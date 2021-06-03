Теперь точно: Harmony OS — это Android 10, но более лёгкий и быстрый

Впервые слухи о том, что HarmonyOS – это переделанный Android появились ещё в прошлом году. Однако реальных подтверждений этой теории не было, если не считать смазанный комментарий представителей Huawei, которые, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Harmony OS – это Android, сказали, что компания не планирует конкурировать с Google на этом поле. Затем появились более существенные доказательства, но и тогда многие решили, что Huawei просто готовится к масштабному переходу между платформами, и к релизу все упоминания об Android из ОС исчезнут. Но не тут-то было.

Huawei показала, чем Harmony OS отличается от Android

Harmony OS 2.0, которую Huawei представила вчера вечером, — это и правда переделанный Android. На этот факт обратили внимание многие журналисты, которым удалось протестировать Huawei MatePad, первый планшет бренда на базе новой операционки. Помимо очевидного внешнего сходства с MIUI, которое никуда не делось со времён беты, выяснилось, что многие процессы, а также программный код Harmony OS идентичны таковым у Android.

Harmony OS — это Android или нет

По словам коллег из The Verge, опыт использования Harmony OS практически не отличается от Android. Несмотря на то что здесь нет поддержки сервисов Google в целом и Google Play в частности, Android-приложения устанавливаются на устройство без каких-либо проблем. Вы просто скачиваете установочный файл программы и повторяете все те же действия, которые вы совершаете при установке APK на Android.

Однако интерфейс – это вещь чрезвычайно податливая, и опираться только на него не имеет смысла. Тем более что Huawei и сама говорила, что на первых порах будет использовать интерфейс EMUI, чтобы не пугать пользователей. Поэтому журналисты TechRadar изучили устройство Harmony OS и выяснили, что это Android 10-й версии. На ОС без проблем устанавливается специфическая утилита DevInfo, которая служит для проверки программной и аппаратной частей Android-устройств.

Больше памяти и оперативки: почему стоит выбрать Harmony OS, а не Android

Проверка программного кода новой ОС от Huawei тоже подтверждает, что в её основе совершенно точно лежит Android. В частности, об этом свидетельствует наличие системных библиотек Android Shared Library, Android Services Library, Androidhwext и т.д. Их присутствие в теории означает, что Harmony OS может поддерживать сервисы Google. На бате-версии операционки их даже удалось запустить без каких-либо проблем, но с релизной версией пока ничего такого не провернули.

Отличия Harmony OS и Android

Да, Huawei проделала большую работу над Harmony OS и постаралась сделать её максимально непохожей на оригинал. Кое-что у неё действительно получилось:

Во-первых, Harmony OS, в отличие от Android, может работать на устройствах со 128 КБ оперативной памяти. Это уровень умных лампочек, замков, электроприводов для штор или датчиков дыма, подключаемых к системе Smart Home.

Во-вторых, Harmony OS и правда работает быстрее, чем Android и даже iOS. Как Huawei удалось этого добиться — большой вопрос, учитывая, что перед нами всё тот же Android, пусть и слегка переделанный.

В-третьих, Harmony OS универсальнее, чем Android. Её можно использовать на устройствах самых разных типов, что Huawei нам и продемонстрировала на вчерашней презентации. Её можно заложить в основу гаджетов умного дома, смартфонов, и даже бытовой техники.

Но Harmony OS использует не просто какую-то часть Android, а именно что базируется на ней. Это подтверждает специфический софт, который распознаёт в Harmony OS настоящий Android со всеми вытекающими. В результате, если прогнать устройство на Harmony OS через бенчмарк, мы получаем информацию о том, что перед нами Android 10 образца 2019 года со специфическим логотипом и соответствующей функциональностью.

Приехали: Harmony OS не может самостоятельно запускать игры

Я понимаю, что Huawei не может признать прямо, что в основе Harmony OS лежит Android. Именно поэтому китайцы и говорят, что не намерены конкурировать с детищем Google. Многие думают, что в этом заявлении нет ни малейшего смысла, потому что операционные системы, предназначенные для мобильных устройств, априори не могут быть конкурентами. Но на самом деле могут, особенно при условии, что одна из них является частью другой. А так, судя по всему, и есть.