Июньское обновление Samsung уже на этой неделе раскатывается на новые и топовые смартфоны компании. Апдейт получало сразу несколько устройств: от Galaxy S26 до складных моделей 2026 года и линейки Galaxy S25. Если вы решили, что это Android 17 с новыми функциями, то нет. Ничего экстраординарного обновление не меняет, но это именно тот случай, когда обновляться стоит без раздумий. Рассказываем, почему так.

Какие смартфоны Galaxy получают июньское обновление

В этот раз обновление распространяется сразу на широкий список устройств — от прошлогодних S25 до новых Galaxy S26, которые, кстати, сильно подешевели, и складных аппаратов. Конкретные сборки для июня выглядят так:

Galaxy S26 Ultra — S948USQS3AZF1

Galaxy S26+ — S947USQS3AZF1

Galaxy S26 — S942USQS3AZF1

Galaxy S25 Ultra — S938USQUACZF1

Galaxy S25+ — S936USQUACZF1

Galaxy S25 — S931USQUACZF1

Galaxy S25 Edge — S937USQU7CZF1

Galaxy Z Fold 7 — F966USQUABZF1

Galaxy Z Flip 7 — F766USQUABZF3

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Важная оговорка: эти номера сборок — американские. В других регионах, включая Россию, номер прошивки будет отличаться, но сам факт июньского обновления для этих моделей актуален.

Что внутри обновления Samsung: безопасность и улучшения ИИ

По данным оператора Verizon, обновление приносит свежие заплатки безопасности Android — это базовая причина его ставить. Заплатки закрывают уязвимости, через которые теоретически могут добраться до данных, так что тут всё прозрачно.

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Но дальше начинается интересное. Для Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, Fold 7 и Flip 7 упоминаются ещё и «улучшения ИИ». При этом, что конкретно скрывается за этой формулировкой, не раскрывается. Это ровно тот случай, когда маркетинговое слово звучит громко, а деталей за ним нет — поэтому ждать прорыва в умных функциях прямо сегодня не стоит.

Чтобы оценить реальные изменения, стоит просто пользоваться телефоном как обычно после установки и обращать внимание на работу камеры, помощника и обработки текста — именно туда Samsung чаще всего вносит подобные доработки.

Стоит ли обновлять смартфон Samsung прямо сейчас

Короткий ответ — да. Даже если «улучшения ИИ» окажутся незаметными, заплатки безопасности сами по себе достаточный повод поставить апдейт. Никаких рисков для повседневных сценариев такие обновления обычно не несут, а защищённость телефона растёт.

Единственное разумное ожидание — не ждите новых громких функций. Это служебное обновление: безопасность плюс неназванные доработки. Если вам интересен ИИ на смартфонах Samsung, новые возможности стоит поискать после установки, но обещать их наличие источник не даёт оснований.

Как проверить обновление на смартфоне Samsung

Если уведомление о новой прошивке ещё не пришло, обновление легко запросить вручную:

Откройте «Настройки» на телефоне. Перейдите в раздел «Обновление ПО». Нажмите «Загрузка и установка».

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Если обновление доступно, телефон предложит его скачать. Для установки лучше подключиться к Wi-Fi и поставить аппарат на зарядку. Кстати, для владельцев Pixel в эти же дни вышел свой пакет — если интересно, мы разбирали июньское обновление Google System Update с функцией управления резервными копиями WhatsApp отдельно.

Итог простой: июньское обновление Samsung — это в первую очередь про безопасность, и его стоит установить всем владельцам перечисленных моделей. А вот насчёт «улучшений ИИ» сохраняйте трезвость: пока это слово без конкретики, и реальный эффект мы увидим только на практике.