Samsung выпустила вторую бета-версию One UI 8.5: как ее установить на свой телефон

Герман Вологжанин

Компания Samsung продолжает готовиться к выходу One UI 8.5. Это будет промежуточное, но в то же время очень крупное обновление ее смартфонов, чей релиз состоится одновременно с презентацией Galaxy S26. Причем в декабре подготовка к выпуску апдейта уже находится на финальной стадии. Яркое тому подтверждение — выход One UI 8.5 Beta 2, которая является второй по счету бета-версией грядущего обновления, и сейчас ее могут опробовать многие из вас.

Samsung выпустила вторую бета-версию One UI 8.5: как ее установить на свой телефон. Вторая бета-версия уже доступна для скачивания. Изображение: AppX. Фото.

Вторая бета-версия уже доступна для скачивания. Изображение: AppX

Что нового в One UI 8.5 Beta 2

One UI 8.5 Beta 2 включает в себя косметические изменения первой бета-версии. В частности, описание обновления анонсирует:

  • изменение настроек для включения режимов через Camera Assistant;
  • решение проблем, связанных с панелью быстрых настроек;
  • исправление некорректного отображения значков на экране;
  • изменения в упорядочивании фото в Галерее;
  • устранение случайных перезагрузок;
  • решение проблемы регулировки громкости;
  • исправление вылетов из приложений и другое.

Словом, это фикс, призванный исправить ошибки первой бета-версии One UI 8.5. Однако размер обновления составляет более 1 ГБ.

Как установить вторую бета-версию One UI 8.5

Скачать One UI 8.5 Beta 2 могут владельцы смартфонов Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, вступившие в программу бета-тестирования по следующей инструкции:

  1. Запустите приложение Samsung Members и авторизуйтесь.
  2. Нажмите на баннер участия в бета-программе.
  3. Зарегистрируйте свой смартфон.

После этого останется загрузить апдейт в разделе настроек смартфона «Обновление ПО». Но учтите, что бета-версия One UI 8.5 доступна лишь в нескольких регионах, а потому вам может быть отказано в скачивании.

Лонгриды для вас
Главные функции HyperOS 2.2, которые появились после обновления Xiaomi

Xiaomi продолжает выпускать обновление HyperOS 2.2 (2.0.2) для своих смартфонов и планшетов. Апдейт уже получили многие владельцы устройств, не заметив никаких изменений. Однако прошивка HyperOS 2.2 хоть и является минорным обновлений, но все-таки включает в себя несколько интересных функций. Ими активно делятся пользователи форума Xiaomi Community, а мы пересказываем, что же они там нашли.

Читать далее
8 крутых функций, которые ждут Samsung после выхода обновления One UI 8.5

Продолжая развертывание обновления One UI 8, компания Samsung уже готовит оболочку One UI 8.5. Как ожидается, промежуточная версия системы выйдет в начале следующего года вместе с анонсом серии смартфонов Galaxy S26. И, хотя до дня X остается еще несколько месяцев, ребятам из androidauthority.com и другим инсайдерам удалось раздобыть информацию о главных фишках One UI 8.5. Мы собрали их воедино и теперь готовы поделиться секретами обновления.

Читать далее
Что такое флагман среди смартфонов на Android

Рынок смартфонов богат огромным количеством разных моделей, и для удобства их принято ранжировать на категории. Одна из самых интересных среди них — флагманы на Android. Мы часто встречаем это слово в обзорах, но что оно под собой скрывает? Что значит флагман, и чем такой смартфон отличается от всех прочих? В этом материале разберемся в особенностях наименее востребованной и вместе с тем наиболее интересной категории мобильных устройств.

Читать далее
Когда в России разблокируют игру Roblox. Стали известны точные сроки
Бактерия из кишечника этой лягушки побеждают раковые опухоли
Биткоин на пути к новому минимуму своей стоимости: прогноз аналитиков на 2026 год
