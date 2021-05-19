Samsung и Google объединили Wear OS и Tizen OS в одну операционку

Несмотря на то что на рынке смартфонов существует две операционки – iOS и Android, — ассортимент платформ для смарт-часов оказался несколько шире. Исторически так сложилось, что, помимо watchOS от Apple и Wear OS от Google, на рынке закрепилась ещё и Samsung со своей Tizen OS. Причём дела у корейцев явно шли получше, чем у поискового гиганта, чья платформа не пользовалась особой популярностью ни у производителей, ни у пользователей. Видимо, поэтому компании решили, что в их собственных интересах объединить усилия, а заодно и операционные системы.

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Да, это правда. Wear OS и Tizen OS теперь будут развиваться как одна платформа. Об этом Google объявила в рамках первого дня конференции Google I/O, которая стартовала сегодня ночью. Судя по всему, совместный продукт обоих компаний пока не имеет коммерческого названия, потому что Google называет его просто Wear без дополнительных указаний на то, что это всё-таки операционная система. Но ведь важно не название, а наполнение, не так ли?

Зачем объединили Tizen OS и Wear OS

А с наполнением проблем у Wear явно нет. Объединение платформ, по словам Google, позволит значительно усовершенствовать работу смарт-часов, которые будут работать на её базе. Поисковый гигант озвучил только три преимущества, которые даст унификация операционных систем, но и этого более чем достаточно:

Улучшенная производительность;

Возросшее время автономной работы;

Расширение аудитории разработчиков.

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Эти три фундаментальных изменения, которые ждут объединённую платформу Wear OS – Tizen OS, выведут смарт-часы под её управлением на качественно новый уровень.

Прирост производительности обеспечит увеличение быстродействия при выполнении рядовых и тяжёлых задач. Google обещает, что благодаря ему скорость запуска приложений возрастёт на 30%, а анимация станет намного более плавной.

Увеличение времени автономной работы позволит реже заряжать часы, а значит, сделает их более самостоятельным гаджетом. Под это дело планируется выпустить ряд приложений, которые раньше считались слишком энергоёмкими.

Ну, а расширение аудитории разработчиков приведёт к увеличению ассортимента софта, доступного для пользователей смарт-часов. В результате приложений будет больше, а их качество – выше, потому что разработчикам не придётся распыляться между ними.

Что будет с часами на Tizen OS

Кроме объявленных улучшений, планируется предложить производителям больше свободы в отношении настройки интерфейса фирменных смарт-часов, работающих на базе объединённой платформы Google-Samsung. Они смогут настраивать рабочие столы, рисовать иконки так, как им нравится, и делать много чего ещё.

Видимо, присоединение Samsung к проекту Fuchsia OS было нужно как раз для того, чтобы объединить Wear OS и Tizen OS. Компании провели необходимые испытания на базе экспериментальной операционки, убедились, что все компоненты работают слаженно и обеспечивают должный прирост во времени автономной работы и быстродействии, и объявили об их слиянии.

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Несмотря на объединение Wear OS и Tizen OS, Samsung не планирует переводить уже вышедшие смарт-часы на универсальную платформу. Они, как и раньше, продолжат работать под управлением Tizen OS, а компания гарантирует, что выполнит обещание по их трёхлетней поддержки. Однако все новые часы, которые будут выходить впредь, будут работать на базе единой операционки Wear.