Samsung незаметно прекратила обновлять 4 смартфона. Пользоваться ими теперь опасно

Samsung — один из лидеров рынка Android по сроку поддержки своих устройств. Некоторые свои смартфоны компания обновляет 7 лет с момента выхода, выпуская апдейты операционной системы, оболочки One UI и патчей безопасности. Но вместе с тем многие модели производителя лишены расширенной поддержки и вскоре после выхода становятся просто небезопасными. На днях в категорию таких устройств компания внесла 4 популярных смартфона. Эти Samsung больше не получат обновления.

Прекращение обновлений Samsung

В октябре 2025 года под раздачу попали модели, выпущенные в 2021-м. В частности, это:

Galaxy A03s;

Galaxy A52s;

Galaxy F42 5G;

Galaxy M32 5G.

Для этих смартфонов компания обещала 4 года обновлений и сдержала свои слова: последние патчи безопасности для указанных моделей вышли в сентябре. Но сейчас Samsung прекращает их поддержку, что несет за собой определенные риски.

Прекращение выпуска патчей безопасности означает, что операционная система не сможет эффективно реагировать на новые угрозы. Смартфон станет более уязвимым для вредоносного ПО, а потому устанавливать APK-файлы нужно будет с двойной осторожностью.

У каких смартфонов Samsung больше обновлений

Недорогие смартфоны, чья поддержка прекратилась в сентябре 2025 года, поддерживались 4 года. Это солидный срок по меркам рынка Android, где многие производители ограничиваются двумя годами. Однако некоторые Samsung получают обновления еще дольше:

7 лет: серии Galaxy S24/S25, Z Flip6/Flip7 и Z Fold6/Fold7;

серии Galaxy S24/S25, Z Flip6/Flip7 и Z Fold6/Fold7; 6 лет: Galaxy A16/A26/A36/A56.

Новые модели в зависимости от класса устройства получают 6-7 лет обновлений, а вышедшие ранее — 2-4 года апдейтов. Поэтому, приобретая Samsung 2025 года, вы можете рассчитывать на длительную защиту от угроз и регулярный доступ к новым функциям.