Стало известно, когда выйдет Nothing OS 4.0 на Android 16

Компания Nothing официально подтвердила дату выхода стабильной версии Nothing OS 4.0 для своих устройств. После нескольких месяцев ожидания и открытого бета-тестирования владельцы смартфонов Nothing наконец-то получат доступ к обновлению на базе Android 16. Компания сосредоточилась на интеграции искусственного интеллекта в основу своей операционной системы, что делает новую версию особенно интересной.

Стало известно, когда выйдет Nothing OS 4.0 на Android 16. Nothing OS 4 принесет много интересного. Изображение: The GEEK. Фото.

Nothing OS 4 принесет много интересного. Изображение: The GEEK

Когда выйдет Nothing OS 4.0 на Android 16

В официальном сообщении на Nothing Community компания объявила, что стабильная версия Nothing OS 4.0 начнет распространяться уже завтра, 21 ноября. Обновление получило кодовое название Flow, что отражает философию создания плавного и естественного пользовательского опыта. Nothing выразила благодарность участникам открытого бета-тестирования, которое стартовало в конце октября, за ценные отзывы и предложения.

Открытое бета-тестирование позволило пользователям оценить новые возможности заранее и помогло разработчикам устранить критические ошибки перед финальным релизом. Теперь ожидание подходит к концу, и массовое распространение обновления начнется в ближайшие дни.

Какие Nothing Phone получат обновление на Android 16

Хотя полный список поддерживаемых устройств будет объявлен позже, открытое бета-тестирование дает представление о том, какие модели получат обновление первыми. В список входят Nothing Phone 2 и 3, Nothing Phone 2a и 2a Plus, а также Nothing Phone 3a и 3a Pro. Все эти устройства получат доступ к Nothing OS 4.0 с первого дня релиза.

Стабильная версия, вероятно, добавит поддержку новых моделей, таких как Nothing Phone 3a Lite. Обновление также должно стать доступным для смартфонов суббренда CMF, которые работают на Nothing OS и имеют гарантию получения обновлений операционной системы.

Какие Nothing Phone получат обновление на Android 16. Nothing Phone не пользуются огромным спросом, но они точно интересные. Фото: techadvisor.com. Фото.

Nothing Phone не пользуются огромным спросом, но они точно интересные. Фото: techadvisor.com

Что нового в Nothing OS 4.0 на базе Android 16

Помимо стандартных улучшений Android 16, Nothing OS 4.0 предлагает множество изменений с элементами искусственного интеллекта. Обновление добавляет режим Extra Dark Mode для максимального комфорта глаз в темное время суток, функцию Pop-Up View для работы с плавающими окнами и новый размер плитки быстрых настроек 2×2. Пользователи также получат два дополнительных циферблата для экрана блокировки.

Особого внимания заслуживает поддержка Essential Apps — пользовательских виджетов, которыми можно делиться на портале Nothing Playground. Это открывает новые возможности для персонализации и взаимодействия с сообществом.

Владельцы серии Nothing Phone 2 получат функцию камеры Stretch, которая уже доступна на Nothing Phone 3. В обновление также включена спорная функция Lock Glimpse, предназначенная для отображения полезного контента на экране блокировки. После критики со стороны пользователей компания внесла изменения — теперь Lock Glimpse по умолчанию отключена на серии Nothing Phone 3a.

