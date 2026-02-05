Samsung прекратила обновлять сразу 3 топовых флагмана. Вот, что с ними будет

Samsung славится длительной поддержкой своих смартфонов, но и корейская компания не всесильна, а потому рано или поздно она прекращает выпуск апдейтов для своих устройств. Так, в начале февраля производитель исключил из списка сразу 3 модели. Причем это не бюджетные устройства, а самые настоящие флагманы, которые в свое время были очень востребованы среди ценителей премиума. Какие смартфоны Samsung не получат обновления, и что с ними будет после февраля 2026 года — рассказываем в материале.

Какие смартфоны Samsung лишились обновлений

Согласно информации, опубликованной на сайте security.samsungmobile.com, в феврале 2026 года из списка поддержки были исключены:

Galaxy S21;

Galaxy S21+;

Galaxy S21 Ultra.

Это флагманы, выпущенные в 2021 году, то есть 5 лет назад. К моменту выхода они базировались на Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1, а заканчивают свой жизненный цикл престарелые модели на Android 15 с One UI 7. Что интересно, более доступный Galaxy S21 FE продолжит еще несколько месяцев получать обновления, так как вышел чуть позже.

Что будет с Samsung без обновлений

Исключение смартфонов Samsung из списка поддержки означает, что они прекратят получать какие-либо обновления, включая патчи безопасности Android. То есть программное обеспечение устаревших устройств перестанет своевременно реагировать на угрозы, а пользоваться такими моделями станет опаснее.

Владельцы Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra смогут и дальше обновлять приложения, однако им всерьез стоит задуматься о покупке нового смартфона Samsung. Тем более, что недавно Galaxy S25 обрушился в цене.