Скрытые функции Android 11, из-за которых стоит обновиться

  2. Темы
  3. OS
Иван Кузнецов 0

Вынужденная задержка бета-версии Android 11, которую Google отложила на целый месяц, откровенно говоря, прошла практически незамеченной. Сразу после её запуска производители один за другим поспешили объявить о планах присоединиться к программе, сама Google взялась запускать новые механизмы, способствующие улучшению опыта использования приложений и игр, а тестеры, как им и подобает, начали распространять информацию о произошедших изменениях. Но если о наиболее знаковых нововведениях мы уже знали, то вот мелкие, но не менее ценные, как-то прошли мимо нас.

Android 11 стоит установить только из-за этих функций

Голосовое управление на Android

Несмотря на то что в Android уже давно встроен Google Ассистент, он всегда был слишком умным, чтобы управлять ОС и приложениями. То есть вы могли попросить его запустить камеру или настройки без возможности взаимодействовать с их интерфейсными элементами. Но если рядовым пользователям на это было, в общем-то, наплевать, то пользователям с нарушениями опорно-двигательного аппарата такой возможности явно не хватало. К счастью, Google наконец это поняла.

В Android 11 появилась функция Voice Access с расширенной функциональностью, которая является частью Универсального доступа и позволяет управлять смартфоном только голосом, не прикасаясь к нему. Google удалось реализовать голосовое управление таким образом, что всё происходит абсолютно без швов. Voice Access распознает элементы интерфейса на экране и позволяет взаимодействовать с ними, произнося их названия и тем самым сокращая время на выполнение команд.

История уведомлений на Android

Не знаю, как у вас, а у меня постоянно возникает такая проблема, когда я случайно закрываю уведомление, а потом долго ищу, откуда оно пришло и что в нём было. Но если на оповещения о приложениях мне нет никакого дела, то пропустить сообщение в мессенджере (а у меня их несколько) – крайне неприятно. Ведь это могут быть рабочие уведомления, которые, как вы понимаете, пропускать крайне нежелательно. Но в Android 11 эта проблема будет решена благодаря истории входящих уведомлений.

История уведомлений позволит не пропустить входящие сообщения, даже если вы их закроете

Google решила добавить в систему особый раздел, куда будут сохраняться все входящие уведомления независимо от того, откуда они пришли. В результате вы сможете просто открыть этот раздел и просмотреть всё, что пропустили или случайно закрыли. Там будет можно даже прочитать удалённые сообщения, так что вы сможете увидеть, что вам хотели написать, но потом передумали и стёрли послание. В общем, жуть как удобно, и только ради истории я бы обновился.

Переключить музыку на Android

До определённого момента в Android была совершенно отвратительно реализована система взаимодействия с внешними аксессуарами. То есть если вы слушали музыку через наушники, а потом хотели перенаправить её на подключённую колонку, то сделать это просто так было нельзя. Перед этим было необходимо разорвать соединение с наушниками либо полностью их отключить, и только тогда переключать воспроизведение. В Android 11 с этим стало попроще.

В Android 11 появится возможность с удобством переключать воспроизведение между внешними устройствами

Теперь в ОС появится специальное окно, которое можно вызвать с рабочего стола свайпом снизу вверх, будут доступны все подключённые устройства и виджет управления воспроизведением. Там можно будет сразу выбрать устройство, на которое будет транслироваться аудиосигнал, а также настроить воспроизведение так, как нравится вам. Это очень удобно, учитывая, что сегодня многие пользователи держат одновременно подключенными сразу несколько электронных устройств.

Умный дом на Android

Несмотря на то что пользователям Android было доступно приложение Google Home для управления умным домом, в Android 11 разработчики Google решили немного изменить подход к взаимодействию с ним. Для этого они перенесли все управляющие элементы в отдельное меню, которое вызывается по двойному нажатию на кнопку питания. К слову, это то самое меню, куда Google уже свалил горячую замену карт в Google Pay.

В Android 11 появится отдельное меню для управления умным домом

Почему компания сделала так, непонятно. Но, тем не менее, возможность быстро включить и выключить нужные приборы, настроить освещение, просмотреть запись с камер видеонаблюдения и сделать много чего ещё. Правда, пока неизвестно, откажется ли Google от приложения Google Home в пользу системного меню или позволит им сосуществовать вместе, что на самом деле не очень-то и логично. Но, зная, как Google любит дублировать свои сервисы, это вполне можно допустить.

Восстановить удалённые файлы на Android

В Android всегда было довольно сложно работать с мультимедийными файлами. Так уж получилось, что если вы удаляли какой-то файл, то он удалялся навсегда, если предварительно не был сохранён в облако. Это доставляло пользователям массу неудобств, учитывая, что многие вообще никогда не связывались с облаками, предпочитая хранить всё своё при себе. В Android 11 им будет немного проще.

В Android 11 будет корзина, куда будут попадать удалённые файлы. Но только на 7 дней

Google решила реализовать корзину для Android, куда будут попадать все удалённые файлы. Там они будут храниться в течение 7 дней, чтобы дать пользователю возможность восстановить их. Если за восстановлением никто не обратился, файлы из корзины будут планомерно удаляться автоматически, но на этот раз навсегда. Это чрезвычайно простое, но такое удобное решение, которого лично мне не хватало все эти годы.

Теги
Читайте также
Первая бета-версия Android 11 и рекорд продаж Google Pixel: итоги недели

Как обычно, мы представляем вашему вниманию традиционную новостную подборку этой недели. За эти семь дней мы узнали, что Google выпустила первую бета-версию нового Android 11. Этого ждали многие и это случилось. Жаль только, что одновременно с этим, как мы предполагали ранее, не вышел Google Pixel 4a. Впрочем, и без него компания показала рекорд продаж. Об этом тоже поговорим, как и о том, как Google сможет оптимизировать работу игр на смартфонах, чтобы они были более красивыми при той же производительности.

Читать далее
Google готовит кардинальное обновление Google Pay

Google Pay всегда был жалкой тенью Apple Pay. Сказывалось отсутствие многих функций вроде полноценной офлайн-работы, горячей замены банковских карт и нормальной поддержки пропусков, проездных и посадочных талонов. Впрочем, это не помешало платёжному сервису Google получить широкое распространение среди пользователей. Поэтому было бы опрометчиво не пытаться развивать Google Pay дальше, попытавшись превратить его в более совершенный и самостоятельный финансовый инструмент. Хорошо, что Google это поняла.

Читать далее
В этом году в WhatsApp может появиться вход с нескольких устройств и удобный поиск

Так уж сложилось, что самым популярным мессенджером нашего времени является WhatsApp. При всем удобстве Telegram и любви китайцев к WeChat, именно мессенджер, входящий в структуру Facebook, является самым массовым в мире. Все из-за того, что он очень простой и понятный. Но есть у него и минусы, многие из которых, особенно после появления Telegram, раздражают людей. Все эти минусы давно пора бы уже было проработать и обратить в плюсы, но руководство сервиса почему-то тянуло. Теперь появилась информация, согласно которой грядет большое обновление всего WhatsApp. Именно это обновление положит конец его недостаткам. Если так произойдет, страшно даже представить, насколько вырастет аудитория у этого мессенджера.

Читать далее

Новый комментарий