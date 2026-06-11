Google уже анонсировала операционную систему Android 17, и сторонние производители подтягиваются следом со своими оболочками. У realme это будет realme UI 8.0 — надстройка над «чистым» Android с собственными функциями. Главное, что нужно пользователю прямо сейчас, — понять, попадает ли его модель в список тех, кто получит обновление. Сразу важная оговорка: официального списка от realme пока нет. Перечень ниже собран по правилам обновлений каждого устройства, поэтому он ориентировочный, хоть и близкий к реальности. Это не утечка и не инсайд, а аккуратный прогноз на основе политики бренда.
Что такое realme UI 8.0 и при чём тут Android 17
Android 17 — это новая версия операционной системы от Google с кучей интересных фишек. Поверх неё realme ставит свою оболочку, которая меняет внешний вид интерфейса и добавляет фирменные функции. realme UI 8.0 принесёт как новшества самого Android 17, так и доработки от команды realme — отдельные настройки, дизайн и дополнительные возможности.
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Для пользователя это значит простую вещь: даже если вы не следите за тем, что именно меняет Google, заметные изменения в плитках, анимациях и меню вы получите именно через эту оболочку. Если хотите освежить в памяти, как распределялось предыдущее обновление, посмотрите, кто получил realme UI 7.0 с Android 16.
Какие смартфоны realme получат Android 17
Ниже — модели, по которым есть достаточная уверенность в обновлении. Если вашего устройства в списке нет, это не всегда отказ: официальный перечень может оказаться длиннее, просто по части аппаратов политика обновлений пока не объявлена.
Линейка realme GT:
- realme GT 8 Pro
- realme GT 7
- realme GT 7 Pro
- realme GT 7 Pro Racing
- realme GT 7T
- realme GT 6
- realme GT 6T
- realme GT 5 Pro
Номерная серия realme:
- realme 16
- realme 16 Pro
- realme 16 Pro+
- realme 16T
- realme 15
- realme 15 Pro
- realme 15 Lite
- realme 15T
- realme 15x
- realme 14
- realme 14 Pro
- realme 14 Pro+
- realme 14T
Серия realme P:
- realme P4
- realme P4 Pro
- realme P4 Lite
- realme P4 Lite 4G
- realme P4 Power 5G
- realme P4R
- realme P4x
- realme P3
- realme P3 Pro
- realme P3 Ultra
- realme P3x
Серия realme C:
- realme C85
- realme C85 4G
- realme 85 Pro
- realme C83
- realme C75
- realme C75x
- realme C73
- realme C71
Серия realme Narzo:
- realme Narzo Power 5G
- realme Narzo 100 Lite
- realme Narzo 90
- realme Narzo 90X
- realme Narzo 80 Lite
- realme Narzo 80 Lite 4G
- realme Narzo 80 Pro
- realme Narzo 80x
Серия realme Note и планшеты:
- realme Note 80
- realme Note 70
- realme Note 70T
- realme Pad 3
Если ваше устройство есть в списке, оно почти наверняка получит Android 17, когда начнётся раздача. Полной гарантии до официального анонса нет, однако вероятность остаётся высокой.
Тем, кто только присматривается к покупке realme, этот список — полезный фильтр. Аппараты из линеек GT, цифровой серии и P-серии получат свежую систему, а значит прослужат с актуальным софтом дольше. А вот гнаться за обновлением ради него самого не стоит: реальную пользу realme UI 8.0 можно будет оценить только после выхода, когда станет понятен набор функций.
Когда ждать обновление Android 17 для realme и стоит ли ставить бету
Точной даты стабильного релиза пока нет. Ориентир — примерно ноябрь: график Android 17 во многом повторяет прошлогодний, а realme UI 8.0, по логике, выйдет в то же окно. Это прогноз, а не объявленный срок, поэтому держите в голове возможный сдвиг.
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Если не терпится попробовать новые функции раньше, есть бета-программа. Но здесь важная оговорка: бета пока доступна только для realme GT 8 Pro. Программа стартовала в конце марта и до сих пор не расширилась на другие модели — об этом официальных заявлений не было.
Совет простой: бету стоит ставить только опытным пользователям и желательно не на единственный рабочий смартфон. Тестовые сборки могут работать нестабильно, разряжать батарею и конфликтовать с приложениями. Если телефон — ваш основной, спокойно дождитесь стабильного релиза.