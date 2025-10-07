Samsung выпускает для Galaxy S22 прошивку с One UI 8. Для него это последнее обновление Android

Если вы все еще не спешите менять свой Galaxy S22, приготовьтесь: скоро ваш смартфон получит такое обновление, после которого, возможно, действительно стоит задуматься о покупке новинки. Разберемся, что именно Samsung приготовила пользователям.

Samsung начала распространять обновление до Android 16 с оболочкой One UI 8, и для этой модели оно может стать последним крупным апдейтом. С одной стороны, это радостная новость, ведь смартфон получает новейшую версию системы. С другой, немного грустная: цикл больших обновлений подходит к концу.

Апдейт уже начали получать пользователи в Европе, а в ближайшие недели он появится и в других регионах. Размер прошивки составляет около 3 ГБ, и обновление доступно для всех трех моделей серии: Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Это уже четвертое крупное обновление Android для линейки, вышедшей в 2022 году с Android 12 на борту.

Конечно, полностью обновления не прекратятся: устройства еще как минимум год будут получать патчи безопасности.

Что нового в Android 16

Новая операционная система идет в паре с обновленной фирменной оболочкой One UI 8. Она принесет множество полезных функций: от улучшенного режима мультиоконности до более продуманной многозадачности. Появятся “живые” уведомления, а виджеты на экране блокировки станут адаптивными: смогут взаимодействовать с обоями, менять положение и стиль в зависимости от изображения. Аналогичное решение недавно появилось и в iOS 18, а в iOS 26 было выведено на новый уровень.

Android 16 также делает систему более плавной, обновляет дизайн и улучшает общую оптимизацию. Революции ждать не стоит, но обновление сделает смартфоны серии S22 чуть современнее, хотя вряд ли существенно продлит их актуальность.

Тем не менее других крупных апдейтов уже не будет, так что следующим обновлением для владельцев S22 может стать только покупка нового устройства.