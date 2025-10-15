Смартфоны Samsung будут тормозить интернет ради сохранения заряда аккумулятора

Пока все вокруг ставят в смартфоны емкие батареи и оптимизируют систему ради максимальной автономности, южнокорейский техногигант выкатывает очередную странную фичу. И тут все по классике: улучшается один параметр, но страдает другой. Вот, в чем дело.

В коде будущего обновления One UI 8.5 нашли упоминание новой функции под названием Network Battery Saver. Уже из названия ясно, что это значит и как будет работать. Эта фича должна экономить заряд аккумулятора, ограничивая работу сети. Только представьте: телефон сам решит, что вам сейчас не нужен быстрый интернет, и “придушит” соединение, чтобы батарея прожила подольше.

Работать это чудо должно на базе инструмента Personal Data Intelligence (PDI): некоего искусственного интеллекта, который анализирует пользовательские привычки и потом определяет, когда вы активно пользуетесь телефоном, а когда можно безболезненно ограничить скорость загрузки данных. Например, если вы спите или просто долго не трогаете смартфон. При этом, теоретически, пользователь сможет сам выбрать, какие приложения не должны попадать под это ограничение.

Стоит ли обновляться до One UI 8.5

С одной стороны, идея звучит логично: без обмена данными с сетью смартфон действительно будет работать дольше на одной зарядке. С другой, такое решение выглядит не самым разумным. Ведь теперь устройство будет само решать, когда именно вам нужен интернет, а когда его можно “прикрутить”. Неизвестно, как это скажется на работе фоновых служб, таких как мессенджеры или облачная синхронизация фотографий. Да и вообще, даже самый продвинутый ИИ не сможет предугадать всех сценариев, так что остаться без интернета вы можете в любой момент времени.

Впрочем, пока поводов для паники нет: до официального релиза системы функция может как измениться, так и вовсе исчезнуть. А вот что действительно порадует в будущем обновлении, так это свежий дизайн, улучшения безопасности, новые ИИ-инструменты и переработанные уведомления. Все это точно появится в прошивке One UI 8.5, которая, по слухам, выйдет уже в январе следующего года.