TouchWiz возвращается? Samsung сделала объемные иконки в One UI 8.5

В мире мобильных интерфейсов сейчас редко происходят революции. Чаще всего меняются мелкие детали, которые, впрочем, и формируют общее впечатление от устройств или операционных систем. Возможно, Samsung решила исправить это: в свежих утечках на тему One UI 8.5 появился намек на эксперименты компании с иконками и эффектами.

В ранних сборках One UI были замечены новые иконки с легким 3D-эффектом: рядом с изображением создается тень, будто иконка немного приподнялась над фоном дисплея. Такая игра со светом как будто придает дизайну объем и иллюзию трехмерности. Аналогичный эффект есть в интерфейсе iOS 26.

Надо сказать, что One UI и iOS стали практически родными на почве внешнего вида: у обеих есть мягкие полупрозрачные панели, легкие градиенты и ощущение, будто элементы плавают над фоном. Все это соответствует модной нынче концепции Liquid Glass.

Кроме визуальной эстетики, в утечках появляются сведения о переработанных приложениях и обновленном поведении панели быстрого доступа: теперь ее элементы можно будет менять, комбинировать и переставлять. Также сообщается о возможности смены нижней панели в приложении “Телефон”. Иконки там теперь растягиваются на всю ширину экрана.

Что касается сроков выхода, обновление One UI 8.5, по слухам, будет приурочено к выходу нового семейства Galaxy S26 в начале 2026 года.

В сети возвращение слегка выпуклых иконок называют спорным решением: говорят, что визуальный эффект напоминает давно ушедшую эпоху TouchWiz, а еще может увеличить нагрузку на систему и расход батареи.