Samsung выпускает для Galaxy S22 прошивку с One UI 8. Для него это последнее обновление Android

  2. Темы
  3. OS
Юрий Кудлович

Если вы все еще не спешите менять свой Galaxy S22, приготовьтесь: скоро ваш смартфон получит такое обновление, после которого, возможно, действительно стоит задуматься о покупке новинки. Разберемся, что именно Samsung приготовила пользователям.

Samsung выпускает для Galaxy S22 прошивку с One UI 8. Для него это последнее обновление Android. Всем владельцам Galaxy S22 приготовиться: скоро у вас будет новый интерфейс. Изображение: androidpolice.com. Фото.

Всем владельцам Galaxy S22 приготовиться: скоро у вас будет новый интерфейс. Изображение: androidpolice.com

Samsung начала распространять обновление до Android 16 с оболочкой One UI 8, и для этой модели оно может стать последним крупным апдейтом. С одной стороны, это радостная новость, ведь смартфон получает новейшую версию системы. С другой, немного грустная: цикл больших обновлений подходит к концу.

Апдейт уже начали получать пользователи в Европе, а в ближайшие недели он появится и в других регионах. Размер прошивки составляет около 3 ГБ, и обновление доступно для всех трех моделей серии: Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Это уже четвертое крупное обновление Android для линейки, вышедшей в 2022 году с Android 12 на борту.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Конечно, полностью обновления не прекратятся: устройства еще как минимум год будут получать патчи безопасности.

Что нового в Android 16

Новая операционная система идет в паре с обновленной фирменной оболочкой One UI 8. Она принесет множество полезных функций: от улучшенного режима мультиоконности до более продуманной многозадачности. Появятся “живые” уведомления, а виджеты на экране блокировки станут адаптивными: смогут взаимодействовать с обоями, менять положение и стиль в зависимости от изображения. Аналогичное решение недавно появилось и в iOS 18, а в iOS 26 было выведено на новый уровень.

Что нового в Android 16. One UI 8 выглядит свежо, да еще и работает на базе Android 16. Изображение: Sam Lover. Фото.

One UI 8 выглядит свежо, да еще и работает на базе Android 16. Изображение: Sam Lover

Android 16 также делает систему более плавной, обновляет дизайн и улучшает общую оптимизацию. Революции ждать не стоит, но обновление сделает смартфоны серии S22 чуть современнее, хотя вряд ли существенно продлит их актуальность.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Тем не менее других крупных апдейтов уже не будет, так что следующим обновлением для владельцев S22 может стать только покупка нового устройства.

Теги
Новости по теме
Когда выйдет глобальная версия HyperOS 3 и кто получит обновление
Глобальная версия OriginOS 6: что будет в большом обновлении vivo и iQOO для России
TouchWiz возвращается? Samsung сделала объемные иконки в One UI 8.5
Лонгриды для вас
ТОП проблем, которые можно словить после установки One UI 7 на Samsung

One UI 7 — одно из самых неудачных обновлений Samsung. Корейская компания старалась сделать гигантский апдейт и действительно завезла много интересных функций, но вместе с тем рассылка свежей оболочки растянулась на долгие месяцы, а счастливчики, установившие ее, то и дело жалуются на проблемы при использовании смартфона. Мы собрали самые распространенные ошибки и баги One UI 7, чтобы вы знали, чего ждать от обновления.

Читать далее
Сколько лет обновляются смартфоны Samsung

Samsung — один из лидеров рынка смартфонов по количеству обновлений Android. Корейцы активно сотрудничают с Google, их продукция популярна по всему миру, а штат разработчиков компании на фоне китайских конкурентов просто огромен. Неудивительно, что Samsung долго обновляет смартфоны. Но насколько? Как много обновлений Android получает Samsung после выхода устройства на рынок? Ответим на этот вопрос в сегодняшнем материале.

Читать далее
Задержка One UI 7 — самый громкий провал Android в 2025 году

Как некогда пользователь экосистемы Samsung и поклонник их фирменной оболочки, я не могу не поделиться своими мыслями о текущей ситуации с One UI 7. Недавняя внезапная остановка распространения обновления всего через несколько дней после официального релиза вызывает серьезное беспокойство. Это особенно досадно, учитывая, что One UI 7 позиционировалось как одно из самых значительных обновлений Samsung за последние годы, предлагающее множество новых функций и визуальных изменений.

Читать далее
Новости партнеров
Российские банки научились обманывать App Store. Зачем выпускают приложения всего на сутки?
Российские банки научились обманывать App Store. Зачем выпускают приложения всего на сутки?