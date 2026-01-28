Топ слитых фишек нового Android 17

Операционная система Android ежегодно сменяет поколения, и в 2026 году нас ожидает выход Android 17. Несмотря на то, что релиз состоится не раньше лета, уже сейчас в сеть утекли скриншоты свежей ОС. На них можно разглядеть особенности дизайна системы, а также целую порцию интересных фишек, которые де-факто являются подтвержденными. Что нового в Android 17 — рассказываем и показываем в нашем материале.

Эффект размытия в системе

Главным нововведением дизайна Android 17 станет эффект размытия. Он будет присутствовать почти во всех элементах пользовательского интерфейса, но отчетливее всего он заметен на ползунках изменения громкости.

Здесь можно видеть, как за ползунками размываются обои рабочего стола, что требует от смартфона дополнительных ресурсов процессора. Дизайнерское нововведение будет доступно далеко не всем владельцам мобильных устройств, а потому рекомендуем заранее уточнить, кто и когда получит Android 17.

Что еще появится в Android 17

Обновление записи экрана Android 17

Заметным функциональным изменением Android 17 станет обновленный режим записи экрана. В свежей операционке его интерфейс кажется более легким за счет плавающей пиктограммы, а еще содержит дополнительные опции.

Через пиктограмму можно переключать запись звука и отображение касаний, а еще во время съемки экрана новая ОС позволяет делать наброски, которые будут видны на итоговом видео.

Блокировка приложений и запуск в режиме окна

Как и в более ранних ОС, при длительном нажатии на иконку приложения будет доступно контекстное меню, где в Android 17 появятся две новые опции. Это режим плавающего окна («Bubble») и блокировка приложения.

Блокировка позволяет поставить пароль на приложение, что можно было делать и раньше, однако в свежей операционке эта функция реализована напрямую с рабочего стола.

Разделение центра управления и шторки уведомлений

Наконец, к моменту публикации материала слито, возможно, главное нововведение Android 17 — раздельные центр управления и шторка уведомлений. Подобная фишка не первый год реализована на смартфонах разных производителей, но только в рамках фирменной оболочки. Сейчас же она станет системной.

То есть разделить шторку уведомлений и панель управления смогут владельцы смартфонов Google Pixel, которым ранее приходилось мириться с совмещенным меню. При этом разработчики оставят возможность переключения на старый вариант.