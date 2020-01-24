Google практикует довольно необычный подход к обновлению Android. Речь даже не о том, что компания предпочитает сначала разработать патчи безопасности на несколько месяцев вперёд, чтобы планомерно выпускать их, создавая иллюзию настоящей поддержки, а о том, что она видит смысл в том, чтобы сначала выпустить новую версию Android и только после этого представить её публике. По этой причине бета-версии обновлений, как правило, выходят ещё в феврале, а их официальная презентация проходит только в мае. Этот год, очевидно, не станет исключением из правил.

Читайте также: 5 функций, которые мы ждём от Android 11

Google проведёт конференцию Google I/O 2020, в рамках которой обычно презентует новые версии Android, в период с 12 по 14 мая. Мероприятие по традиции пройдёт рядом с кампусом компании в Маунтин-Вью и, помимо Android 11, очевидно, в его рамках будет представлен ряд других новинок. Скорее всего, Google покажет новые Pixel 4a и Pixel 4a XL, которые придут на смену доступным Pixel 3a и Pixel 3a XL, расскажет о нововведениях фирменных приложений и, возможно, даже запустит какой-нибудь новый сервис.

Что представят на Google I/O 2020

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

Главным событием Google I/O 2020, безусловно, станет, Android 11. Несмотря на то что в прошлом году Google отказалась от использования литер в названиях новых версий операционных систем, сама компания предпочитает именовать обновление именно Android R. Во всяком случае, это подтверждает утечка из бенчмарка Geekbench, где был замечен Pixel 4, работающий на базе Android R. Вполне возможно, что Google задействует буквенное обозначение просто для внутреннего использования, а релизная версия будет иметь только порядковый номер – посмотрим.

Читайте также: Google рассказала о новой функции Android 11

До выхода первой бета-версии Android 11, вероятно, остаётся никак не меньше месяца, но мы уже знаем о том, чего ждать от обновления. Согласно подтверждённой информации, Google планирует добавить в новую версию ОС механизм Scoped Storage, который создаёт в памяти изолированные ячейки для приложений, чтобы те могли функционировать только в их пределах и не посягать на другой установленный на устройстве софт. Это позволит обезопасить пользовательские данные, предотвратив вмешательство одних программ в работу других.

Что нового в Android 11

Кроме того, Google рассчитывает усовершенствовать работу ночной темы, научив её включаться и выключаться автоматически в зависимости от положения солнца. Если солнце село и на улице стало темно, ночная тема включится, а если солнце взошло и осветило всё вокруг – ночная тема отключится. На первый взгляд может показаться, что ничего особенно примечательного в этом механизме нет, но дело в том, что Google предстоит обучить Android учитывать астрономическое движение земли вокруг солнца и сопоставлять эту информацию с текущем местоположением пользователя.

Читайте также: Смотрим на красивый концепт Android 11 R

Возможно, будут и другие нововведения, однако их появление пока официально не подтверждено. Это может быть функция создания пролистываемых скриншотов, штатный инструмент записи экрана, возможность оцифровки документов и их безопасного хранения, а также расширение настроек жестового управления. Последнее нововведение, вопреки кажущейся незначительности, должно стать чрезвычайно полезным, поскольку позволит сконфигурировать жесты таким образом, чтобы с их помощью было действительно удобно управлять интерфейсом ОС.