Операционная система Android ежегодно сменяет поколения, и в 2026 году нас ожидает выход Android 17. Несмотря на то, что релиз состоится не раньше лета, уже сейчас в сеть утекли скриншоты свежей ОС. На них можно разглядеть особенности дизайна системы, а также целую порцию интересных фишек, которые де-факто являются подтвержденными. Что нового в Android 17 — рассказываем и показываем в нашем материале.

Топ слитых фишек нового Android 17. Обзор главных нововведений Android 17. Изображение: 9to5Google. Фото.

Обзор главных нововведений Android 17. Изображение: 9to5Google

Эффект размытия в системе

Главным нововведением дизайна Android 17 станет эффект размытия. Он будет присутствовать почти во всех элементах пользовательского интерфейса, но отчетливее всего он заметен на ползунках изменения громкости.

Эффект размытия в системе. Эффект размытия будет заметен почти везде. Фото.

Эффект размытия будет заметен почти везде

Здесь можно видеть, как за ползунками размываются обои рабочего стола, что требует от смартфона дополнительных ресурсов процессора. Дизайнерское нововведение будет доступно далеко не всем владельцам мобильных устройств, а потому рекомендуем заранее уточнить, кто и когда получит Android 17.

Что еще появится в Android 17

Обновление записи экрана Android 17

Заметным функциональным изменением Android 17 станет обновленный режим записи экрана. В свежей операционке его интерфейс кажется более легким за счет плавающей пиктограммы, а еще содержит дополнительные опции.

Обновление записи экрана Android 17. Новые фишки записи экрана Android 17. Фото.

Новые фишки записи экрана Android 17

Через пиктограмму можно переключать запись звука и отображение касаний, а еще во время съемки экрана новая ОС позволяет делать наброски, которые будут видны на итоговом видео.

Блокировка приложений и запуск в режиме окна

Как и в более ранних ОС, при длительном нажатии на иконку приложения будет доступно контекстное меню, где в Android 17 появятся две новые опции. Это режим плавающего окна («Bubble») и блокировка приложения.

Блокировка приложений и запуск в режиме окна. Новые опции при удержании пальца на ярлыке. Фото.

Новые опции при удержании пальца на ярлыке

Блокировка позволяет поставить пароль на приложение, что можно было делать и раньше, однако в свежей операционке эта функция реализована напрямую с рабочего стола.

Разделение центра управления и шторки уведомлений

Наконец, к моменту публикации материала слито, возможно, главное нововведение Android 17 — раздельные центр управления и шторка уведомлений. Подобная фишка не первый год реализована на смартфонах разных производителей, но только в рамках фирменной оболочки. Сейчас же она станет системной.

Разделение центра управления и шторки уведомлений. Шторки теперь будут разделены. Фото.

Шторки теперь будут разделены

То есть разделить шторку уведомлений и панель управления смогут владельцы смартфонов Google Pixel, которым ранее приходилось мириться с совмещенным меню. При этом разработчики оставят возможность переключения на старый вариант.

Лонгриды для вас
Почему в новых смартфонах снова появятся карты памяти microSD

Еще несколько лет назад мы почти не задумывались о том, сколько постоянной памяти есть в телефоне. Ее действительно часто не хватало, но проблема легко решалась установкой карты microSD. Сейчас ситуация иная: разъемов для карт фактически не осталось, а встроенной памяти стало значительно больше. Однако и этот этап развития смартфонов может оказаться временным. К чему готовиться пользователям?

Читать далее
Где находятся настройки Android, и как ими пользоваться

Главным достоинством операционной системы Android является ее открытость. Вы можете устанавливать любые приложения и менять оформление оболочки на свой вкус. Словом, делать все, что угодно. Однако для этого вам понадобятся настройки Android — специальный раздел системы, содержащий в себе ее параметры. Их можно менять на свое усмотрение, выбирая, например, мелодию звонка или обои рабочего стола. Но где найти настройки в телефоне?

Читать далее
OnePlus обновляет смартфоны до OxygenOS 16. Что появилось в прошивке, и кто получит обновление

Компания OnePlus, чьи смартфоны совсем недавно официально появились на российском рынке, анонсировала обновление OxygenOS 16 — фирменной оболочки, построенной на базе Android 16. Ее получат не только свежие устройства бренда, но и другие модели. Мы собрали всю информацию о нововведениях OxygenOS 16, а также составили список смартфонов, которые получат апдейт, чтобы вы могли подготовиться к обновлению.

Читать далее
