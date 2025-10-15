Смартфоны Samsung будут тормозить интернет ради сохранения заряда аккумулятора

Юрий Кудлович

Пока все вокруг ставят в смартфоны емкие батареи и оптимизируют систему ради максимальной автономности, южнокорейский техногигант выкатывает очередную странную фичу. И тут все по классике: улучшается один параметр, но страдает другой. Вот, в чем дело.

Смартфоны Samsung будут тормозить интернет ради сохранения заряда аккумулятора. Сам решууу… Это про Samsung, а вы что подумали? Изображение: findarticles.com. Фото.

В коде будущего обновления One UI 8.5 нашли упоминание новой функции под названием Network Battery Saver. Уже из названия ясно, что это значит и как будет работать. Эта фича должна экономить заряд аккумулятора, ограничивая работу сети. Только представьте: телефон сам решит, что вам сейчас не нужен быстрый интернет, и “придушит” соединение, чтобы батарея прожила подольше.

Работать это чудо должно на базе инструмента Personal Data Intelligence (PDI): некоего искусственного интеллекта, который анализирует пользовательские привычки и потом определяет, когда вы активно пользуетесь телефоном, а когда можно безболезненно ограничить скорость загрузки данных. Например, если вы спите или просто долго не трогаете смартфон. При этом, теоретически, пользователь сможет сам выбрать, какие приложения не должны попадать под это ограничение.

Стоит ли обновляться до One UI 8.5

С одной стороны, идея звучит логично: без обмена данными с сетью смартфон действительно будет работать дольше на одной зарядке. С другой, такое решение выглядит не самым разумным. Ведь теперь устройство будет само решать, когда именно вам нужен интернет, а когда его можно “прикрутить”. Неизвестно, как это скажется на работе фоновых служб, таких как мессенджеры или облачная синхронизация фотографий. Да и вообще, даже самый продвинутый ИИ не сможет предугадать всех сценариев, так что остаться без интернета вы можете в любой момент времени.

Впрочем, пока поводов для паники нет: до официального релиза системы функция может как измениться, так и вовсе исчезнуть. А вот что действительно порадует в будущем обновлении, так это свежий дизайн, улучшения безопасности, новые ИИ-инструменты и переработанные уведомления. Все это точно появится в прошивке One UI 8.5, которая, по слухам, выйдет уже в январе следующего года.

Лонгриды для вас
Лично проверил на себе зарядное устройство UGREEN Nexode на 200 Вт, чтобы рассказать о нем вам

В мире, где количество электронных устройств в нашем окружении постоянно растет, вопрос их одновременной зарядки становится всё актуальнее. Недавно я решил обновить свой арсенал зарядных устройств и обратил внимание на одно мощное зарядное устройство UGREEN Nexode мощностью 200 Вт вместо нескольких менее мощных. Привлекла меня прежде всего возможность заряжать несколько устройств одновременно, технология GaN и компактные размеры при внушительной производительности. После нескольких недель использования готов поделиться своими наблюдениями и выводами об этом устройстве

Читать далее
Что такое Android Canary, и чем такие обновления отличаются от обычных

Google официально объявила о запуске нового типа обновлений операционной системы через Android Canary. Это новый инструмент, который позволяет получать доступ к самым свежим функциям ОС задолго до того, как они попадут в состав бета-версий и уж тем более стабильных сборок системы. Своим появлением канал Android Canary заменяет выпускавшиеся ранее сборки для разработчиков (Developer Preview) и значительно упрощает процесс получения новых возможностей Android.

Читать далее
Почему я так и не смог полностью перейти на беспроводную зарядку своих телефонов

Беспроводная зарядка существует уже более десяти лет, однако я до сих пор каждый раз тянусь к проводу, когда нужно зарядить телефон. Несмотря на то, что эта технология кажется революционной и удобной, на практике она оказывается не такой идеальной, как хотелось бы. И даже то, что я защищаю ее перед противниками такого способа наполнения аккумулятора энергией, а дома у меня в каждой комнате есть по 1-2 площадки, я все равно не могу полностью перейти на нее. Казалось бы все хорошо, но на деле не все так просто.

Читать далее
