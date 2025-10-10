Смартфоны Xiaomi начали получать свежие сборки HyperOS. Какие устройства уже обновились?

Компания Xiaomi начала распространять обновление HyperOS. Однако это не та масштабная версия, на которую многие хотят перейти. Пока что речь идет только о промежуточной сборке HyperOS 2.0 для планшета Redmi Pad 2 Pro и смартфона Redmi 13. Так когда же выйдет HyperOS 3? Давайте разбираться.

Что нового в обновлении HyperOS

Свежая версия системы не приносит каких-либо визуальных новшеств, зато улучшает стабильность, повышает скорость работы интерфейса и устраняет мелкие ошибки. Словом, это самая обычная сборка, какие Xiaomi постоянно выпускает для всех своих актуальных устройств.

Полный список изменений Xiaomi традиционно не раскрывает, но пользователи, установившие обновление на планшеты и смартфоны, сообщают о том, что анимации интерфейса стали плавнее, а приложения теперь запускаются очень быстро.

Redmi Pad 2 Pro является одним из самых интересных планшетов в своей категории. Устройство оснащено 12,1-дюймовым 2.5K-дисплеем с частотой 120 Гц, чипом Snapdragon 7s Gen 4 и аккумулятором на 12 000 мА*ч. Смартфон Redmi 13 также получил достойные характеристики: это 6,79-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, а также шустрый процессор Snapdragon 4 Gen 2 и 108-мегапиксельная основная камера.

Когда ждать HyperOS 3

Полноценное обновление до HyperOS 3, основанное на Android 16, запланировано на конец 2025 года. Предположительно, прошивка будет распространяться в период с ноября по декабрь. А текущая версия, таким образом, станет последней в линейке HyperOS 2 перед глобальным переходом фирменных устройств на новую платформу.

Кстати, обновление уже начало поступать некоторым пользователям по воздуху (OTA), но распространяется поэтапно. Если уведомление о выходе операционной системы еще не появилось, можете проверить наличие вручную в разделе: Настройки — О телефоне — Версия HyperOS. Кстати, обновление получат не все смартфоны: недавно выяснилось, что некоторые устройства будут внесены в черный список на официальнызх серверах. Рассказываем об этом подробно в нашем материале.