Смогла ли Huawei нарушить монополию iOS и Android

Несколько лет назад произошло довольно интересное событие, которое, правда, немного потерялось на фоне остальных, произошедших за это время. Одних только кризиса полупроводников и пандемии хватило бы для того, чтобы затмить новости о том, что компания Huawei столкнулась с проблемами, которые ей надо было героически преодолеть. И я говорю это без иронии, ведь мы знаем примеры, когда другие компании ”ломались” и от меньшего давления. Но вот прошло время, и мы можем смело сказать, что она справилась. Но насколько полно она смогла заместить то, к чему ей закрыли доступ в свое время?

Есть ли что-то, кроме iOS и Android

На рынке мобильных систем уже много лет идет настоящая борьба двух операционных систем. Конечно, ее можно назвать заочной, ведь распределение пользователей в пропорциях примерно 80/20 сложно назвать действительно упорной борьбой, но все 20% относятся к флагманскому сегменту, и это довольно ценно, ведь в нем у Apple просто нет конкурентов.

Пару лет назад у нас появилась довольно мощная третья сила. Они время от времени появлялись и раньше, одна Windows Mobile чего стоила. Но она не могла сравниться с тем, чего добилась Huawei, и такому пренебрежительному отношению с моей стороны есть довольно логичное объяснение.

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Есть ли телефоны на HarmonyOS

Недавний отчет Strategy Analytics показывает, что HarmonyOS от Huawei занимает 2% рынка. Хотя это очень небольшой процент, оно ставит HarmonyOS на третье место в мире. Система от Huawei уступает только Android и iOS на первой и второй позициях.

Доля iOS и Android на телефонах

Android остается «королем» и самой используемой мобильной системой в мире. Система от Google имеет рыночную долю в 80%, в то время, как iOS на второй позиции занимает второе место с долей рынка в 18%. На эти две компании приходится 98% доли мобильных операционных систем по всему миру. Рыночная доля HarmonyOS в настоящее время составляет 2%, а это очень и очень хороший результат, учитывая, что под ее управлением работают только новые смартфоны компании. И это не означает, что компания покрывает всего два процента рынка устройств, ведь у нее есть и модели на обычном Android, включая старые устройства, которые до сих пор очень конкурентоспособны. Кроме того, HarmonyOS представлена не на всех рынках. Например, мой Huawei Mate 50 Pro работает под управлением EMUI 13 на базе Android.

Японские регуляторы обеспокоены почти монопольным поведением Android и iOS и не могут молчать. Как сообщает Kyodo News, 9 сентября Японская комиссия по справедливой торговле опубликовала отчет об обзоре индустрии операционных систем для мобильных телефонов. Издание выражает беспокойство по поводу доминирующего положения на рынке Apple и Google — двух крупнейших ИТ-брендов США.

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Новые операционные системы

Тем интереснее становится то, что на рынке появилась новая сила, которая бросает вызов многолетним монополистам. А еще интересно то, что это первый не американский бренд, который смог представить что-то серьезное. Даже Windows Mobile, которая так ничего и не добилась, была американской. Если бы не HarmonyOS, то Android и iOS претендовали бы на 100% мирового рынка.

Раз уж мы заговорили о Японии, интересно продолжить на примере этой страны. iOS и Android занимают более 90% рынка ОС для мобильных телефонов в Японии. В отчете отмечается, что рынок ОС и методы продаж приложений не смогли сформировать здоровую конкурентную среду из-за монополии двух компаний. Эти два бренда находятся в сильной позиции по сравнению с поставщиками приложений. То есть они могут диктовать им условия и даже требовать такие комиссии, которые они захотят, чтобы удовлетворить свои запросы и увеличить выручку.

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Не сложно догадаться, что такая ситуация наблюдается по всему миру. Вот только не везде этот вопрос обсуждается правительственными органами на столь высоком уровне. Но, например, в Индии наблюдается та же ситуация. А ведь это огромный рынок, и то, что регулирующие органы тут тоже заинтересованы в появлении большей конкуренции, говорит о том, что могут создаваться дополнительные стимуляторы для развития конкуренции. Хотя Индия является отдельным примером, ведь ее планы еще более амбициозны — она планирует разработать и продвигать операционную систему под названием IndOS. А вы говорите Россграм.