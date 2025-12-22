Samsung выпустила вторую бета-версию One UI 8.5: как ее установить на свой телефон

Компания Samsung продолжает готовиться к выходу One UI 8.5. Это будет промежуточное, но в то же время очень крупное обновление ее смартфонов, чей релиз состоится одновременно с презентацией Galaxy S26. Причем в декабре подготовка к выпуску апдейта уже находится на финальной стадии. Яркое тому подтверждение — выход One UI 8.5 Beta 2, которая является второй по счету бета-версией грядущего обновления, и сейчас ее могут опробовать многие из вас.

Что нового в One UI 8.5 Beta 2

One UI 8.5 Beta 2 включает в себя косметические изменения первой бета-версии. В частности, описание обновления анонсирует:

изменение настроек для включения режимов через Camera Assistant;

решение проблем, связанных с панелью быстрых настроек;

исправление некорректного отображения значков на экране;

изменения в упорядочивании фото в Галерее;

устранение случайных перезагрузок;

решение проблемы регулировки громкости;

исправление вылетов из приложений и другое.

Словом, это фикс, призванный исправить ошибки первой бета-версии One UI 8.5. Однако размер обновления составляет более 1 ГБ.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как установить вторую бета-версию One UI 8.5

Скачать One UI 8.5 Beta 2 могут владельцы смартфонов Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, вступившие в программу бета-тестирования по следующей инструкции:

Запустите приложение Samsung Members и авторизуйтесь. Нажмите на баннер участия в бета-программе. Зарегистрируйте свой смартфон.

После этого останется загрузить апдейт в разделе настроек смартфона «Обновление ПО». Но учтите, что бета-версия One UI 8.5 доступна лишь в нескольких регионах, а потому вам может быть отказано в скачивании.