Скоро все смартфоны будут получать обновления много лет. За дело взялась Qualcomm

За последние годы мир Android-устройств претерпел значительные изменения в вопросе долгосрочной поддержки. Если еще пять лет назад два года обновлений считались нормой, то сегодня ведущие производители, такие как Samsung и Google, предлагают до семи лет поддержки для некоторых моделей. Это существенный прогресс, но проблема своевременных и масштабных обновлений Android остается актуальной и сложной. Решать проблему надо, но мало кто из производителей берется за это. Вместо них за это взялся очень необычный игрок.

Более долгое обновление смартфонов

Одним из ключевых элементов в цепочке обновлений является производитель чипсетов. Компании вроде Qualcomm, MediaTek и Samsung играют важную роль в этом процессе. По мере устаревания чипов их создатели обычно прекращают поддержку, что усложняет задачу производителей смартфонов по обновлению программного обеспечения устройств. Исторически это приводило к тому, что многие из них получали лишь одно-два обновления Android, а некоторые не получали их вовсе.

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Однако ситуация может кардинально измениться благодаря усилиям Qualcomm. Недавно Крис Патрик, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Handsets в Qualcomm, поделился информацией о том, что компания активно работает над решением этой проблемы и скоро сделает важное объявление.

Для OEM-производителей процесс получения обновлений безопасности, обновления версий Android и доставки их до конечного пользователя чрезвычайно сложный и дорогостоящий, — отметил Патрик.

Почему смартфоны обновляются так мало

Он подчеркнул, что Qualcomm не считает себя основным узким местом в этой проблеме, но компания уже давно работает над упрощением этой задачи.

Последние несколько лет мы вместе с Google и производителями смартфонов работали над изменением структуры встроенного кода — своего рода изменением механизма, с помощью которого мы делаем эти обновления. Эти изменения призваны устранить часть трудностей, с которыми сталкиваются производители при обновлении устройств, — пояснил Патрик

Кто занимается обновлениями смартфонов

Хотя эта оптимизация кода происходит уже некоторое время, Qualcomm готовит еще более значимые нововведения. Крис Патрик также добавил, что позже в этом году его компания сделает несколько объявлений о изменениях, которые они внесли, чтобы облегчить эту задачу и помочь всей экосистеме поддерживать телефоны Android в актуальном состоянии.

Хотя точные сроки не названы, эксперты предполагают, что анонс может состояться на одном из двух крупных технологических событий 2024 года: выставке IFA в сентябре или саммите Snapdragon в октябре. Последний вариант кажется более вероятным, учитывая, что это фирменное мероприятие Qualcomm, на котором ожидается презентация нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 4.

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Эти обещания Qualcomm вселяют надежду на то, что в ближайшем будущем смартфоны на базе Android смогут оставаться защищенными и актуальными гораздо дольше, чем раньше. Это не только улучшит пользовательский опыт, но и может существенно повлиять на экологическую ситуацию, продлевая срок службы устройств.

Проблемы современных телефонов

Важно отметить, что проблема обновлений Android — это комплексная задача, в решении которой участвуют многие игроки. Кроме производителей чипсетов, ключевую роль играют сами производители смартфонов, операторы связи и, конечно, Google как разработчик Android. Усилия Qualcomm — это важный шаг, но для достижения действительно долгосрочной поддержки потребуется согласованная работа всей индустрии.

Ожидаемые анонсы Qualcomm могут стать катализатором для других производителей чипсетов, таких как MediaTek и Samsung, которые также могут представить свои решения для улучшения процесса обновлений. Это может привести к здоровой конкуренции в сфере поддержки устройств, что в конечном итоге выгодно для потребителей.

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Кроме того, улучшение процесса обновлений может открыть новые возможности для инноваций в сфере мобильных устройств. Производители смогут более уверенно внедрять новые функции и технологии, зная, что смогут поддерживать их в течение длительного времени.

В заключение стоит отметить, что обещания Qualcomm — это не просто техническое улучшение, а потенциальный сдвиг парадигмы в индустрии смартфонов. Если компании удастся реализовать свои планы, это может стать началом новой эры, где долгосрочная поддержка станет нормой, а не исключением.