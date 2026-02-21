Сколько лет будут обновляться смартфоны Xiaomi, и какую версию Android они получат

Компания Xiaomi известна длительно поддержкой своих устройств, и отдельные ее смартфоны получают обновления на протяжении 4-6 лет, что довольно много для рынка Android. Впрочем, время идет, а отсчет для каждой модели начинается с момента выхода, а не попадания в руки владельца. Мы попытались разобраться, сколько лет обновляются Xiaomi, и выяснили, какие смартфоны будут получать апдейты в ближайшие годы.

Когда Xiaomi перестанут получать обновления

Информация о поддержке смартфонов Xiaomi опубликована на сайте trust.mi.com. Согласно официальным данным, вот самые долгоживущие модели в порядке убывания:

REDMI Note 15 Pro+ 5G — до января 2032 года;

— до января 2032 года; REDMI Note 15 Pro 5G — до января 2032 года;

— до января 2032 года; REDMI Note 15 Pro — до января 2032 года;

— до января 2032 года; REDMI Note 15 5G — до января 2032 года;

— до января 2032 года; REDMI Note 15 — до января 2032 года;

— до января 2032 года; POCO M8 Pro 5G — до января 2032 года;

— до января 2032 года; POCO M8 5G — до января 2032 года;

— до января 2032 года; POCO F8 Ultra — до ноября 2031 года;

— до ноября 2031 года; POCO F8 Pro — до ноября 2031 года;

— до ноября 2031 года; REDMI 15C — до октября 2031 года;

— до октября 2031 года; Xiaomi 15T Pro — до сентября 2031 года;

— до сентября 2031 года; Xiaomi 15T — до сентября 2031 года;

— до сентября 2031 года; REDMI 15C 5G — до сентября 2031 года;

— до сентября 2031 года; POCO M7 — до августа 2031 года;

— до августа 2031 года; POCO C85 — до августа 2031 года;

— до августа 2031 года; POCO F7 — до июня 2031 года;

— до июня 2031 года; POCO F7 Ultra — до марта 2031 года;

— до марта 2031 года; POCO F7 Pro — до марта 2031 года;

— до марта 2031 года; Xiaomi 15 Ultra — до февраля 2031 года;

— до февраля 2031 года; Xiaomi 15 — до февраля 2031 года;

— до февраля 2031 года; REDMI Note 14 — до января 2031 года;

— до января 2031 года; REDMI 15 — до октября 2029 года;

— до октября 2029 года; Xiaomi 14T Pro — до сентября 2029 года;

— до сентября 2029 года; Xiaomi 14T — до сентября 2029 года;

— до сентября 2029 года; REDMI 15 5G — до августа 2029 года;

— до августа 2029 года; Xiaomi MIX Flip — до июля 2029 года;

— до июля 2029 года; REDMI A5 — до апреля 2029 года;

— до апреля 2029 года; Xiaomi 14 Ultra — до февраля 2029 года;

— до февраля 2029 года; Xiaomi 14 — до февраля 2029 года;

— до февраля 2029 года; REDMI Note 14 Pro+ 5G — до января 2029 года;

— до января 2029 года; REDMI Note 14 Pro 5G — до января 2029 года;

— до января 2029 года; REDMI Note 14 Pro — до января 2029 года;

— до января 2029 года; REDMI Note 14 5G — до января 2029 года;

— до января 2029 года; POCO M7 Pro 5G — до января 2029 года;

— до января 2029 года; REDMI 14C — до августа 2028 года;

— до августа 2028 года; Xiaomi 13T Pro — до июля 2028 года;

— до июля 2028 года; Xiaomi 13T — до июля 2028 года;

— до июля 2028 года; REDMI 13 — до июня 2028 года;

— до июня 2028 года; REDMI 13C 5G — до апреля 2028 года;

— до апреля 2028 года; REDMI Note 13 Pro+ 5G — до января 2028 года;

— до января 2028 года; REDMI Note 13 Pro — до января 2028 года;

— до января 2028 года; REDMI Note 13 — до января 2028 года;

— до января 2028 года; REDMI 12 5G — до декабря 2027 года;

— до декабря 2027 года; REDMI 13C — до ноября 2027 года;

— до ноября 2027 года; REDMI Note 13 Pro 5G — до сентября 2027 года;

— до сентября 2027 года; REDMI Note 13 5G — до сентября 2027 года;

— до сентября 2027 года; REDMI 12 — до июня 2027 года;

— до июня 2027 года; REDMI Note 12 — до марта 2027 года;

— до марта 2027 года; REDMI 12C — до января 2027 года;

— до января 2027 года; POCO C55 — до января 2027 года;

— до января 2027 года; REDMI Note 12 Pro+ 5G — до октября 2026 года;

— до октября 2026 года; REDMI Note 12 Pro 5G — до октября 2026 года;

— до октября 2026 года; POCO M6 Pro 5G — до сентября 2026 года;

— до сентября 2026 года; Xiaomi 13 Lite — до августа 2026 года;

— до августа 2026 года; Xiaomi 12T Pro — до августа 2026 года;

— до августа 2026 года; Xiaomi 12T — до августа 2026 года;

— до августа 2026 года; Xiaomi 12 Lite — до марта 2026 года;

— до марта 2026 года; REDMI Note 12 5G — до марта 2026 года.

Таким образом, самыми долгоживущими на данный момент являются смартфоны серий REDMI Note 15 и POCO M8, ведь они будут обновляться больше 6 лет. Вместе с тем уже в марте этого года закончится поддержка Xiaomi 12 Lite и REDMI Note 12 5G.

Какую версию Android получат Xiaomi

Поддержка смартфонов Xiaomi заканчивается на разных версиях операционной системы. Вот, какой Android в будущем получит ваша модель:

Xiaomi 15T Pro — Android 20;

— Android 20; Xiaomi 15 Ultra — Android 19;

— Android 19; Xiaomi 15 — Android 19;

— Android 19; Xiaomi 15T — Android 19;

— Android 19; REDMI Note 15 Pro+ 5G — Android 19;

— Android 19; REDMI Note 15 Pro 5G — Android 19;

— Android 19; REDMI Note 15 Pro — Android 19;

— Android 19; REDMI Note 15 5G — Android 19;

— Android 19; REDMI Note 15 — Android 19;

— Android 19; REDMI 15C — Android 19;

— Android 19; REDMI 15C 5G — Android 19;

— Android 19; Xiaomi 14 Ultra — Android 18;

— Android 18; Xiaomi 14 — Android 18;

— Android 18; Xiaomi 14T Pro — Android 18;

— Android 18; Xiaomi 14T — Android 18;

— Android 18; REDMI Note 14 — Android 18;

— Android 18; Xiaomi 13T Pro — Android 17;

— Android 17; Xiaomi 13T — Android 17;

— Android 17; REDMI 15 — Android 17;

— Android 17; REDMI 15 5G — Android 17;

— Android 17; REDMI Note 14 Pro+ 5G — Android 17;

— Android 17; REDMI Note 14 Pro 5G — Android 17;

— Android 17; REDMI Note 14 Pro — Android 17;

— Android 17; REDMI Note 14 5G — Android 16;

— Android 16; REDMI 14C — Android 16;

— Android 16; REDMI Note 13 Pro+ 5G — Android 16;

— Android 16; REDMI Note 13 Pro 5G — Android 16;

— Android 16; REDMI Note 13 Pro — Android 16;

— Android 16; REDMI 13 — Android 16.

Фактически самым долгоживущим смартфоном окажется Xiaomi 15T Pro, вышедший еще в 2025 год. В то время как остальные устройства будут получать лишь минорные апдейты с патчами безопасности, он останется единственной моделью на Android 20.