Обновление One UI 8.5 для флагманской серии Galaxy S25 и других моделей начало распространяться ещё парой месяцев ранее. Но только сейчас Samsung добавила те самые функции Galaxy AI, которых не было в первой стабильной версии. Главное здесь — три функции с искусственным интеллектом: приоритет уведомлений, сводка уведомлений и краткое изложение файлов. Если вы уже обновились раньше и заметили, что часть обещанных умных возможностей отсутствует, это обновление как раз закрывает пробел.

Что нового в июньском обновлении One UI 8.5

Когда Samsung выкатила стабильную One UI 8.5 на Galaxy S25, прошивка принесла часть функций Galaxy AI с более новой Galaxy S26, но некоторые возможности так и не появились. В первую очередь не хватало приоритета и сводки уведомлений. Но теперь они есть, и это отличный повод купить Galaxy S25. Тем более, что сейчас его продают на AliExpress всего за 41 000 ₽.

Купить Galaxy S25

По данным инсайдера Tarun Vats, номер сборки — S938NKSUACZF1, а раздача стартовала в Южной Корее, на домашнем рынке Samsung. Это типичный сценарий: сначала Корея, потом остальной мир.

Приоритет и сводка уведомлений на Samsung

Функция приоритета уведомлений делает простую, но полезную вещь: самые важные уведомления оказываются вверху панели, чтобы вы не пропускали действительно нужное в потоке мессенджеров и приложений. Сводка уведомлений работает иначе: она сворачивает длинную цепочку сообщений в короткую выжимку, которую можно прочитать за пару секунд.

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Для реального пользователя это в первую очередь экономия времени в шумных чатах и группах. Если у вас десятки уведомлений в час, такие инструменты помогают понять, на что реагировать сразу, а что подождёт. Это та же логика, что мы уже разбирали, когда Samsung Galaxy S25 получил другие функции Galaxy со старшей модели.

Краткое изложение файлов: чем полезна новая функция Samsung

Третья добавленная возможность — File Summaries. Она создаёт короткие сводки PDF- и TXT-файлов прямо на устройстве, без отправки в облако, так что можно быстро понять содержание документа, не читая его целиком.

Это удобно тем, кто часто получает рабочие документы, договоры или длинные текстовые файлы и хочет быстро уловить суть. Обработка на самом устройстве — это ещё и плюс к приватности: файл не уходит на сторонние серверы.

Размер обновления и патч безопасности для Galaxy S25

Обновление поднимает уровень патча безопасности до июня 2026 года. При этом первые установившие апдейт пользователи отметили, что размер прошивки необычно большой для обычного патча — это и объясняется тем, что под видом security-обновления приехали новые функции Galaxy AI.

На практике это значит, что обновление точно стоит ставить: вы получаете и свежие исправления безопасности, и реальные новые возможности, а не просто косметику.

Когда обновление Galaxy S25 дойдёт до России

Пока раздача ограничена серией Galaxy S25 в Южной Корее, но международный запуск ожидается в ближайшую неделю — он охватит Северную Америку, Европу и Индию. На устройства, привезённые в Россию, обновление приходит вместе с глобальной волной, ориентируйтесь именно на неё, а не на корейскую сборку.

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Проверить наличие апдейта вручную можно так:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Обновление ПО». Нажмите «Загрузка и установка».

Делать это имеет смысл, когда обновление официально дойдёт до вашего региона — до этого момента система будет сообщать, что прошивка актуальна.