спроса на приложение, покупка аксессуаров и оплата самих услуг экосистемы. Как не крути, а выгодно это со всех сторон.

Apple доказала, что такая стратегия работает. Именно поэтому она и является самой прибыльной компанией на сегодняшний день с ее фантастическими продажами и новыми сервисам. Одна только Apple Music принесла Тиму Куку и компании 4 миллиарда долларов по итогам 2020 года.

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Тут важно вспомнить, что Samsung является одной из немногих компаний, которая может предложить пользователям умные аксессуары и даже поисковые метки. Если увязать все это в одну экосистему, результаты могут быть довольно впечатляющими. Возможно, что-то об этом нам скажут уже на презентации 11 августа, когда покажут миру новые складные телефоны. Вот только окончательного релиза придется ждать еще довольно долго. Слишком уж сложная это система, чтобы так просто взять ее и создать.