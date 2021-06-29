Samsung показала «новую» ОС для часов, разработанную совместно с Google

Несмотря на то что что смартфоны Samsung с давних пор работают на базе Android, в качестве основы для своих смарт-часов корейцы выбрали собственную операционку Tizen. В компании сочли её более функциональной и оптимизированной, нежели Wear OS, у которой с самого начала дела шли откровенно не очень. Тем не менее, в какой-то момент поползли слухи о планах Samsung отказаться от Tizen и перевести фирменные смарт-часы на носимую операционку Google. Однако по факту компании просто объединили их. Посмотрим, что из этого получилось.

Google выпустила обновление Wear OS, повышающее автономность и скорость работы часов

Об объединении Tizen OS и Wear OS было объявлено на конференции Google I/O 2021, на которой представили Android 12. Поисковый гигант подтвердил, что они с Samsung решили объединить усилия по разработке операционных систем для часов, однако результат совместной работы нам не показали. Видимо, потому что на тот момент показывать ещё было нечего. Но теперь есть.

Что умеет One UI Watch

Samsung опубликовала серию видеороликов, в которых продемонстрировала результат совместной работы с Google над операционкой для смарт-часов. Строго говоря, конечно, это не совсем новая ОС. Просто Samsung в порядке исключения разрешили сильно переделать по своему усмотрению старую. Впрочем, это не отменяет того факта, что продукт из этого действительно получился новый.

Смарт-часы на Wear OS ждёт прирост мощности и новых возможностей

Использовать старое название ОС — ни своей, ни гугловой — корейцы не стали, а назвали старый новый продукт One UI Watch, чтобы прослеживалась преемственность со смартфонной прошивкой, которая называется просто One UI. То есть, скорее всего, бренд Tizen OS теперь будет знаком нам только по старым смарт-часам вендора, да разве что по смарт-телевизорам.

Как ясно из видео, Samsung делает ставку на глубокую интеграцию One UI и One UI Watch. Вот лишь основные преимущества, которые даст взаимная совместимость:

Автоустановка приложений . Если приложение установлено на смартфоне и у него есть версия для Wear OS, оно автоматически установится и на часы;

. Если приложение установлено на смартфоне и у него есть версия для Wear OS, оно автоматически установится и на часы; Синхронизация настроек . Все настройки и даже будильники синхронизируются между смартфоном и часами, так что настраивать их по отдельности не придётся;

. Все настройки и даже будильники синхронизируются между смартфоном и часами, так что настраивать их по отдельности не придётся; Поддержка Google Play . Поскольку часы Samsung теперь будут работать, по сути, на Wear OS, которая переделана под Tizen OS, они получили поддержку Google Play и всех приложений, которые там доступны;

. Поскольку часы Samsung теперь будут работать, по сути, на Wear OS, которая переделана под Tizen OS, они получили поддержку Google Play и всех приложений, которые там доступны; Кастомные циферблаты. Циферблаты всегда были больным местом Tizen OS, но теперь Samsung представила инструмент разработки циферблатов, и пользователи смогут менять их по своему усмотрению.

Объединение Tizen OS и Wear OS

Как вы, вероятно, поняли, как такового слияния Tizen OS и Wear OS не было. Да это и невозможно, шутка ли – совместить две совершенно непохожих друг на друга операционки. Просто Samsung договорилась с Google о том, что будет использовать Wear OS, но с рядом собственных доработок, которые больше не разрешены ни одному производителю.

Как обновить Wear OS на ваших смарт-часах

На выходе получилось очень хорошо. Судя по предварительным видеороликам, у Samsung есть собственное мнение относительно того, какими функциями должны обладать смарт-часы, а Google в силу отсутствия аппаратного оборудования не могла реализовать многие задумки. Так что теперь — по крайней мере, будем надеяться — Wear OS усилиями Samsung нет-нет, да выстрелит.

Впрочем, Samsung не удалось на 100% скрыть факт использования Wear OS. Если вы присмотритесь, то заметите, что отрисовка многих элементов операционной системы, показанной на видео, – особенно это заметно по шрифтам – совпадает с Wear OS. Кто-то наверняка скажет, что шрифты – это ещё не показатель. Но, знаете ли, даже такая мелочь защищается авторским правом, так что использовать один и тот же шрифт в независимых продуктах не используется.

Как бы там ни было, очевидно, что мы с вами только выиграем от этого «объединения», пусть и весьма условного. Несмотря на то что Samsung фактически отказалась от Tizen, она теперь будет активно развивать Wear OS. Тем более что и опыт работы с Google и своё мнение по поводу того, в каком направлении должен совершенствоваться программный продукт, у корейцев есть. Ведь обновляют же они свои смартфоны по 3 года против 2 у всех остальных. Значит, и с часами будет плюс-минус то же самое.