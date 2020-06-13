Скрытые функции Android 11, из-за которых стоит обновиться

Вынужденная задержка бета-версии Android 11, которую Google отложила на целый месяц, откровенно говоря, прошла практически незамеченной. Сразу после её запуска производители один за другим поспешили объявить о планах присоединиться к программе, сама Google взялась запускать новые механизмы, способствующие улучшению опыта использования приложений и игр, а тестеры, как им и подобает, начали распространять информацию о произошедших изменениях. Но если о наиболее знаковых нововведениях мы уже знали, то вот мелкие, но не менее ценные, как-то прошли мимо нас.

Голосовое управление на Android

Несмотря на то что в Android уже давно встроен Google Ассистент, он всегда был слишком умным, чтобы управлять ОС и приложениями. То есть вы могли попросить его запустить камеру или настройки без возможности взаимодействовать с их интерфейсными элементами. Но если рядовым пользователям на это было, в общем-то, наплевать, то пользователям с нарушениями опорно-двигательного аппарата такой возможности явно не хватало. К счастью, Google наконец это поняла.

One thing I left out of my Android 11 beta hands on was the improved Voice Access, which now understand screen context and content. That was a mistake — it's actually incredible. You don't have to use a grid or button numbers, you can just say what's on the screen. Watch: pic.twitter.com/wXidxZGVjt — Dieter Bohn (@backlon) June 10, 2020

В Android 11 появилась функция Voice Access с расширенной функциональностью, которая является частью Универсального доступа и позволяет управлять смартфоном только голосом, не прикасаясь к нему. Google удалось реализовать голосовое управление таким образом, что всё происходит абсолютно без швов. Voice Access распознает элементы интерфейса на экране и позволяет взаимодействовать с ними, произнося их названия и тем самым сокращая время на выполнение команд.

История уведомлений на Android

Не знаю, как у вас, а у меня постоянно возникает такая проблема, когда я случайно закрываю уведомление, а потом долго ищу, откуда оно пришло и что в нём было. Но если на оповещения о приложениях мне нет никакого дела, то пропустить сообщение в мессенджере (а у меня их несколько) – крайне неприятно. Ведь это могут быть рабочие уведомления, которые, как вы понимаете, пропускать крайне нежелательно. Но в Android 11 эта проблема будет решена благодаря истории входящих уведомлений.

Google решила добавить в систему особый раздел, куда будут сохраняться все входящие уведомления независимо от того, откуда они пришли. В результате вы сможете просто открыть этот раздел и просмотреть всё, что пропустили или случайно закрыли. Там будет можно даже прочитать удалённые сообщения, так что вы сможете увидеть, что вам хотели написать, но потом передумали и стёрли послание. В общем, жуть как удобно, и только ради истории я бы обновился.

Переключить музыку на Android

До определённого момента в Android была совершенно отвратительно реализована система взаимодействия с внешними аксессуарами. То есть если вы слушали музыку через наушники, а потом хотели перенаправить её на подключённую колонку, то сделать это просто так было нельзя. Перед этим было необходимо разорвать соединение с наушниками либо полностью их отключить, и только тогда переключать воспроизведение. В Android 11 с этим стало попроще.

Теперь в ОС появится специальное окно, которое можно вызвать с рабочего стола свайпом снизу вверх, будут доступны все подключённые устройства и виджет управления воспроизведением. Там можно будет сразу выбрать устройство, на которое будет транслироваться аудиосигнал, а также настроить воспроизведение так, как нравится вам. Это очень удобно, учитывая, что сегодня многие пользователи держат одновременно подключенными сразу несколько электронных устройств.

Умный дом на Android

Несмотря на то что пользователям Android было доступно приложение Google Home для управления умным домом, в Android 11 разработчики Google решили немного изменить подход к взаимодействию с ним. Для этого они перенесли все управляющие элементы в отдельное меню, которое вызывается по двойному нажатию на кнопку питания. К слову, это то самое меню, куда Google уже свалил горячую замену карт в Google Pay.

Почему компания сделала так, непонятно. Но, тем не менее, возможность быстро включить и выключить нужные приборы, настроить освещение, просмотреть запись с камер видеонаблюдения и сделать много чего ещё. Правда, пока неизвестно, откажется ли Google от приложения Google Home в пользу системного меню или позволит им сосуществовать вместе, что на самом деле не очень-то и логично. Но, зная, как Google любит дублировать свои сервисы, это вполне можно допустить.

Восстановить удалённые файлы на Android

В Android всегда было довольно сложно работать с мультимедийными файлами. Так уж получилось, что если вы удаляли какой-то файл, то он удалялся навсегда, если предварительно не был сохранён в облако. Это доставляло пользователям массу неудобств, учитывая, что многие вообще никогда не связывались с облаками, предпочитая хранить всё своё при себе. В Android 11 им будет немного проще.

Google решила реализовать корзину для Android, куда будут попадать все удалённые файлы. Там они будут храниться в течение 7 дней, чтобы дать пользователю возможность восстановить их. Если за восстановлением никто не обратился, файлы из корзины будут планомерно удаляться автоматически, но на этот раз навсегда. Это чрезвычайно простое, но такое удобное решение, которого лично мне не хватало все эти годы.