Скоро все смартфоны будут получать обновления много лет. За дело взялась Qualcomm

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Артем Сутягин

За последние годы мир Android-устройств претерпел значительные изменения в вопросе долгосрочной поддержки. Если еще пять лет назад два года обновлений считались нормой, то сегодня ведущие производители, такие как Samsung и Google, предлагают до семи лет поддержки для некоторых моделей. Это существенный прогресс, но проблема своевременных и масштабных обновлений Android остается актуальной и сложной. Решать проблему надо, но мало кто из производителей берется за это. Вместо них за это взялся очень необычный игрок.

Скоро все смартфоны будут получать обновления много лет. За дело взялась Qualcomm. Обновления для телефонов скоро станут приходить намного дольше. Изображение: Лаборатория Касперского. Фото.

Обновления для телефонов скоро станут приходить намного дольше. Изображение: Лаборатория Касперского

Более долгое обновление смартфонов

Одним из ключевых элементов в цепочке обновлений является производитель чипсетов. Компании вроде Qualcomm, MediaTek и Samsung играют важную роль в этом процессе. По мере устаревания чипов их создатели обычно прекращают поддержку, что усложняет задачу производителей смартфонов по обновлению программного обеспечения устройств. Исторически это приводило к тому, что многие из них получали лишь одно-два обновления Android, а некоторые не получали их вовсе.

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Однако ситуация может кардинально измениться благодаря усилиям Qualcomm. Недавно Крис Патрик, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Handsets в Qualcomm, поделился информацией о том, что компания активно работает над решением этой проблемы и скоро сделает важное объявление.

Для OEM-производителей процесс получения обновлений безопасности, обновления версий Android и доставки их до конечного пользователя чрезвычайно сложный и дорогостоящий, — отметил Патрик.

Почему смартфоны обновляются так мало

Он подчеркнул, что Qualcomm не считает себя основным узким местом в этой проблеме, но компания уже давно работает над упрощением этой задачи.

Почему смартфоны обновляются так мало. Новое ПО это и повышение безопасности, и новые функции. Изображение: Российская Газета. Фото.

Новое ПО это и повышение безопасности, и новые функции. Изображение: Российская Газета

Последние несколько лет мы вместе с Google и производителями смартфонов работали над изменением структуры встроенного кода — своего рода изменением механизма, с помощью которого мы делаем эти обновления. Эти изменения призваны устранить часть трудностей, с которыми сталкиваются производители при обновлении устройств, — пояснил Патрик

Кто занимается обновлениями смартфонов

Хотя эта оптимизация кода происходит уже некоторое время, Qualcomm готовит еще более значимые нововведения. Крис Патрик также добавил, что позже в этом году его компания сделает несколько объявлений о изменениях, которые они внесли, чтобы облегчить эту задачу и помочь всей экосистеме поддерживать телефоны Android в актуальном состоянии.

Хотя точные сроки не названы, эксперты предполагают, что анонс может состояться на одном из двух крупных технологических событий 2024 года: выставке IFA в сентябре или саммите Snapdragon в октябре. Последний вариант кажется более вероятным, учитывая, что это фирменное мероприятие Qualcomm, на котором ожидается презентация нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 4.

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Эти обещания Qualcomm вселяют надежду на то, что в ближайшем будущем смартфоны на базе Android смогут оставаться защищенными и актуальными гораздо дольше, чем раньше. Это не только улучшит пользовательский опыт, но и может существенно повлиять на экологическую ситуацию, продлевая срок службы устройств.

Проблемы современных телефонов

Важно отметить, что проблема обновлений Android — это комплексная задача, в решении которой участвуют многие игроки. Кроме производителей чипсетов, ключевую роль играют сами производители смартфонов, операторы связи и, конечно, Google как разработчик Android. Усилия Qualcomm — это важный шаг, но для достижения действительно долгосрочной поддержки потребуется согласованная работа всей индустрии.

Проблемы современных телефонов. Чем больше обновлений, тем больше будут жить смартфоны. Изображение: iPhones.ru. Фото.

Чем больше обновлений, тем больше будут жить смартфоны. Изображение: iPhones.ru

Ожидаемые анонсы Qualcomm могут стать катализатором для других производителей чипсетов, таких как MediaTek и Samsung, которые также могут представить свои решения для улучшения процесса обновлений. Это может привести к здоровой конкуренции в сфере поддержки устройств, что в конечном итоге выгодно для потребителей.

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Кроме того, улучшение процесса обновлений может открыть новые возможности для инноваций в сфере мобильных устройств. Производители смогут более уверенно внедрять новые функции и технологии, зная, что смогут поддерживать их в течение длительного времени.

В заключение стоит отметить, что обещания Qualcomm — это не просто техническое улучшение, а потенциальный сдвиг парадигмы в индустрии смартфонов. Если компании удастся реализовать свои планы, это может стать началом новой эры, где долгосрочная поддержка станет нормой, а не исключением.

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