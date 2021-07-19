Спасибо, Google: Android отучит вас пялиться в телефон на ходу

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Иван Кузнецов 0

Системные обновления Android – я сейчас говорю именно о стоковой операционке – штука довольно безынтересная. Помимо того, что они меняют номер версии ОС на новый, обычно они не несут в себе ничего сверхъестественного. Большая часть новых функций, которые в них содержатся, как правило, либо оказываются максимально непримечательными, либо уже были реализованы производителями смартфонов в своих оболочках. Поэтому ключевые нововведения обычно добираются до Android в виде новых версий Google Play или в составе обновлений фирменных приложений Google. Так будет и в этот раз.

Залипалово

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Google намеревается усовершенствовать инструменты слежения в смартфонах под управлением Android, обучив их замечать, если пользователь залипает в экран в потенциально опасных ситуациях. Понятное дело, что в условиях спокойного использования, когда вы, скажем, пользуетесь аппаратом, сидя или стоя, он не будет вас ни о чём предупреждать. Но, стоит вам залипнуть в экран во время пешего движения, Android поймёт это и предупредит о возможном риске падения.

Как перестать залипать в телефон

Head's Up

Функци Head’s Up отучит вас пялиться в смартфон на ходу

Инструмент отслеживания залипания во время движения появится в приложении Digital Wellbeing (скачать) с выходом одного из следующих обновлений. Это аналог «Экранного времени» из iOS для сбора данных о пользовательской активности. С его помощью смартфон фиксирует, сколько времени вы проводите в тех или иных приложениях, оповещает о том, если вы используете их слишком много, и таким образом подсказывает, от чего лучше отказаться, чтобы не превратиться в зомби.

Почему мужчины выбирают Android?

Принцип работа инструмента отслеживания залипания заключается в следующем:

  • Пользователь активирует специальный механизм, который активирует отслеживание его лица, определяя, что он смотрит в экран, и гироскопа и акселерометра, которые понимают, что пользователь находится в движении;
  • В тот момент, когда смартфон поймёт, что пользователь идёт и слишком долго смотрит в экран (должно пройти несколько секунд, но точное время пока остаётся неизвестным), система пришлёт ему уведомление об опасности;
  • Пользователь сможет либо отклонить уведомление, если происходит что-то действительно очень важное, либо согласиться. Правда, свернуть запущенный процесс, чтобы не отвлекаться, и заблокировать аппарат придётся самостоятельно.

Обновление Digital Wellbeing

Сам по себе механизм не делает больше ничего, кроме оповещения. Он присылает пользователю пуш-уведомление с призывом оторваться наконец от экрана и поднять голову, чтобы не врезаться во что-то или в кого-то на пути своего следования. При этом, как говорится в описании функции, она не отменяет того факта, что нужно самостоятельно контролировать свои движения.

Телефон на ходу

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Что это значит, понять нетрудно. Дело в том, что смартфону, чтобы определить залипание в экран, нужно какое-то время. Ему необходимо зафиксировать положение вашего лица и направление взгляда, которые отслеживает фронтальная камера, и данные, полученные от акселерометра и гироскопа, указывающие на то, что вы действительно идёте, а не вертитесь, лёжа в кровати или сидя на сидении в общественном транспорте.

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Нововведение должно появиться в Digital Wellbeing буквально со дня на день. Поговаривают, что Google уже начала распространение обновления в тестовом режиме, но пока оно добралось только до очень ограниченной аудитории пользователей. Поэтому, если вы уже пользуетесь Digital Wellbeing, можете проверить наличие нового параметра в настройках приложения. Если оно там – опробуйте его работу и поделитесь впечатлениями.

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