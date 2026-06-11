Google уже анонсировала операционную систему Android 17, и сторонние производители подтягиваются следом со своими оболочками. У realme это будет realme UI 8.0 — надстройка над «чистым» Android с собственными функциями. Главное, что нужно пользователю прямо сейчас, — понять, попадает ли его модель в список тех, кто получит обновление. Сразу важная оговорка: официального списка от realme пока нет. Перечень ниже собран по правилам обновлений каждого устройства, поэтому он ориентировочный, хоть и близкий к реальности. Это не утечка и не инсайд, а аккуратный прогноз на основе политики бренда.

Полный список смартфонов, которые получат обновление. Фото.

Полный список смартфонов, которые получат обновление

Что такое realme UI 8.0 и при чём тут Android 17

Android 17 — это новая версия операционной системы от Google с кучей интересных фишек. Поверх неё realme ставит свою оболочку, которая меняет внешний вид интерфейса и добавляет фирменные функции. realme UI 8.0 принесёт как новшества самого Android 17, так и доработки от команды realme — отдельные настройки, дизайн и дополнительные возможности.

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Для пользователя это значит простую вещь: даже если вы не следите за тем, что именно меняет Google, заметные изменения в плитках, анимациях и меню вы получите именно через эту оболочку. Если хотите освежить в памяти, как распределялось предыдущее обновление, посмотрите, кто получил realme UI 7.0 с Android 16.

Какие смартфоны realme получат Android 17

Ниже — модели, по которым есть достаточная уверенность в обновлении. Если вашего устройства в списке нет, это не всегда отказ: официальный перечень может оказаться длиннее, просто по части аппаратов политика обновлений пока не объявлена.

Только избранные смартфоны получат обновление. Изображение: gizmochina.com. Фото.

Только избранные смартфоны получат обновление. Изображение: gizmochina.com

Линейка realme GT:

  • realme GT 8 Pro
  • realme GT 7
  • realme GT 7 Pro
  • realme GT 7 Pro Racing
  • realme GT 7T
  • realme GT 6
  • realme GT 6T
  • realme GT 5 Pro

Номерная серия realme:

  • realme 16
  • realme 16 Pro
  • realme 16 Pro+
  • realme 16T
  • realme 15
  • realme 15 Pro
  • realme 15 Lite
  • realme 15T
  • realme 15x
  • realme 14
  • realme 14 Pro
  • realme 14 Pro+
  • realme 14T

Серия realme P:

  • realme P4
  • realme P4 Pro
  • realme P4 Lite
  • realme P4 Lite 4G
  • realme P4 Power 5G
  • realme P4R
  • realme P4x
  • realme P3
  • realme P3 Pro
  • realme P3 Ultra
  • realme P3x

Серия realme C:

  • realme C85
  • realme C85 4G
  • realme 85 Pro
  • realme C83
  • realme C75
  • realme C75x
  • realme C73
  • realme C71

Серия realme Narzo:

  • realme Narzo Power 5G
  • realme Narzo 100 Lite
  • realme Narzo 90
  • realme Narzo 90X
  • realme Narzo 80 Lite
  • realme Narzo 80 Lite 4G
  • realme Narzo 80 Pro
  • realme Narzo 80x

Серия realme Note и планшеты:

  • realme Note 80
  • realme Note 70
  • realme Note 70T
  • realme Pad 3

Если ваше устройство есть в списке, оно почти наверняка получит Android 17, когда начнётся раздача. Полной гарантии до официального анонса нет, однако вероятность остаётся высокой.

Тем, кто только присматривается к покупке realme, этот список — полезный фильтр. Аппараты из линеек GT, цифровой серии и P-серии получат свежую систему, а значит прослужат с актуальным софтом дольше. А вот гнаться за обновлением ради него самого не стоит: реальную пользу realme UI 8.0 можно будет оценить только после выхода, когда станет понятен набор функций.

Когда ждать обновление Android 17 для realme и стоит ли ставить бету

Точной даты стабильного релиза пока нет. Ориентир — примерно ноябрь: график Android 17 во многом повторяет прошлогодний, а realme UI 8.0, по логике, выйдет в то же окно. Это прогноз, а не объявленный срок, поэтому держите в голове возможный сдвиг.

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Если не терпится попробовать новые функции раньше, есть бета-программа. Но здесь важная оговорка: бета пока доступна только для realme GT 8 Pro. Программа стартовала в конце марта и до сих пор не расширилась на другие модели — об этом официальных заявлений не было.

Ждём обновление ближе к осени. Фото.

Ждём обновление ближе к осени

Совет простой: бету стоит ставить только опытным пользователям и желательно не на единственный рабочий смартфон. Тестовые сборки могут работать нестабильно, разряжать батарею и конфликтовать с приложениями. Если телефон — ваш основной, спокойно дождитесь стабильного релиза.