У кого-то проблемы. Европейцы обвинили Google в шпионаже за пользователями Android

Слежка за пользователями, как бы корпорации ни пытались убедить нас в обратном, сегодня ведётся постоянно и повсеместно. Даже если совершённые действия тщательно шифруются, а персональные данные – хэшируются, как ни крути, но это всё равно слежка, пусть и в несколько извращённом виде. Ведь, по сути, компании умышленно чинят препятствия самим себе, чтобы получить нужную информацию было не слишком просто, однако принципиально это ничего не меняет, поскольку данные как уходили на корпоративные сервера, так и уходят до сих пор без возможности что-либо с этим сделать. Но европейцы решили, что так больше продолжаться не может.

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Европейский Центр Цифровых Прав подал жалобу в Еврокомиссию на действия Google, которая, по мнению экспертов организации, следит за пользователями Android, не позволяя им пресечь это. Инструментом, позволяющим вести слежку, оказался рекламный идентификатор. Он есть в каждом Android-смартфоне и является своего рода механизмом, который отслеживает действия пользователя, его поведение и повадки, обезличивает их, но при этом формирует виртуальный портрет отслеживаемого для демонстрации ему релевантных рекламных объявлений.

Сбросить рекламный идентификатор Android

Несмотря на то что рекламный идентификатор можно сбросить при помощи штатных инструментов – в Android предусмотрена специальная кнопка, — фактически она не позволяет пользователю запретить Google вести за собой слежку в принципе. То есть данные отвязываются от определённого идентификатора, но затем по мере использования смартфона накапливаются снова. При этом ничто не мешает Google сопоставить одно с другим, потому что, во-первых, привычки людей кардинальным образом практически не меняются, а, во-вторых, это хоть и рекламная, но всё-таки слежка. Поэтому периодический сброс профиля не обеспечивает должной защиты.

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Если отталкиваться от европейского законодательства, то Google действительно нарушила Общий регламент по защите данных (GDPR), который обязывает компании-операторы данных позволять клиентам в любой момент ознакомиться с той информацией, которая о них собрана, и подать поручение на её удаление. Google такой возможности пользователям Android не предоставляет, по сути, лишая их выбора и эксплуатируя их в качестве «дойных коров», которые вместо молока дают даже более ценный в 21 веке ресурс – свои данные.

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Google утверждает, что пользователи могут контролировать обработку своих данных, однако тщательное исследование Android показало, что операционная система не позволяет удалить рекламный идентификатор и запретить дальнейшее отслеживание. Единственное, что доступно пользователям, — это возможность сгенерировать новый идентификатор, чтобы заменить уже существующий. Но это не только не прекращает отслеживание, но и не удаляет уже накопленные данные, что прямо противоречит GDPR, — заявили эксперты.

Какой исход будет у этого дела, конечно, пока утверждать рано. Но, учитывая, что Google уже неоднократно подвергалась преследованию со стороны европейских властей, которые несколько раз уличали её в нарушении местного законодательства и штрафовали на колоссальные суммы, есть вероятность, что это дело не станет исключением. В конце концов, Google действительно не позволяет пользователям удалить данные рекламного идентификатора и прекратить слежку, чем вводит пользователей в заблуждение, подсовывая им механизм замены идентификатора на новый.

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С другой стороны, как я понимаю, это важно только с точки зрения соблюдения европейского законодательства. Потому что я, как пользователь, не только не против, но и горячо за то, чтобы компании отслеживали мои действия, перемещения и предпочтения. Ведь таким образом они получают возможность предоставлять мне лучший продукт, чем мог бы быть, а также дают мне релевантную рекламу, благодаря которой я неоднократно делал выгодные покупки, только начав искать то, что мне нужно.