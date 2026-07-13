Samsung готовит One UI 9.0 на базе Android 17, и бета-версия уже доступна для части устройств Galaxy. Ниже разбираем, когда ждать стабильного обновления, какие модели попадут в список и что из нового реально пригодится в повседневном использовании. Сразу оговорка: часть данных пока предварительная. Samsung официально не подтвердила финальный список устройств, поэтому перечень построен на текущей политике обновлений компании. Даты и функции тоже могут уточняться ближе к анонсу.

Когда выйдет One UI 9.0

Samsung представит One UI 9.0 на Galaxy Unpacked 22 июля 2026 года. Вместе с оболочкой на этом же мероприятии должны показать складные Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 — именно они станут первыми устройствами с новой прошивкой из коробки. Больше информации о грядущей презентации можно получить из отдельного материала на нашем сайте.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Для остальных смартфонов ситуация следующая: сначала анонс, потом постепенная раскатка. Стабильное обновление для более старых Galaxy ожидается в сентябре, и в первой волне, скорее всего, окажутся свежие модели вроде Galaxy S26, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Бета-программа стартовала ещё в начале мая 2026 года, но пока ограничена линейкой Galaxy S26. По мере приближения релиза тестирование обещают открыть и для других устройств.

Кто получит One UI 9.0 — список устройств

Официального списка от Samsung пока нет, поэтому ориентируйтесь на него как на прогноз, а не на гарантию. Перечень собран исходя из текущей политики поддержки, и обычно она соблюдается достаточно точно.

Серия Galaxy S:

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE.

Серия Galaxy Z:

Galaxy Z TriFold;

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE;

Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5.

Серия Galaxy A:

Galaxy A57, A56, A55, A54;

Galaxy A37, A36, A35, A34;

Galaxy A27, A26, A25, A24;

Galaxy A17 (4G / 5G), A16 (4G / 5G), A15 (4G / 5G);

Galaxy A07 (4G / 5G), A06 5G.

Серия Galaxy M:

Galaxy M56, M55, M55s, M54;

Galaxy M47;

Galaxy M36, M35, M34;

Galaxy M17, M17e, M16, M15;

Galaxy M07, M06.

Серия Galaxy F:

Galaxy F70e;

Galaxy F56, F55, F54;

Galaxy F36, F34;

Galaxy F17, F16, F15;

Galaxy F07, F06.

Серия Galaxy Tab:

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra;

Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+;

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra;

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+;

Galaxy Tab S6 Lite (2024);

Galaxy Tab A11, Tab A11+;

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.

Серия Galaxy XCover:

Galaxy XCover 7;

Galaxy XCover 7 Pro.

Если вашей модели в списке нет, готовьтесь остаться на текущей версии — обновление до неё не придёт. В таком случае имеет смысл заранее присмотреть более новый аппарат, но без спешки: до реальной раскатки ещё есть время, и списки могут дополниться.

Новый дизайн One UI 9.0

Крупный редизайн Samsung уже сделала в One UI 8.5, поэтому One UI 9.0 внешне будет во многом похожа. Это скорее шлифовка, чем революция, но несколько заметных мелочей всё же есть.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Из практичного: ползунки яркости и громкости стали толще и теперь заполняют всю область-пилюлю целиком. Мелочь, но по такому ползунку проще попадать пальцем, особенно на ходу. Виджеты медиаплеера на экране блокировки и в шторке уведомлений можно менять в размере, а вместо статичной панели появляются анимации звуковой волны под цвет обложки альбома.

Часть кнопок управления музыкой теперь показывается отдельными круглыми элементами, а не одной группой в прямоугольнике. Плюс по всей системе обещают больше эффектов «жидкого стекла» — полупрозрачных переливающихся поверхностей в меню и панелях. Если сравнивать с тем, как это начиналось, разница с ранними версиями будет ощутимой.

Функции One UI 9.0 — что нового

Основной упор Samsung снова делает на искусственный интеллект и точечные доработки. Creative Studio встроят прямо в стандартное приложение, чтобы делать персональные карточки профиля без запуска отдельной программы.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Ещё несколько изменений, которые заметят активные пользователи:

модуль Home Up в наборе Good Lock получит поддержку жестов несколькими пальцами — на них можно назначить свои действия, например регулировку громкости или вызов всплывающих окон;

в фирменном браузере Samsung появится функция «Ask AI» — она даёт готовые ответы прямо по содержимому открытой страницы.

Полный набор возможностей Samsung традиционно приберегает до Unpacked, так что часть сюрпризов раскроют только на самом мероприятии. Пока список выглядит как аккуратные надстройки, а не как причина срочно менять телефон.

Что даст смартфонам Samsung обновление Android 17

Помимо фирменных функций Samsung, оболочка принесёт возможности самой Android 17. И тут есть пара вещей, которые реально меняют повседневные сценарии.

Главное изменение — всплывающие пузыри теперь работают для всех приложений, а не только для мессенджеров. Любую программу можно открыть в плавающем окошке поверх других — удобно, когда нужно быстро заглянуть в приложение, не выходя из текущего.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Второе полезное новшество — системный выбор отдельных контактов. Теперь приложению можно дать доступ не ко всей телефонной книге, а только к нужным контактам. Для приватности это заметный шаг вперёд. Также Android 17 улучшает поведение приложений на разных экранах: разработчики больше не смогут жёстко привязывать программу к одной ориентации, что особенно пригодится на планшетах и складных устройствах.