Google практикует довольно необычный подход к обновлению Android. Речь даже не о том, что компания предпочитает сначала разработать патчи безопасности на несколько месяцев вперёд, чтобы планомерно выпускать их, создавая иллюзию настоящей поддержки, а о том, что она видит смысл в том, чтобы сначала выпустить новую версию Android и только после этого представить её публике. По этой причине бета-версии обновлений, как правило, выходят ещё в феврале, а их официальная презентация проходит только в мае. Этот год, очевидно, не станет исключением из правил.

Google проведёт конференцию Google I/O 2020, в рамках которой обычно презентует новые версии Android, в период с 12 по 14 мая. Мероприятие по традиции пройдёт рядом с кампусом компании в Маунтин-Вью и, помимо Android 11, очевидно, в его рамках будет представлен ряд других новинок. Скорее всего, Google покажет новые Pixel 4a и Pixel 4a XL, которые придут на смену доступным Pixel 3a и Pixel 3a XL, расскажет о нововведениях фирменных приложений и, возможно, даже запустит какой-нибудь новый сервис.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020