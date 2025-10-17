Samsung незаметно прекратила обновлять 4 смартфона. Пользоваться ими теперь опасно

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

Samsung — один из лидеров рынка Android по сроку поддержки своих устройств. Некоторые свои смартфоны компания обновляет 7 лет с момента выхода, выпуская апдейты операционной системы, оболочки One UI и патчей безопасности. Но вместе с тем многие модели производителя лишены расширенной поддержки и вскоре после выхода становятся просто небезопасными. На днях в категорию таких устройств компания внесла 4 популярных смартфона. Эти Samsung больше не получат обновления.

Samsung незаметно прекратила обновлять 4 смартфона. Пользоваться ими теперь опасно. Владельцам старых Samsung пора задуматься о покупке нового смартфона. Изображение: GSMArena Official. Фото.

Владельцам старых Samsung пора задуматься о покупке нового смартфона. Изображение: GSMArena Official

Прекращение обновлений Samsung

В октябре 2025 года под раздачу попали модели, выпущенные в 2021-м. В частности, это:

  • Galaxy A03s;
  • Galaxy A52s;
  • Galaxy F42 5G;
  • Galaxy M32 5G.

Для этих смартфонов компания обещала 4 года обновлений и сдержала свои слова: последние патчи безопасности для указанных моделей вышли в сентябре. Но сейчас Samsung прекращает их поддержку, что несет за собой определенные риски.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Прекращение выпуска патчей безопасности означает, что операционная система не сможет эффективно реагировать на новые угрозы. Смартфон станет более уязвимым для вредоносного ПО, а потому устанавливать APK-файлы нужно будет с двойной осторожностью.

У каких смартфонов Samsung больше обновлений

Недорогие смартфоны, чья поддержка прекратилась в сентябре 2025 года, поддерживались 4 года. Это солидный срок по меркам рынка Android, где многие производители ограничиваются двумя годами. Однако некоторые Samsung получают обновления еще дольше:

  • 7 лет: серии Galaxy S24/S25, Z Flip6/Flip7 и Z Fold6/Fold7;
  • 6 лет: Galaxy A16/A26/A36/A56.

Новые модели в зависимости от класса устройства получают 6-7 лет обновлений, а вышедшие ранее — 2-4 года апдейтов. Поэтому, приобретая Samsung 2025 года, вы можете рассчитывать на длительную защиту от угроз и регулярный доступ к новым функциям.

Теги
Новости по теме
Как включить безопасный режим в MAX и защитить себя в национальном мессенджере
Бесполезная настройка HyperOS убивает батарею на Xiaomi. Отключи ее, чтобы смартфон работал дольше
Samsung выпускает для Galaxy S22 прошивку с One UI 8. Для него это последнее обновление Android
Лонгриды для вас
Почему не приходят уведомления на Андроид, и как это исправить

Одна из главных проблем любого смартфона - внезапно перестают приходить уведомления на Android. Это чревато пропуском важных сообщений и иногда даже звонков, если речь о соцсетях и мессенджерах. Самое интересное, что вернуть пропавшие уведомления не получится. Зато можно постараться предотвратить исчезновение пушей на телефоне. Вот несколько рабочих способов.

Читать далее
Samsung рассказала, что делать, если смартфон быстро разряжается после обновления One UI 7

One UI 7 — пожалуй, самое проблемное обновление Samsung за последние годы. Владельцы смартфонов Galaxy оставляют тысячи жалоб в интернете на лаги интерфейса, исчезновение некоторых функций камеры, а кто-то и вовсе говорит, что его устройство не включается. Но самая распространенная проблема апдейта — быстрая разрядка Samsung. Именно на автономность после обновления люди жалуются чаще всего, и производитель наконец-то решил рассказать, как пользователи Galaxy могут устранить неисправность.

Читать далее
В приложении Госуслуг можно будет показать QR-код вместо паспорта. Как это будет работать

Паспорт поселится в смартфоне: скоро россияне смогут подтверждать личность без использования бумажного паспорта. Для современных пользователей это шанс забыть о том, что такое “забыл паспорт дома”, а для бизнеса отличный способ ускорить обслуживание, снизить риски ошибок при ручной сверке данных и исключить утечки персональных данных.

Читать далее
Новости партнеров
Аналитик назвал лучший сигнал для покупки Биткоина с учётом недавнего обвала рынка. Какой он?
Аналитик назвал лучший сигнал для покупки Биткоина с учётом недавнего обвала рынка. Какой он?
iPhone 17 Pro на глазах меняет цвет: у некоторых смартфонов резко выцветает корпус всего за месяц
iPhone 17 Pro на глазах меняет цвет: у некоторых смартфонов резко выцветает корпус всего за месяц
Почему кошки застревают на деревьях, хотя забираются туда с лёгкостью?
Почему кошки застревают на деревьях, хотя забираются туда с лёгкостью?