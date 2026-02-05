Samsung прекратила обновлять сразу 3 топовых флагмана. Вот, что с ними будет

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

Samsung славится длительной поддержкой своих смартфонов, но и корейская компания не всесильна, а потому рано или поздно она прекращает выпуск апдейтов для своих устройств. Так, в начале февраля производитель исключил из списка сразу 3 модели. Причем это не бюджетные устройства, а самые настоящие флагманы, которые в свое время были очень востребованы среди ценителей премиума. Какие смартфоны Samsung не получат обновления, и что с ними будет после февраля 2026 года — рассказываем в материале.

Samsung прекратила обновлять сразу 3 топовых флагмана. Вот, что с ними будет. Старые флагманы Samsung официально уходят на покой. Изображение: SuperSaf. Фото.

Старые флагманы Samsung официально уходят на покой. Изображение: SuperSaf

Какие смартфоны Samsung лишились обновлений

Согласно информации, опубликованной на сайте security.samsungmobile.com, в феврале 2026 года из списка поддержки были исключены:

Это флагманы, выпущенные в 2021 году, то есть 5 лет назад. К моменту выхода они базировались на Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1, а заканчивают свой жизненный цикл престарелые модели на Android 15 с One UI 7. Что интересно, более доступный Galaxy S21 FE продолжит еще несколько месяцев получать обновления, так как вышел чуть позже.

Что будет с Samsung без обновлений

Исключение смартфонов Samsung из списка поддержки означает, что они прекратят получать какие-либо обновления, включая патчи безопасности Android. То есть программное обеспечение устаревших устройств перестанет своевременно реагировать на угрозы, а пользоваться такими моделями станет опаснее.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Владельцы Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra смогут и дальше обновлять приложения, однако им всерьез стоит задуматься о покупке нового смартфона Samsung. Тем более, что недавно Galaxy S25 обрушился в цене.

Теги
Новости по теме
Новая пошлина в России: смартфоны из Китая опять подорожают. Когда и насколько?
Что не надо делать с OnePlus, чтобы не превратить смартфон в кирпич
Зачем Wildberries просит Госуслуги, и как их подключить
Лонгриды для вас
Что умеет AyuGram — новая версия Telegram с функциями Premium бесплатно

Мессенджер Telegram устроен таким образом, чтобы его можно было легко модифицировать. У приложения Павла Дурова открытый исходный код, а потому для создания своего аналога сторонним разработчикам не нужно заниматься взломом. Из-за этого в интернете встречается не один мод Telegram — измененная версия приложения с дополнительными возможностями. В частности, очень популярно приложение AyuGram, которое сейчас многие устанавливают вместо обычного мессенджера.

Читать далее
Как пользоваться привычными приложениями на Android без интернета

Работа смартфона почти полностью завязана на подключении к интернету. Доступ к сети необходим всегда и во всех сценариях: для общения, ориентации на местности, прослушивания музыки и для игр. Однако последнее время интернет в России все чаще дает сбои, а потому важно хорошо подготовиться к сценарию его отключения. Ведь даже частичные ограничения доставляют массу неудобств, когда они застают врасплох. Выход только один — приложения без интернета.

Читать далее
One UI 8.5 принесет одно из самых больших визуальных обновлений смартфонов Samsung

Компания Samsung готовится представить одно из самых значительных изменений в интерфейсе за последние годы — обновление панели быстрых настроек в One UI 8.5. Это обновление не только изменит внешний вид системы, но и сделает её значительно удобнее в повседневном использовании благодаря гибким возможностям кастомизации. Данного изменения ждали многие и теперь компания готова сделать важный шаг на встречу людям.

Читать далее
Новости партнеров
Теперь мы точно знаем, как будут выглядеть iPhone 18, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max
Теперь мы точно знаем, как будут выглядеть iPhone 18, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max
Как улучшить отношения в паре: 4 простых ежедневных ритуала
Как улучшить отношения в паре: 4 простых ежедневных ритуала
Более половины трейдеров на Polymarket ждут падения BTC до 65 тысяч долларов. Что это значит?
Более половины трейдеров на Polymarket ждут падения BTC до 65 тысяч долларов. Что это значит?