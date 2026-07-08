Android 17 уже раздаётся на смартфоны Pixel, а остальные подходящие устройства будут получать обновление в течение 2026 года. Главное здесь — не косметика, а вещи, которые реально меняют повседневный сценарий: плавающие окна приложений, запись реакций поверх экрана, отдельный режим для складных смартфонов и заметно усиленная защита от кражи. Всё это в нашем обзоре Android 17.

Когда выйдет Android 17

По данным Google, обновление сначала выходит на Pixel, а другие совместимые устройства, перечисленные в нашем отдельном материале, получат его позже — постепенно на протяжении всего года. Это стандартная история для Android: сроки для смартфонов Samsung, Xiaomi и других зависят от производителя, и точных дат для них пока нет.

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Отдельно Google упоминает, что набор функций Gemini Intelligence приедет только на некоторые продвинутые устройства и позже — ближе к концу лета. То есть часть возможностей, связанных с умным помощником, будет доступна не всем и не сразу.

Плавающие окна Bubbles для многозадачности в Android 17

Самая заметная новинка для повседневного использования — плавающие окна Bubbles. Любое приложение можно превратить в компактное окно, которое висит поверх остальных: достаточно нажать и удержать значок приложения. Это удобно, когда нужно держать под рукой заметки, карту или трансляцию матча, не сворачивая то, чем вы заняты сейчас.

На устройствах с большим экраном (планшетах и складных смартфонах) bubbles закрепляются в отдельной панели внизу, между приложениями можно переключаться одним касанием, менять размер окна или разворачивать его на весь экран. По сути это более гибкий режим работы с несколькими приложениями одновременно, который раньше на Android приходилось собирать из костылей.

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Кому это полезно: тем, кто часто делит задачи — смотрит инструкцию и повторяет действия, следит за навигацией и чатом, держит рядом справочную информацию. Кому можно не обращать внимания: если вы используете смартфон по одному приложению за раз, эффект будет минимальным.

Запись экрана Android 17 и реакции

Google переработала запись экрана: новая панель инструментов и упрощённый процесс плюс функция Screen Reactions. Она позволяет за пару касаний одновременно записывать экран смартфона и себя через фронтальную камеру.

Практический смысл простой: можно комментировать сайты, приложения и ролики, добавляя свою реакцию поверх, без зелёного фона и без постоянного переключения между приложениями. Это в первую очередь для тех, кто делает обучающие видео, обзоры или объясняет что-то на экране родственникам. Для обычной записи экрана без себя в кадре новая панель просто делает процесс аккуратнее.

Режим складного смартфона для игр в Android 17

Для владельцев складных устройств появился отдельный игровой режим foldable gaming. Экран делится примерно поровну: сверху — само изображение игры, снизу — динамический геймпад. Идея в том, чтобы задействовать всю площадь экрана и развести картинку и управление по разным половинам.

Важная оговорка: режим включён в Android 17, но заработает в ближайшие месяцы, то есть на старте его может не быть. Если вы играете с внешним контроллером, поддерживается переназначение кнопок. Отдельно Google обещает меньше просадок и подтормаживаний за счёт более эффективной очистки памяти при играх в высоком разрешении — это касается не только складных устройств.

Защита от кражи и контроль доступа приложений на телефоне

Блок безопасности в Android 17 выглядит самым практичным для всех без исключения. Теперь можно выдать приложению временный доступ к точному местоположению, а при запросе контактов — поделиться только конкретными людьми, а не всей адресной книгой сразу. Это меньше данных, отданных приложениям без реальной необходимости.

Отдельно доработали защиту при краже. Улучшенная функция «Отметить как утерянное» в Find Hub позволяет заблокировать пропавший смартфон по вашим биометрическим данным. Смысл в том, что даже если вор знает ваш код разблокировки, он не доберётся до данных и не сможет отключить отслеживание.

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Ещё несколько изменений в ту же сторону:

Live Threat Detection блокирует больше подозрительных приложений и мошеннических схем;

подозрительных приложений и мошеннических схем; усиленный режим Advanced Protection защищает от сложных целевых угроз;

уменьшено число попыток угадать PIN-код и увеличены паузы между неудачными вводами, чтобы усложнить перебор.

Родительский контроль и другие функции Android 17

Помимо крупных функций, в обновлении есть набор мелких, но приятных настроек:

возможность скрыть названия приложений на рабочем столе;

на рабочем столе; родительский контроль теперь распространяется на все Android-устройства;

отдельная регулировка громкости для голосового помощника;

больше контроля над расширенной тёмной темой.

Также Android 17 вводит ограничения на потребление оперативной памяти приложениями, чтобы ни одно из них не забирало слишком много. Очень уместно в условиях дефицита ОЗУ на рынке. По задумке Google это должно улучшить общую отзывчивость системы и время работы от батареи. Насколько заметным будет эффект на конкретном устройстве, покажет только реальное использование — обещания по автономности стоит проверять на практике.

Стоит ли устанавливать Android 17

Если у вас Pixel — обновление уже имеет смысл ставить: Bubbles и блок безопасности дают ощутимую пользу сразу, а часть игровых функций и Gemini Intelligence подтянутся позже. Владельцам смартфонов других брендов остаётся ждать: сроки задаёт производитель, и точных дат Google не называет.

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Главный вывод простой. Android 17 — это не революция, а крепкий набор рабочих улучшений: удобнее многозадачность, спокойнее с приватностью и заметно сложнее жизнь у вора. Ради этого обновиться стоит, но без завышенных ожиданий по автономности и играм на складных устройствах, пока эти функции не докатятся до всех.