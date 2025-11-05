Смартфоны realme получили большое обновление realme UI 7.0: обзор новых фишек и список устройств

Производители смартфонов продолжают адаптировать свои оболочки под Android 16, и сегодня состоялся выход realme UI 7.0 — новой прошивки для устройств realme, которая превращает их в аналог iPhone. Апдейт существенно меняет дизайн системы и добавляет полезные функции. Мы выяснили, что появилось в оболочке, и когда выйдет realme UI 7.0 для вашего смартфона: далее — полный список нововведений и поддерживаемых устройств.

Что нового в realme UI 7.0

Разумеется, китайцы не могли не позаимствовать у Apple дизайн Liquid Glass, который появился в iOS 26. На realme его назвали Light Glass Design, но суть та же: значки в панели управления стали полупрозрачными (стеклянными). Прямо как на OriginOS 6.

Также realme UI 7.0 добавляет новые эффекты экрана блокировки. Теперь можно делать заставки в стиле Flip Card с добавлением виджетов — аналогичным образом настройка была реализована в предыдущих версиях iOS. Теперь все то же самое есть и на realme.

Еще компания слегка переработала значки приложений и заявила, что рост отзывчивости системы увеличился на 15%, а общая производительность стала выше на 22%. Среди функциональных изменений были анонсированы:

плавающие окна;

автогруппировка уведомлений;

расширенные параметры контроля;

интеграция с устройствами Apple.

Кроме того, в оболочке realme UI 7.0 реализованы новые функции искусственного интеллекта, а именно:

AI Notify Brief делает краткие резюме уведомлений;

делает краткие резюме уведомлений; AI Framing Master помогает делать фотографии в приложении камеры;

помогает делать фотографии в приложении камеры; AI Gaming Coach анализирует игровые привычки и дает рекомендации.

Наконец, в realme UI 7.0 реализованы все фишки Android 16, которым был посвящен отдельный текст на нашем сайте. Прочитайте его, если хотите узнать больше.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Кто получит realme UI 7.0

Выход realme UI 7.0 стартует в ноябре, однако релиз обновления для отдельных моделей будет растянут до лета 2026 года. В список поддерживаемых устройств вошли:

realme GT 7 Pro;

realme GT 7;

realme GT 7 Dream Edition;

realme GT 7T;

realme GT 6T;

realme GT 6;

realme GT 3 5G;

realme 15 Pro 5G;

realme 15 5G;

realme 14 Pro+ 5G;

realme 14 Pro 5G;

realme 14T 5G;

realme 14x 5G;

realme 13 Pro+ 5G;

realme 13 Pro 5G;

realme 13 5G;

realme 12 Pro+ 5G;

realme 12 Pro 5G;

realme 12 5G;

realme 12x 5G;

realme P4 Pro;

realme P4 5G;

realme P3 Ultra 5G;

realme P3 Pro 5G;

realme P3x 5G;

realme P3 Lite 5G;

realme P2 Pro 5G;

realme P1 Pro 5G;

realme NARZO 80 Pro 5G;

realme NARZO 80x 5G;

realme NARZO 80 Lite 5G;

realme NARZO 70x 5G;

realme NARZO N65 5G;

realme C75 5G;

realme C73 5G;

realme C65 5G;

realme C63 5G.

Производитель отмечает, что это лишь первая волна устройств, а окончательный список будет опубликован позже. Когда именно — не сообщается.