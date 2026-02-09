Samsung отменила One UI 8.5 для нескольких десятков смартфонов. Какие Galaxy не получат обновление?

Герман Вологжанин

Компания Samsung активно готовится к презентации Galaxy S26, в ходе которой помимо свежих флагманов корейцы планируют показать и сразу же выпустить обновление One UI 8.5. Несмотря на свой промежуточный статус, это будет крупный апдейт, который принесет много интересных функций. В то же время не все смартфоны Samsung получат One UI 8.5. Огромное количество моделей останется за бортом. И, возможно, среди этих «счастливчиков» есть ваш смартфон.

Samsung отменила One UI 8.5 для нескольких десятков смартфонов. Какие Galaxy не получат обновление? Кое-кто останется без обновления One UI 8.5. Фото.

Кое-кто останется без обновления One UI 8.5

Кто не получит One UI 8.5

Среди Samsung, которые не получат обновление One UI 8.5, несколько десятков моделей разных лет. Как правило, это старые флагманы, а также бюджетные устройства, вышедшие 3 года назад и раньше. Так, обновления будут лишены:

  • Galaxy Z Fold 3;
  • Galaxy Z Flip 3;
  • Galaxy S21 Ultra;
  • Galaxy S21+;
  • Galaxy S21;
  • Galaxy A23;
  • Galaxy A14;
  • Galaxy A05;
  • Galaxy A05s;
  • Galaxy M14;
  • Galaxy M05;
  • Galaxy F14;
  • Galaxy F05;
  • Galaxy XCover 6 Pro;
  • Galaxy Tab Active 4 Pro.

Та же участь ждет более старые смартфоны и планшеты Samsung, то есть финальный список тех, кому отказано в обновлении, исчисляется десятками и даже сотнями моделей. Впрочем, эти устройства уже давно ушли на покой и на протяжении последних лет не получают обновления.

Какие Samsung обновятся до One UI 8.5

Вместе с тем список смартфонов с One UI 8.5 довольно обширен даже без перечисленных выше моделей. В перечень входит несколько десятков устройств, которые все-таки получат обновление. Все они перечислены в нашем материале о том, кто получит One UI 8.5.

Напомним, что выход One UI 8.5 ожидается одновременно с презентацией Galaxy S26, которая пройдет 25 февраля 2026 года в Сан-Франциско. При этом развертывание оболочки будет постепенным и займет несколько месяцев. Потому есть время для ознакомления с тем, что нового будет в One UI 8.5.

