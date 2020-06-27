Три функции Android 11, которые появятся не во всех смартфонах

Пользователи Android – люди подневольные. В отличие от пользователей iOS, у них редко есть выбор, устанавливать обновление или не устанавливать, потому что зачастую производители предпочитают просто не выпускать их. Поэтому в лучшем случае, что может их ждать – это пара ежегодных апдейтов. Большинство такой расклад вполне устраивает, и они готовы мириться с отсутствием ежемесячных патчей безопасности. В конце концов, какая от них польза, если никаких нововведений они не содержат, а всего лишь исправляют уязвимости, которые не было видно и так. В этом смысле Android 11 – тоже немного обновление безопасности. По крайней мере, для владельцев некоторых смартфонов.

Как минимум три функции Android 11 не будут входить в число обязательных составляющих установочного образа. То есть Google оставит их реализацию на усмотрение самих производителей. Логично, что в этом случае часть из них решит не заниматься их адаптацией для своих смартфонов, что в свою очередь негативно скажется на удобстве и функциональности операционной системы. Пока мы не можем наверняка говорить о том, какие именно бренды откажутся от воплощения описанных ниже функций, но в том, что такие точно будут, сомневаться не приходится.

Горячая замена карт Google Pay

В Android 11 появился своего рода экран быстрого доступа, который вызывается по двойному нажатию на кнопку питания. На нём представлены элементы управления умным домом, экстренные вызовы и, что немаловажно, список платёжных инструментов для Google Pay, благодаря которым можно в пару нажатий выбрать новую банковскую карту непосредственно перед оплатой. Это, бесспорно, очень переполненный интерфейсный компонент, но не менее важный.

Однако Google решила, что этот экран должен стать факультативным нововведением и разрешила производителям не внедрять его в свои прошивки. С одной стороны, логика в этом есть. Например, пользователям Samsung вряд ли понадобится горячий доступ к Google Pay, потому что у них уже есть Samsung Pay с изначально предусмотренной возможностью выбора банковских карт перед оплатой. Но не станет ли это поводом пренебречь нововведением для всех остальных?

Уведомления в Android 11

Уведомления в Android 11 получили знаковый апгрейд. Разработчики Google, помимо того, что внедрили в ОС механизм группировки входящих оповещений и подняли оповещения из мессенджеров вверх, дали пользователям возможность отвечать на них прямо в шторке уведомлений. Эта функция получила название «диалогов» и была направлена на повышение приоритетности уведомлений от живых пользователей над уведомлениями от приложений, которые зачастую не несут в себе никакой пользы.

Несмотря на явное удобство и логичность этого нововведения, Google приняла решение, что оно не будет входить в число обязательных функций Android 11. Поэтому гарантированно усовершенствованные уведомления можно будет увидеть только в собственных смартфонах Google. А вот все остальные производители будут принимать решение о необходимости оптимизации этого механизма самостоятельно, очевидно, отталкиваясь от особенностей функционирования фирменных прошивок.

Оцифровка документов в Android

Пожалуй, самой недооценённой функций Android 11 является инструмент оцифровки документов. На самом деле его появления ждали ещё год назад, в Android 10, но тогда у Google возникли какие-то проблемы с законностью данной функции, и она приняла решение отложить её внедрение на более поздний срок. К запуску Android 11 поисковому гиганту удалось утрясти все юридические аспекты и таки добиться у властей разрешения на оцифровку документов. Жаль только, что в итоге такой возможностью смогут воспользоваться далеко не все.

Оцифровка стала третьей функцией, которую Google разрешила не внедрять в сторонние прошивки на базе Android 11. Почему – неизвестно. Возможно, всё дело в законодательных ограничениях некоторых стран, а, возможно, что Google просто оставила производителям возможность выпустить собственные инструменты для хранения цифровых копий удостоверений личности. Но, как бы там ни было, это всё равно большая потеря, которая негативно повлияет на опыт использования обновлённой ОС.