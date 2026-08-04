Samsung снова опередила Google и раскрыла августовский патч безопасности за 2026 год раньше, чем это сделала сама американская корпорация. Что интересно, случилось это всего через несколько суток после выпуска июльского обновления, о котором мы рассказывали раньше. Патч получат смартфоны и планшеты Galaxy, а начаться рассылка должна в ближайшие дни. Разбираемся, что внутри, кому это важно и когда ждать патч на своём устройстве.

Что внутри августовского патча Samsung

Главное по фактам: обновление закрывает 56 уязвимостей на устройствах Samsung. Компания сделала это раньше Google, что для Samsung уже давно стало привычной практикой. Из этих 56 исправлений 38 пришли от Google (то, что помечается как CVE, — общий список уязвимостей Android), а ещё 18 закрыла сама Samsung (внутренние правки, которые обозначаются как SVE).

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Патчи Google включают 8 исправлений критического уровня и 30 высокого. Со стороны Samsung — два высокоприоритетных, 14 средних и ещё два без указанного уровня опасности. Есть нюанс: 9 исправлений Google не вошли в августовский патч Samsung. Одно из них уже было в июльском обновлении компании, а остальные восемь просто не относятся к устройствам Samsung. Это не пробел в защите, а логика: часть уязвимостей касается компонентов, которых на Galaxy нет.

Большинство исправлений рассчитаны на Android 14, Android 15 и Android 16. То есть в зоне охвата не только новинки, но и модели прошлых лет, которые ещё получают поддержку. Рассылка пойдёт постепенно: обновление будет приходить волнами, а не всем сразу. Высока вероятность, что старт придётся на Корею, но уже вскоре патч должен добраться и до других рынков.

Кто получит обновление One UI первым

Как обычно, первыми патч достаётся самым свежим и топовым устройствам. Серия Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 должна поставляться уже с этим обновлением.

Дальше очередь, скорее всего, дойдёт до линейки Galaxy S26, а также Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. За ними подтянутся другие бывшие флагманы и более доступные модели вроде недорогого Galaxy A27, который вышел в июне 2026 года.

Стоит ли устанавливать обновление безопасности Samsung

Ответ простой: да, устанавливать патчи безопасности стоит. Это не косметическое обновление интерфейса, а закрытие реальных дыр, в том числе восьми критических. Специально гнаться за ним и что-то делать вручную не нужно — оно придёт по воздуху, когда дойдёт очередь до вашей модели и региона.

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Проверить наличие обновления можно самому, если не хочется ждать уведомления:

Откройте «Настройки» на смартфоне или планшете Galaxy Перейдите в раздел «Обновление ПО» Нажмите «Загрузка и установка» и дождитесь проверки

Если обновление ещё не появилось, это нормально — рассылка идёт партиями и до многих устройств доходит с задержкой. Тем, кто хочет разобраться в процессе подробнее, пригодится инструкция, как установить на свой смартфон подобные патчи.

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Это обычный, но полезный ежемесячный патч, который закрывает уязвимости и повышает безопасность. Ничего революционного в повседневном использовании он не меняет, но установить его — правильная привычка для любого, кто пользуется смартфоном каждый день.