Скрытые функции Android 11, из-за которых стоит обновиться

Вынужденная задержка бета-версии Android 11, которую Google отложила на целый месяц, откровенно говоря, прошла практически незамеченной. Сразу после её запуска производители один за другим поспешили объявить о планах присоединиться к программе, сама Google взялась запускать новые механизмы, способствующие улучшению опыта использования приложений и игр, а тестеры, как им и подобает, начали распространять информацию о произошедших изменениях. Но если о наиболее знаковых нововведениях мы уже знали, то вот мелкие, но не менее ценные, как-то прошли мимо нас.

Несмотря на то что в Android уже давно встроен Google Ассистент, он всегда был слишком умным, чтобы управлять ОС и приложениями. То есть вы могли попросить его запустить камеру или настройки без возможности взаимодействовать с их интерфейсными элементами. Но если рядовым пользователям на это было, в общем-то, наплевать, то пользователям с нарушениями опорно-двигательного аппарата такой возможности явно не хватало. К счастью, Google наконец это поняла.

One thing I left out of my Android 11 beta hands on was the improved Voice Access, which now understand screen context and content. That was a mistake — it's actually incredible.

You don't have to use a grid or button numbers, you can just say what's on the screen. Watch: pic.twitter.com/wXidxZGVjt

— Dieter Bohn (@backlon) June 10, 2020