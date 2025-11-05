Смартфоны realme получили большое обновление realme UI 7.0: обзор новых фишек и список устройств

Герман Вологжанин

Производители смартфонов продолжают адаптировать свои оболочки под Android 16, и сегодня состоялся выход realme UI 7.0 — новой прошивки для устройств realme, которая превращает их в аналог iPhone. Апдейт существенно меняет дизайн системы и добавляет полезные функции. Мы выяснили, что появилось в оболочке, и когда выйдет realme UI 7.0 для вашего смартфона: далее — полный список нововведений и поддерживаемых устройств.

Смартфоны realme получили большое обновление realme UI 7.0: обзор новых фишек и список устройств. realme UI 7.0 представлена официально. Изображение: TechVishal VSB. Фото.

realme UI 7.0 представлена официально. Изображение: TechVishal VSB

Что нового в realme UI 7.0

Разумеется, китайцы не могли не позаимствовать у Apple дизайн Liquid Glass, который появился в iOS 26. На realme его назвали Light Glass Design, но суть та же: значки в панели управления стали полупрозрачными (стеклянными). Прямо как на OriginOS 6.

Что нового в realme UI 7.0. Liquid Glass добрался до realme. Изображение: TechVishal VSB. Фото.

Liquid Glass добрался до realme. Изображение: TechVishal VSB

Также realme UI 7.0 добавляет новые эффекты экрана блокировки. Теперь можно делать заставки в стиле Flip Card с добавлением виджетов — аналогичным образом настройка была реализована в предыдущих версиях iOS. Теперь все то же самое есть и на realme.

Что нового в realme UI 7.0. Так выглядит экран блокировки realme UI 7.0. Изображение: TechVishal VSB. Фото.

Так выглядит экран блокировки realme UI 7.0. Изображение: TechVishal VSB

Еще компания слегка переработала значки приложений и заявила, что рост отзывчивости системы увеличился на 15%, а общая производительность стала выше на 22%. Среди функциональных изменений были анонсированы:

  • плавающие окна;
  • автогруппировка уведомлений;
  • расширенные параметры контроля;
  • интеграция с устройствами Apple.

Кроме того, в оболочке realme UI 7.0 реализованы новые функции искусственного интеллекта, а именно:

  • AI Notify Brief делает краткие резюме уведомлений;
  • AI Framing Master помогает делать фотографии в приложении камеры;
  • AI Gaming Coach анализирует игровые привычки и дает рекомендации.

Наконец, в realme UI 7.0 реализованы все фишки Android 16, которым был посвящен отдельный текст на нашем сайте. Прочитайте его, если хотите узнать больше.

Кто получит realme UI 7.0

Выход realme UI 7.0 стартует в ноябре, однако релиз обновления для отдельных моделей будет растянут до лета 2026 года. В список поддерживаемых устройств вошли:

  • realme GT 7 Pro;
  • realme GT 7;
  • realme GT 7 Dream Edition;
  • realme GT 7T;
  • realme GT 6T;
  • realme GT 6;
  • realme GT 3 5G;
  • realme 15 Pro 5G;
  • realme 15 5G;
  • realme 14 Pro+ 5G;
  • realme 14 Pro 5G;
  • realme 14T 5G;
  • realme 14x 5G;
  • realme 13 Pro+ 5G;
  • realme 13 Pro 5G;
  • realme 13 5G;
  • realme 12 Pro+ 5G;
  • realme 12 Pro 5G;
  • realme 12 5G;
  • realme 12x 5G;
  • realme P4 Pro;
  • realme P4 5G;
  • realme P3 Ultra 5G;
  • realme P3 Pro 5G;
  • realme P3x 5G;
  • realme P3 Lite 5G;
  • realme P2 Pro 5G;
  • realme P1 Pro 5G;
  • realme NARZO 80 Pro 5G;
  • realme NARZO 80x 5G;
  • realme NARZO 80 Lite 5G;
  • realme NARZO 70x 5G;
  • realme NARZO N65 5G;
  • realme C75 5G;
  • realme C73 5G;
  • realme C65 5G;
  • realme C63 5G.

Производитель отмечает, что это лишь первая волна устройств, а окончательный список будет опубликован позже. Когда именно — не сообщается.

