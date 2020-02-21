Обновления – это явление, которое для большинства пользователей смартфонов под управлением Android является практически недоступным. Несмотря на то что Google регулярно и в срок выпускает новые версии своей операционной системы, производители зачастую игнорируют их и либо адаптируют с большой задержкой, когда на подходе оказывается следующее обновление, либо делают вид, что их не существует в принципе. Тем не менее, встречаются и ответственные вендоры, которые искренне заботятся о своих клиентах и стараются обеспечить их поддержкой. Жаль только, не всегда успешно.

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Компания Xiaomi в этом году стала живым примером поговорки «хотели как лучше, а получилось как всегда». Лакмусовой бумажкой тут оказалась, как ни странно, Android 10. Решив обеспечить пользователей как можно большего числа фирменных смартфонов обновлением, она почему-то не учла, что спешка в этом деле до добра ещё никого не доводила. Ведь, как выяснилось, сразу несколько устройств Xiaomi пострадали от посредственной оптимизации Android 10. Ими оказались Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, Pocophone F1 и Mi 9, владельцы которых столкнулись с самым широким спектром багов.

Почему Xiaomi Mi 9T быстро разряжается

Больше всех досталось владельцам Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, которые также известны под именем Redmi K20 и K20 Pro соответственно. Сразу после обновления до Android 10 пользователи заметили, что смартфоны стали неестественно мало жить от зарядки. В большинстве случаев аппараты разряжались на 30-50% быстрее, чем раньше, неизменно обозначая в качестве причины разрядки операционную систему Android. Ни дисплей, ни приложения, ни беспроводные интерфейсы, которые обычно становятся основной статьёй расхода энергии, а именно операционная система.

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Владельцев Xiaomi Mi 9 разочаровал серьёзный баг, который приводил к тому, что установка определённых рисунков рабочего стола становилась причиной бесконечных перезагрузок. Смартфон будто сходил с ума, начиная самопроизвольно включать и отключать экран с периодичностью в одну секунду. После этого аппарат трижды вибрировал и выводил на экран меню с тремя возможными действиями: перезагрузка, откат к заводским настройкам и обращение в службу поддержки. Но исправить ситуацию помогал только жёсткий сброс, к которому большинство пользователей и были вынуждены прибегать.

Почему Pocophone F1 не обновляется

С Pocophone F1 всё прошло относительно гладко. Долгое время сами пользователи не имели ни малейшего понятия о том, что с обновлением что-то не так, однако со временем выяснили, что Xiaomi молча отозвала Android 10 для этой модели смартфона. Представители компании объяснили это большим количеством системных багов, которые препятствовали стабильной работе устройства, а потому приняли решение отозвать его на доработку. В результате Android 10 для Pocophone F1, которые не установили обновление в первый раз, до сих пор не доступно.

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Ну, и остаётся ещё Xiaomi Mi A3. Казалось бы, уж какие проблемы могут возникнуть с ним? Ведь это один из немногих смартфонов бренда, работающих на базе чистого Android. Для него вообще можно было ничего не адаптировать, а просто перенаправить обновление пользователям прямо с серверов Google. Но не тут-то было. Несмотря на то что Google уже выпустила первую бету Android 11, Mi A3 до сих пор не получил даже Android 10. Даже Xiaomi Mi A2 Lite получил, а Mi A3 — нет. В чём тут проблема, Xiaomi не объясняет, но исправно – уже пятый месяц – обещает выпустить апдейт в самое ближайшее время.