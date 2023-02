Samsung выпустила прошивку One UI 5.1: что нового и какие модели получат

1 февраля компания Samsung представила смартфоны линейки Galaxy S23, вместе с которыми дебютирует оболочка One UI 5.1. Несмотря на то, что это минорное обновление, не включающее в себя масштабный редизайн интерфейса, свежая версия прошивки значительно расширяет функциональность смартфонов Samsung, а также оптимизирует многие из уже доступных опций. На состоявшейся презентации новой оболочке было уделено совсем немного внимания, но мы собрали все функции One UI 5.1 и готовы рассказать, какие устройства и когда смогут обновиться по воздуху.

Что нового в One UI 5.1

Если сопоставить нововведения One UI 5 и One UI 5.1, то окажется, что минорный апдейт получил едва ли не больше изменений в сравнении со своим предшественником. Другое дело, что почти все из них носят косметический характер. Итак, пойдем по порядку.

Новое в Камере One UI

Рассказывая о смартфонах Galaxy S23, производитель, разумеется, не стал говорить в лоб, что тыльные камеры базовой модели и Plus-версии позаимствованы у прошлогоднего поколения, но сделал важные уточнения касательно возможностей приложения для съемки. В Камере One UI 5.1 немного изменился интерфейс. В частности:

во время съемки на фронтальную камеру вы можете нажать кнопку «Эффекты», чтобы получить доступ к функции изменения цветового тона;

теперь через раздел «Маска» можно наложить AR Emoji на лица трех человек;

режим Expert RAW переехал во вкладку «Дополнительно», где и будет ждать тех, кто любит делать фото без сжатия.

Напомним, что функция Expert RAW доступна только на флагманах компании Samsung, начиная с Galaxy S20 Ultra. Поэтому после установки обновления не пытайтесь найти ее на своем Galaxy A53 и уж тем более Galaxy A13.

Функции Галереи Samsung

Если Камера почти не изменилась, то приложение Галерея One UI, которое мы используем для просмотра фото и видео, получило большое количество нововведений. Вот они:

появился общий семейный альбом, позволяющий делиться фотографиями с родными и близкими, а Галерея с обновлением до One UI 5.1 начнет рекомендовать фотографии для добавления в альбом, анализируя лица на снимках;

начнет рекомендовать фотографии для добавления в альбом, анализируя лица на снимках; встроенный редактор обзавелся функцией удаления теней и отражений на фото, а также научился улучшать качество GIF-файлов;

в режиме просмотра можно провести пальцем вверх, чтобы получить подробную информацию о файле (где, когда и на какой смартфон снято фото или видео);

расширились возможности поиска, который научился искать людей нажатием на их лица;

установив обновление One UI 5.1, вы сможете самостоятельно выбирать папку для хранения скриншотов и записей экрана.

Samsung не сообщает о каких-либо ограничениях относительно новых функций Галереи. Поэтому можно предположить, что их получат все смартфоны компании, для которых предусмотрен апдейт.

Виджеты для Samsung

Пускай визуальная часть оболочки осталась прежней, все-таки Samsung добавила пару новшеств для тех, кто любит кастомизировать главный экран One UI. Изменениям подверглись виджеты аккумулятора и погоды. Что касается первого, то теперь элемент интерфейса позволяет получить информацию об уровне заряда всех подключенных к смартфону устройств, будь то наушники Galaxy Buds или смарт-часы Galaxy Watch.

Виджет погоды на Samsung получил новый стиль иллюстраций, позволяющий знакомиться с информацией о температуре воздуха и об осадках. Помимо виджета изменилось и само приложение. Так что теперь Погода должна заиграть новыми красками.

Подключение к телефону Samsung

В обновлении One UI 5.1 вы получите большое количество функций, касающихся подключения совместимых устройств к смартфону и общего доступа в целом. Например:

в приложении Samsung Notes теперь можно создать общую заметку, которую будут редактировать сразу несколько человек;

теперь можно создать общую заметку, которую будут редактировать сразу несколько человек; приглашением в общие альбомы, заметки и календари с обновлением до One UI 5.1 можно поделиться через мессенджеры, электронную почту или социальные сети;

появился мультиконтроллер, превращающий ноутбук Galaxy Book , планшет Galaxy Tab и смартфон Galaxy в одно устройство;

, планшет Galaxy Tab и смартфон Galaxy в одно устройство; разработчики добавили в One UI 5.1 вывод мультимедиа для Wi-Fi динамиков через панель быстрого доступа;

если вы сидите в интернете через браузер Samsung Internet, то у вас появится возможность продолжить просмотр тех же страниц на компьютере при помощи расширенных возможностей синхронизации.

Важной деталью, которой Samsung делится только в примечаниях, является то, что большинство новых возможностей подключения работают только в связке с устройствами корейской компания. Экосистема все-таки…

Другие изменения One UI 5.1

Настройки, уведомления, интерфейс, режим многозадачности и прочие категории получили совсем немного изменений, но это не значит, что их нужно обходить стороной. Посмотрите, какие еще функции получит ваш смартфон, если вы обновите Samsung до One UI 5.1:

кисти переехали на главный экран AR Doodle, а сам режим дополненной реальности обзавелся новым инструментом — ластиком;

появилась возможность настраивать обои на рабочем столе и экране блокировки для разных сценариев (работа, отдых, спорт и так далее);

для сворачивания и разворачивания окон приложений теперь не нужно открывать настройки, а достаточно перетащить один из углов всплывающего окошка;

в режиме разделенного экрана стали отображаться часто используемые приложения;

в поисковой строке настроек появились подсказки, которые познакомят вас с интересными опциями;

улучшенный поиск в браузере Samsung Internet;

для английского и корейского языковых пакетов появились текстовые звонки Bixby.

Пока сложно сказать, насколько будут заметны нововведения One UI 5.1 на фоне предыдущей версии прошивки, так как познакомиться с апдейтом пока смогли единицы. В конечном итоге обновление получат владельцы самых разных смартфонов. Поэтому сейчас предлагаем узнать, кто в скором времени сможет самостоятельно установить One UI 5.1.

Какие модели получат One UI 5.1

Прошивка One UI 5.1 была представлена вместе со смартфонами Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. Если вы купите одну из этих новинок, то сразу сможете познакомиться со всеми нововведениями свежей оболочки. Также обновление получат владельцы смартфонов, которые уже перешли на One UI 5. В частности, речь идет о следующих моделях:

Galaxy S22;

Galaxy S21;

Galaxy S20;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Note 20;

Galaxy A03;

Galaxy A04;

Galaxy A12;

Galaxy A13;

Galaxy A22;

Galaxy A33;

Galaxy A52;

Galaxy A53;

Galaxy A72;

Galaxy A73;

Galaxy Tab S6;

Galaxy Tab S7;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab A7;

Galaxy Tab A8.

Если вы не нашли свою модель в списке устройств One UI 5.1, то не расстраивайтесь, так как сама компания еще не обнародовала перечень поддерживаемых смартфонов и планшетов. Поскольку речь идет о минорном обновлении, то апдейт получат все владельцы устройств на базе One UI 5. Вопрос — когда?

Дата выхода One UI 5.1

Смартфоны Galaxy S23 получили One UI 5.1 из коробки, так что обладателям новинок даже не придется загружать апдейт. Следом в очереди на обновление идут представители серии Galaxy S22. По предварительной информации, владельцы этих смартфонов смогут установить новую прошивку Samsung уже в конце февраля или начале марта.

Еще в марте ожидается обновление флагманов компании, начиная с Galaxy S20 и Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold и Z Flip 3-го и 4-го поколений, а также смартфонов среднего класса Samsung Galaxy A53 и Galaxy A73. В итоге выход растянется на несколько месяцев, а последними из актуальных моделей апдейт получат Galaxy A03 и Galaxy A04.