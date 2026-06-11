Google уже анонсировала операционную систему Android 17, и сторонние производители подтягиваются следом со своими оболочками. У realme это будет realme UI 8.0 — надстройка над «чистым» Android с собственными функциями. Главное, что нужно пользователю прямо сейчас, — понять, попадает ли его модель в список тех, кто получит обновление. Сразу важная оговорка: официального списка от realme пока нет. Перечень ниже собран по правилам обновлений каждого устройства, поэтому он ориентировочный, хоть и близкий к реальности. Это не утечка и не инсайд, а аккуратный прогноз на основе политики бренда.

Что такое realme UI 8.0 и при чём тут Android 17

Android 17 — это новая версия операционной системы от Google с кучей интересных фишек. Поверх неё realme ставит свою оболочку, которая меняет внешний вид интерфейса и добавляет фирменные функции. realme UI 8.0 принесёт как новшества самого Android 17, так и доработки от команды realme — отдельные настройки, дизайн и дополнительные возможности.

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Для пользователя это значит простую вещь: даже если вы не следите за тем, что именно меняет Google, заметные изменения в плитках, анимациях и меню вы получите именно через эту оболочку. Если хотите освежить в памяти, как распределялось предыдущее обновление, посмотрите, кто получил realme UI 7.0 с Android 16.

Какие смартфоны realme получат Android 17

Ниже — модели, по которым есть достаточная уверенность в обновлении. Если вашего устройства в списке нет, это не всегда отказ: официальный перечень может оказаться длиннее, просто по части аппаратов политика обновлений пока не объявлена.

Линейка realme GT:

realme GT 8 Pro

realme GT 7

realme GT 7 Pro

realme GT 7 Pro Racing

realme GT 7T

realme GT 6

realme GT 6T

realme GT 5 Pro

Номерная серия realme:

realme 16

realme 16 Pro

realme 16 Pro+

realme 16T

realme 15

realme 15 Pro

realme 15 Lite

realme 15T

realme 15x

realme 14

realme 14 Pro

realme 14 Pro+

realme 14T

Серия realme P:

realme P4

realme P4 Pro

realme P4 Lite

realme P4 Lite 4G

realme P4 Power 5G

realme P4R

realme P4x

realme P3

realme P3 Pro

realme P3 Ultra

realme P3x

Серия realme C:

realme C85

realme C85 4G

realme 85 Pro

realme C83

realme C75

realme C75x

realme C73

realme C71

Серия realme Narzo:

realme Narzo Power 5G

realme Narzo 100 Lite

realme Narzo 90

realme Narzo 90X

realme Narzo 80 Lite

realme Narzo 80 Lite 4G

realme Narzo 80 Pro

realme Narzo 80x

Серия realme Note и планшеты:

realme Note 80

realme Note 70

realme Note 70T

realme Pad 3

Если ваше устройство есть в списке, оно почти наверняка получит Android 17, когда начнётся раздача. Полной гарантии до официального анонса нет, однако вероятность остаётся высокой.

Тем, кто только присматривается к покупке realme, этот список — полезный фильтр. Аппараты из линеек GT, цифровой серии и P-серии получат свежую систему, а значит прослужат с актуальным софтом дольше. А вот гнаться за обновлением ради него самого не стоит: реальную пользу realme UI 8.0 можно будет оценить только после выхода, когда станет понятен набор функций.

Когда ждать обновление Android 17 для realme и стоит ли ставить бету

Точной даты стабильного релиза пока нет. Ориентир — примерно ноябрь: график Android 17 во многом повторяет прошлогодний, а realme UI 8.0, по логике, выйдет в то же окно. Это прогноз, а не объявленный срок, поэтому держите в голове возможный сдвиг.

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Если не терпится попробовать новые функции раньше, есть бета-программа. Но здесь важная оговорка: бета пока доступна только для realme GT 8 Pro. Программа стартовала в конце марта и до сих пор не расширилась на другие модели — об этом официальных заявлений не было.

Совет простой: бету стоит ставить только опытным пользователям и желательно не на единственный рабочий смартфон. Тестовые сборки могут работать нестабильно, разряжать батарею и конфликтовать с приложениями. Если телефон — ваш основной, спокойно дождитесь стабильного релиза.